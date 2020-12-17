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Рада 18 грудня розгляне призначення керівника Мінветеранів і невідкладні законопроєкти Зеленського

Рада 18 грудня розгляне призначення керівника Мінветеранів і невідкладні законопроєкти Зеленського

Верховна Рада України на пленарному засіданні в п'ятницю, 18 грудня, планує розглянути низку законопроєктів, зокрема законопроєкт, поданий Володимиром Зеленським як невідкладний про діяльність Верховного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному.

Так, йдеться про проєкт Закону №3711 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, який Рада завтра розгляне в першому читанні.

Крім того, парламентарії розглянуть призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів України.

Також завтра у другому читанні нардепи розглянуть проєкт Закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

До порядку денного парламентаріїв також внесено проєкти Закону № 4423, 4423-1, 4423-2 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку з посиленням карантинних заходів".

Нагадаємо, 5 листопада парламентарії повернули на доопрацювання на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до законодавства про діяльність Верховного Суду та органів суддівського управління, поданий президентом України Володимиром Зеленським.

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Законопроекты Зеленского,это типа подколка такая?
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17.12.2020 19:49 Відповісти
И шо дальше?
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17.12.2020 20:02 Відповісти
Проблема не в законах ,а в їх виконанні !!)))
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17.12.2020 20:05 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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17.12.2020 20:23 Відповісти
 
 