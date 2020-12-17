Шмыгаль: Чтобы полностью исключить риск эпидемии нужно вакцинировать 90% населения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил,, что для того, чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19 – 90% населения страны должны быть вакцинированы, но это не реалистично.
"Чтобы полностью убрать риск эпидемии – 90% населения страны должны быть провакцинированы. Я это знаю по вакцинированию гриппа. Такие планы ставились, когда идет эпидемия гриппа, работая главой ОГА области, ставился план, что 90% области должны быть провакцинированы", - сказал Шмыгаля в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, премьер отметил, что это нереалистично.
По словам Шмыгаля, в дополнение к вакцине, в дальнейшем постоянно будет улучшаться протокол лечения болезни.
"В следующем году будет переходной этап в борьбе с вирусом, преодоления и перехода к нормальной жизни", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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Україна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення (5% від усього населення).
Вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає останньою - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023, а не в лютому 2021 року, як обіцяє міністр Степанов
А інші українці - не населення. Їх НЕМАЄ?
Або населення отримає безкоштовно, а народ України за мвої копійки.
Я просто дивуюсь, які ідіоти з криветковими мізками намагаються робити вигляд, що вони "управляють" державними справами і проблемами. Навіть не уявляв, що "нові обличчя" мають такий шутівський і розгублений вигляд. Ідіть вже зі своєї ганебної сцени. Поки вас не винесли ногами вперед.
Проспали Левка Лук"яненка. А якби він був першим... То і не знали би ми зараз цього маразму з порохами і зеленськими. Якби підтримали В. Чорновола, то були би зараз вже попереду Польщі. Ні, нам потрібні були експерименти з комуняками, комсомольцями, зеками, авантюристами, знову з зеками і знову з авантюристами.
Поряд з нами ходить готовий український Президент - В. Яворівський. Давайте ще Робиновича оберемо, чи Медведчука. Ну, щоб вже зовсім - головою у прірву. Ну і хто нам лікар??!!!
Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации на 2,1 млн человек, что составляет ВСЕГО - 5% от населения страны...