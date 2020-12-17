Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ
Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен.
Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.
В качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.
В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Тело военнослужащего механизированной бригады ВСУ передано украинской стороне, - ТКГ. ФОТО
Трехсторонняя контактная группа изменила сообщение о случившемся на своей странице в Фейсбуке. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации". Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах".
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0&feature=youtu.be
Нехай здохне кацапська наволоч!
Таран і Хомчак заощадили на смерті воїна ну задишили але ж не стріляють.
А повернули тіло москалі щоби сказати цим , що й гадалі будуть вбивати українських воїнів і нічого їм не зроблять , бо командири пораженці, які підставляли і продовжують підставляти воїнів, і немаєїм доіри як і говнокомандувачу.
Скільки вони ще біди для України нароблять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
І це їх головнае завдання від хабату, яке вони успішно виконують, чим гірше тим ліпше.
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Командування ВСУ, на догоду зебільний владі, поспішає свого бійця видати алкоголіком і зрадником, аби лише не зіпсувати картинку лжеперемир'я.
Не знаю, ким він був, той боєць, але він був на передку, а не мажорив по клубах.
Командування ВСУ вкрило себе незмивною ганьбою.
І ви, дибіли і недоумки, розумово неповносправні, які голосували за погань зелену, ви теж винні у цьому.
за попередніми даними, 14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Дякуємо міжнародним посередникам Джерело: https://censor.net/ua/n3237577
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Русь-Україну не треба ображати.
ду над собой пустить их в парламент и правительство и естественно содержать.... ВоваЗелен
ский то шо ты хотел сделать Украину такой же недорогой ****** как и ты ни у тебя ни у таких
же гавнюков как ты не выйдет............
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