Рада 18 грудня розгляне призначення керівника Мінветеранів і невідкладні законопроєкти Зеленського
Верховна Рада України на пленарному засіданні в п'ятницю, 18 грудня, планує розглянути низку законопроєктів, зокрема законопроєкт, поданий Володимиром Зеленським як невідкладний про діяльність Верховного Суду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному.
Так, йдеться про проєкт Закону №3711 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, який Рада завтра розгляне в першому читанні.
Крім того, парламентарії розглянуть призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів України.
Також завтра у другому читанні нардепи розглянуть проєкт Закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
До порядку денного парламентаріїв також внесено проєкти Закону № 4423, 4423-1, 4423-2 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку з посиленням карантинних заходів".
Нагадаємо, 5 листопада парламентарії повернули на доопрацювання на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до законодавства про діяльність Верховного Суду та органів суддівського управління, поданий президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?