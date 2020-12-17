Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ

Військовослужбовець мехбригади зазнав поранень від стрільби снайпера, він у госпіталі у стабільному стані.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 17:40 унаслідок снайперського вогню зазнав поранень військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки", - сказано в повідомленні.

Захисник України перебуває в госпіталі. Він при свідомості, його стан медики оцінюють як стабільний.

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"Українська група СЦКК негайно задіяла координаційний механізм припинення вогню і направила ​​спеціальну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в Українській делегації в ТКГ.