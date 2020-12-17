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Снайпер ранил защитника Украины под Авдеевкой, - украинская делегация в ТКГ

Снайпер ранил защитника Украины под Авдеевкой, - украинская делегация в ТКГ

Военнослужащий мехбригады получил ранение из-за огня снайпера, он в госпитале в стабильном состоянии.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17.12, около 17:40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки", - сказано в сообщении.

Защитник Украины находится в госпитале. Он в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное.

"Украинский группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - добавили в Украинской делегации в ТКГ.

Также на Цензор.НЕТ: "Своя война": Роман Базенко о бое под Редкодубом 3.02.2015 и горящих танках 7-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

Снайпер ранил защитника Украины под Авдеевкой, - украинская делегация в ТКГ 01

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Топ комментарии
+35
Одужання бійцю.
Ганьба зеленському !
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17.12.2020 20:46
+30
Нашо ото все Бубі. Не відволікайте його від відпочинку. Воно притомилося.
Та і корпоративи кварталу на носі.
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17.12.2020 20:42
+23
Надо дальше войска отводить,чтоб пули не долетали,тогда точно перемога.
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17.12.2020 20:45
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Кравчуку і ЗЄ доповіли?
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17.12.2020 20:41 Ответить
Нашо ото все Бубі. Не відволікайте його від відпочинку. Воно притомилося.
Та і корпоративи кварталу на носі.
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17.12.2020 20:42 Ответить
А что скажет **** шмандель?
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17.12.2020 20:54 Ответить
Те ж що й про покинутого помираючого Журавля - нічого.
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17.12.2020 21:07 Ответить
Надо дальше войска отводить,чтоб пули не долетали,тогда точно перемога.
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17.12.2020 20:45 Ответить
Бажано десь за обрій !!))
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17.12.2020 21:07 Ответить
Одужання бійцю.
Ганьба зеленському !
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17.12.2020 20:46 Ответить
Це москалям якісь рікошетні кулі завезли ,москалі неприцільно шмаляют,а кулі рікошетят !!)))
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17.12.2020 20:51 Ответить
снайпер стрелял неприцельно.
правда ведь ?
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17.12.2020 20:47 Ответить
Шо!!! Знов рікошет !!!)))
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17.12.2020 20:50 Ответить
Ага. Опика у него с кривизной. Кстати сегодня пресслужба МО заявляла что ранений не было. Опять соврамши.
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17.12.2020 20:58 Ответить
Ночь была, и детки сладко спали,
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Цхинвали
Мирный осетинский артобстрел.Источник: https://censor.net/ru/f2415006
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17.12.2020 22:13 Ответить
Снайпер. Просто снайпер.
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17.12.2020 20:51 Ответить
Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1297
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17.12.2020 20:59 Ответить
Спеціальна нота ? А де глибока стурбованість ?
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17.12.2020 20:51 Ответить
Где минометы? Где "дашки"? зЕленое быдло в окопы!
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17.12.2020 20:52 Ответить
Та ви що, вони ж до влади прийшли, аби переконати всіх, що це Україна не бажає припинити спротив московитам. Черга їхня підходила у окопи йти, а сцикотно.
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18.12.2020 07:19 Ответить
А министр обороны молчит, у него перемирие.
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17.12.2020 20:54 Ответить
Министр обороны воюет с Бутусовым.
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17.12.2020 20:59 Ответить
Ага. Юрий у него сейчас больший враг, чем *****.
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17.12.2020 21:00 Ответить
"Нада проста пєрєстать стрєлять!" © блаЗЕнь
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17.12.2020 20:57 Ответить
Это же мирное ранение! Правда, клоун Зеленский? А Таран что нам скажет? Или Хомчак?
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17.12.2020 20:59 Ответить
Не чипайте Хомку він готується стати "отцом" !!!)))
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17.12.2020 21:02 Ответить
А наші снайпери чом не стріляють ?
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17.12.2020 21:01 Ответить
Ти шо!!! Ніякої агресіі в бік агресора!!))
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17.12.2020 21:03 Ответить
Вообще-то в 17.40 - уже сплошная темнота...
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17.12.2020 21:02 Ответить
Тепловизоры и прицелы ночного видения не слышал не?
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17.12.2020 21:05 Ответить
Ты хочешь сказать, что наша разведка приборы ночного видения не имеет?
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17.12.2020 21:13 Ответить
Мають. І що? Ти різницю між приладом нічного бачення і прицілом нічного бачення, взагалі, розумієш?
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17.12.2020 22:16 Ответить
На Сході ще раніше темніє,десь на півгодини відносно Київа !!)))
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17.12.2020 21:05 Ответить
Это он не целясь или как? Но одностороннее перемирие продолжается.
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17.12.2020 21:15 Ответить
А що з російським снайпером? Сподіваємося все нормально. Живий ,здоровий. Ну слава богу, дід і арестович можуть далі гнати пургу про мир.
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17.12.2020 21:22 Ответить
Снайпер не знал о призыве ПреЗедента, что надо просто перестать стрелять.
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17.12.2020 21:24 Ответить
Ну это же не нарушение вселенского перемирия, так?
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17.12.2020 21:28 Ответить
Всіх депутатів треба прогнати через окопи,не воював з русофашистськими окупантами,значить не маєш права бути обраним в депутати.
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17.12.2020 21:30 Ответить
Ну ему же компенсацию дадут за то что не стрелял в ответ?
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17.12.2020 21:42 Ответить
А пам'ятаєте?
Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5216
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17.12.2020 21:53 Ответить
Вы еще в мацепекарню пожалуйтесь, идиоты!
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17.12.2020 22:56 Ответить
Охренеть, кацапы ранят нашего воина, а эти ублюдки жалуются слепоглухонемым. При этом зелеая мразь и дальше будет гундосить про то, что раньше потери были больше, а значит можно и дальше "перестать стрелять" по врагу.
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17.12.2020 23:09 Ответить
Так у нас же мир! Сам Зелечка сказал! А его друг Боря Шефир заявил, что Путин хороший мужик и не хочет войны,а за ответный огонь- будут неприятности,вплоть до выговоров,взысканий и лишения премиальных!
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17.12.2020 23:20 Ответить
Откровенно начинает раздражать уже этот мирно разговаривающий по телефону президент с российскими ракетчиками.....
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18.12.2020 06:10 Ответить
 
 