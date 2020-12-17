Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ
Військовослужбовець мехбригади зазнав поранень від стрільби снайпера, він у госпіталі у стабільному стані.
Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 17:40 унаслідок снайперського вогню зазнав поранень військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки", - сказано в повідомленні.
Захисник України перебуває в госпіталі. Він при свідомості, його стан медики оцінюють як стабільний.
"Українська група СЦКК негайно задіяла координаційний механізм припинення вогню і направила спеціальну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в Українській делегації в ТКГ.
Топ коментарі
+35 Ksenia VB
показати весь коментар17.12.2020 20:46
+30 Anton Ivanovich
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+23 темний лорд
показати весь коментар17.12.2020 20:45
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Та і корпоративи кварталу на носі.
Ганьба зеленському !
правда ведь ?
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Цхинвали
Мирный осетинский артобстрел.Источник: https://censor.net/ru/f2415006