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Шмыгаль: Чтобы полностью исключить риск эпидемии нужно вакцинировать 90% населения

Шмыгаль: Чтобы полностью исключить риск эпидемии нужно вакцинировать 90% населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил,, что для того, чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19 – 90% населения страны должны быть вакцинированы, но это не реалистично.

"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА области, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, премьер отметил, что это нереалистично.

По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине, в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения болезни.

"В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы находимся на "плато" по заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+13
с тебя и начнем, НОВИЧКОМ!
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17.12.2020 21:36
+10
Еще где то есть страны, чтобы в пик эпидемии правительство закупало часы целую кучу на подарок, премии миллионные давали чиновникам.
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17.12.2020 21:42
+6
Єдиним вірним критерієм оцінювання роботи уряда ,це рівень життя народа ,всього ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
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17.12.2020 21:40
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Інженер - економіст за фахом керує медициною та протиепідемічними заходами. Аморальний комедійний артист управляє країною дураків.
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17.12.2020 22:15 Ответить
Чтобы купить такое количество вакцин потребуется не меньше 2-х миллиардов долларов.
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17.12.2020 22:19 Ответить
Чипов и индификационных кодов люди боялись! Ха-ха! Вакцину не уколят, то не только за границу выпускать не будут, а и в магазин через время! Вот это геноцид!!! Сталин отдыхает!
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17.12.2020 22:27 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1339666257642205185 10 мин

Україна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення (5% від усього населення).
Вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає останньою - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023, а не в лютому 2021 року, як обіцяє міністр Степанов
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17.12.2020 22:31 Ответить
90% населення. 2млн доз. Тобто населення=2млн*0.9=1.8млн.
А інші українці - не населення. Їх НЕМАЄ?
Або населення отримає безкоштовно, а народ України за мвої копійки.
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17.12.2020 22:51 Ответить
Вакціонуватися треба на осінь, щоб на сезон аж до весни був імунітет. До речі і порівнювати з грипом теж не логічно, грип діти переносять важче за дорослих, а от коронавірус навпаки.
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17.12.2020 22:37 Ответить
Некоторые у-Шмыгальнут!
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17.12.2020 22:46 Ответить
https://praktika-vlasti.com.ua/32647-2/ Китай доставив на Землю 4 кг грунту з поверхні Місяця ,кажуть що грунт вбиває короновiрус на корню ,а також все iнше навколо
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17.12.2020 22:56 Ответить
Це дуже темна матерія. Якась чорна діра.
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17.12.2020 23:28 Ответить
Може я чогось не розумію, пане Шмигалю, але вакцинація не лікує від пандемії, вона може завчасно попередити епідемію, зменшити її... Але, якщо інфіковані вірусом вже є, то їх потрібно ЛІКУВАТИ не вакциною, а ліками проти інфікції і її побічних дій.

Я просто дивуюсь, які ідіоти з криветковими мізками намагаються робити вигляд, що вони "управляють" державними справами і проблемами. Навіть не уявляв, що "нові обличчя" мають такий шутівський і розгублений вигляд. Ідіть вже зі своєї ганебної сцени. Поки вас не винесли ногами вперед.
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17.12.2020 23:49 Ответить
Какая разница, навредит вакцина , или нет, главное, бабки вовремя на ней урвать, на коммерческой основе.
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18.12.2020 00:32 Ответить
Хто нам лікар, що замість ворюги Пороха ми вибрали це недолуге і нікчемне Зе, замість, наприклад, партріота, історика, знавця національної ідентичності, науковця, політика, практика, законодавця, інтелигента, письменника, Українця з великої літери - В. Яворівського?
Проспали Левка Лук"яненка. А якби він був першим... То і не знали би ми зараз цього маразму з порохами і зеленськими. Якби підтримали В. Чорновола, то були би зараз вже попереду Польщі. Ні, нам потрібні були експерименти з комуняками, комсомольцями, зеками, авантюристами, знову з зеками і знову з авантюристами.

Поряд з нами ходить готовий український Президент - В. Яворівський. Давайте ще Робиновича оберемо, чи Медведчука. Ну, щоб вже зовсім - головою у прірву. Ну і хто нам лікар??!!!
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18.12.2020 00:16 Ответить
"Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года" - The Economist

Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации на 2,1 млн человек, что составляет ВСЕГО - 5% от населения страны...
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18.12.2020 00:50 Ответить
Спочатку треба вакцинувати населення від З-віруса це гірше корони
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18.12.2020 10:12 Ответить
То есть бесплатной вакцины не будет, но в частных клиниках ее будет сколько хочешь.
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18.12.2020 16:48 Ответить
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