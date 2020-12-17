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Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ

Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ

Військовослужбовець мехбригади зазнав поранень від стрільби снайпера, він у госпіталі у стабільному стані.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько 17:40 унаслідок снайперського вогню зазнав поранень військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки", - сказано в повідомленні.

Захисник України перебуває в госпіталі. Він при свідомості, його стан медики оцінюють як стабільний.

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"Українська група СЦКК негайно задіяла координаційний механізм припинення вогню і направила ​​спеціальну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в Українській делегації в ТКГ.

Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ 01
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Топ коментарі
+35
Одужання бійцю.
Ганьба зеленському !
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17.12.2020 20:46
+30
Нашо ото все Бубі. Не відволікайте його від відпочинку. Воно притомилося.
Та і корпоративи кварталу на носі.
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17.12.2020 20:42
+23
Надо дальше войска отводить,чтоб пули не долетали,тогда точно перемога.
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17.12.2020 20:45
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Кравчуку і ЗЄ доповіли?
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17.12.2020 20:41 Відповісти
Нашо ото все Бубі. Не відволікайте його від відпочинку. Воно притомилося.
Та і корпоративи кварталу на носі.
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17.12.2020 20:42 Відповісти
А что скажет **** шмандель?
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17.12.2020 20:54 Відповісти
Те ж що й про покинутого помираючого Журавля - нічого.
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17.12.2020 21:07 Відповісти
Надо дальше войска отводить,чтоб пули не долетали,тогда точно перемога.
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17.12.2020 20:45 Відповісти
Бажано десь за обрій !!))
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17.12.2020 21:07 Відповісти
Одужання бійцю.
Ганьба зеленському !
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17.12.2020 20:46 Відповісти
Це москалям якісь рікошетні кулі завезли ,москалі неприцільно шмаляют,а кулі рікошетят !!)))
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17.12.2020 20:51 Відповісти
снайпер стрелял неприцельно.
правда ведь ?
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17.12.2020 20:47 Відповісти
Шо!!! Знов рікошет !!!)))
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17.12.2020 20:50 Відповісти
Ага. Опика у него с кривизной. Кстати сегодня пресслужба МО заявляла что ранений не было. Опять соврамши.
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17.12.2020 20:58 Відповісти
Ночь была, и детки сладко спали,
В мирных избах свет уж не горел,
Вёлся тихо-тихо из Цхинвали
Мирный осетинский артобстрел.Источник: https://censor.net/ru/f2415006
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17.12.2020 22:13 Відповісти
Снайпер. Просто снайпер.
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17.12.2020 20:51 Відповісти
Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1297
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17.12.2020 20:59 Відповісти
Спеціальна нота ? А де глибока стурбованість ?
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17.12.2020 20:51 Відповісти
Где минометы? Где "дашки"? зЕленое быдло в окопы!
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17.12.2020 20:52 Відповісти
Та ви що, вони ж до влади прийшли, аби переконати всіх, що це Україна не бажає припинити спротив московитам. Черга їхня підходила у окопи йти, а сцикотно.
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18.12.2020 07:19 Відповісти
А министр обороны молчит, у него перемирие.
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17.12.2020 20:54 Відповісти
Министр обороны воюет с Бутусовым.
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17.12.2020 20:59 Відповісти
Ага. Юрий у него сейчас больший враг, чем *****.
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17.12.2020 21:00 Відповісти
"Нада проста пєрєстать стрєлять!" © блаЗЕнь
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17.12.2020 20:57 Відповісти
Это же мирное ранение! Правда, клоун Зеленский? А Таран что нам скажет? Или Хомчак?
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17.12.2020 20:59 Відповісти
Не чипайте Хомку він готується стати "отцом" !!!)))
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17.12.2020 21:02 Відповісти
А наші снайпери чом не стріляють ?
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17.12.2020 21:01 Відповісти
Ти шо!!! Ніякої агресіі в бік агресора!!))
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17.12.2020 21:03 Відповісти
Вообще-то в 17.40 - уже сплошная темнота...
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17.12.2020 21:02 Відповісти
Тепловизоры и прицелы ночного видения не слышал не?
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17.12.2020 21:05 Відповісти
Ты хочешь сказать, что наша разведка приборы ночного видения не имеет?
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17.12.2020 21:13 Відповісти
Мають. І що? Ти різницю між приладом нічного бачення і прицілом нічного бачення, взагалі, розумієш?
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17.12.2020 22:16 Відповісти
На Сході ще раніше темніє,десь на півгодини відносно Київа !!)))
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17.12.2020 21:05 Відповісти
Это он не целясь или как? Но одностороннее перемирие продолжается.
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17.12.2020 21:15 Відповісти
А що з російським снайпером? Сподіваємося все нормально. Живий ,здоровий. Ну слава богу, дід і арестович можуть далі гнати пургу про мир.
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17.12.2020 21:22 Відповісти
Снайпер не знал о призыве ПреЗедента, что надо просто перестать стрелять.
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17.12.2020 21:24 Відповісти
Ну это же не нарушение вселенского перемирия, так?
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17.12.2020 21:28 Відповісти
Всіх депутатів треба прогнати через окопи,не воював з русофашистськими окупантами,значить не маєш права бути обраним в депутати.
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17.12.2020 21:30 Відповісти
Ну ему же компенсацию дадут за то что не стрелял в ответ?
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17.12.2020 21:42 Відповісти
А пам'ятаєте?
Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5216
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17.12.2020 21:53 Відповісти
Вы еще в мацепекарню пожалуйтесь, идиоты!
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17.12.2020 22:56 Відповісти
Охренеть, кацапы ранят нашего воина, а эти ублюдки жалуются слепоглухонемым. При этом зелеая мразь и дальше будет гундосить про то, что раньше потери были больше, а значит можно и дальше "перестать стрелять" по врагу.
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17.12.2020 23:09 Відповісти
Так у нас же мир! Сам Зелечка сказал! А его друг Боря Шефир заявил, что Путин хороший мужик и не хочет войны,а за ответный огонь- будут неприятности,вплоть до выговоров,взысканий и лишения премиальных!
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17.12.2020 23:20 Відповісти
Откровенно начинает раздражать уже этот мирно разговаривающий по телефону президент с российскими ракетчиками.....
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18.12.2020 06:10 Відповісти
 
 