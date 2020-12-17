Шмигаль: Щоб повністю виключити ризик епідемії, потрібно вакцинувати 90% населення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для того, щоб повністю прибрати ризик пандемії COVID-19, 90% населення країни має бути вакциновано, але це не реалістично.
"Щоб повністю прибрати ризик епідемії - 90% населення країни мають бути провакциновані. Я це знаю щодо вакцинації грипу. Такі плани ставилися, коли йде епідемія грипу, працюючи головою ОДА області, ставився план, що 90% області мають бути провакциновані", - сказав Шмигаль під час онлайн-розмови проєкту НВ "Україна і світ у 2021" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, прем'єр зазначив, що це нереалістично.
За словами Шмигаля, на додаток до вакцини, надалі постійно покращуватиметься протокол лікування хвороби.
"Наступного року буде перехідний етап у боротьбі з вірусом, подолання і перехід до нормального життя", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Україна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення (5% від усього населення).
Вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає останньою - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023, а не в лютому 2021 року, як обіцяє міністр Степанов
А інші українці - не населення. Їх НЕМАЄ?
Або населення отримає безкоштовно, а народ України за мвої копійки.
Я просто дивуюсь, які ідіоти з криветковими мізками намагаються робити вигляд, що вони "управляють" державними справами і проблемами. Навіть не уявляв, що "нові обличчя" мають такий шутівський і розгублений вигляд. Ідіть вже зі своєї ганебної сцени. Поки вас не винесли ногами вперед.
Проспали Левка Лук"яненка. А якби він був першим... То і не знали би ми зараз цього маразму з порохами і зеленськими. Якби підтримали В. Чорновола, то були би зараз вже попереду Польщі. Ні, нам потрібні були експерименти з комуняками, комсомольцями, зеками, авантюристами, знову з зеками і знову з авантюристами.
Поряд з нами ходить готовий український Президент - В. Яворівський. Давайте ще Робиновича оберемо, чи Медведчука. Ну, щоб вже зовсім - головою у прірву. Ну і хто нам лікар??!!!
Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации на 2,1 млн человек, что составляет ВСЕГО - 5% от населения страны...