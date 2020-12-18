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кадры (611) Шмыгаль Денис (2588)

Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность", - сказал Шмыгаль в ходе онлайн-разговора проекта НВ "Украина и мир в 2021" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что возможно ранее и были люди, которые делали реформы, но на данный момент "хочется более быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат".

В то же время, премьер подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Кадровый голод подтверждаю, он есть", - посетовал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровые перестановки перед Новым годом нужны, чтобы не наступил полный коллапс в министерствах, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 
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Топ комментарии
+32
Кадрового голода в стране нет. Просто профессионалы отказываются идти в это шапито во главе с клоуном, который вообще ничего не понимает в том, как вообще управлять государством.
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18.12.2020 00:55
+17
По объявлению или просто на улице наберите - хуже не будет.
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18.12.2020 01:09
+17
Вообще-то, нормальный человек и сам не пойдет на этот тонкий лед.
Никакой гарантии, что не сегодня-завтра все это может расколоться и зелень побежит врассыпную.
Дырища в бюджете ведь никуда не исчезла...
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18.12.2020 01:36
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ведь Арестовича то нашли
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18.12.2020 00:49 Ответить
Неужели единственный с таким талантом, так языком лоскать бубочку даже первая леди Мендель так не умеет.
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18.12.2020 00:51 Ответить
О! Он умеет пупок изнутри лизать.
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18.12.2020 01:09 Ответить
Наступила гола дівка...
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18.12.2020 00:51 Ответить
Викликайте Федоровича з Ростова.
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18.12.2020 00:53 Ответить
Покійного?
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18.12.2020 02:43 Ответить
Хе-хе
Все профессионалы давно свалили
Что можно с зелеными заработать?
Или Срок или гемморой
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18.12.2020 00:54 Ответить
Кадрового голода в стране нет. Просто профессионалы отказываются идти в это шапито во главе с клоуном, который вообще ничего не понимает в том, как вообще управлять государством.
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18.12.2020 00:55 Ответить
Профессионалы свалили отсюда ещё при ХАМе и продолжают валить прямо сейчас.
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18.12.2020 06:23 Ответить
Так зачем было уволнять тех людей, что остались после предыдущей власти? Они отбирались все 5 лет. Недалекие увольнялись. Например Саакашвили. Зачем его было возвращать этого клоуна? Зато Супрун уволили, эту смелую женщину, которая пошла против коррупционных схем в медицине. И так далее.
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18.12.2020 06:56 Ответить
Спрашивать у зебилов "зачем" бесполезно. Они этого и сами не знают.
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18.12.2020 12:17 Ответить
Шмигаль, в чім проблема? На форумі Цензора повно "нужных профессионалов" по всіх питаннях.
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18.12.2020 00:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/402543, проблема в тому, що твоєму зеленському недоумку до душі "нужніе профессионалі" з форумів шарія/мураєва/мєдвєдчука.
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18.12.2020 09:13 Ответить
Ось і "нужный профессионал" завітав. "Проницательный" бо одразу бачить що:
- зеленський мій
- потрібно з форумів шарія
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18.12.2020 23:40 Ответить
"Премьер подтвердил кадровый голод в стране и что ему сложно находить нужных профессионалов..Кадровый голод подтверждаю, он есть", - посетовал супер-мега-профи-Мундеркинд Шмыгаль..... пздц
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18.12.2020 01:08 Ответить
По объявлению или просто на улице наберите - хуже не будет.
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18.12.2020 01:09 Ответить
Навмання.
100%, це дасть набагато кращий результат, чим те сміття, що зєбіли понатягали до влади.
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18.12.2020 01:23 Ответить
Брехло...
Вам фахівці не потрібні - вчора ваша ВР проголосила за Шкарлєта - плагіатора і відмовилась проголосувати за Вітренко, при якому НАФТОГАЗ став прибутковим і Україна виграла купу грошей в фєдєрашки...
Вам потрібні схемщики, які будуть пиляти бюджетні гроші...
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18.12.2020 01:23 Ответить
Шмыгаль: Кадровый голод подтверждаю - Цензор.НЕТ 2974
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18.12.2020 07:02 Ответить
На думку спадає фраза "Яка різниця" ? І від цього стає сумно. А фахівці розуміють "різницю"...
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18.12.2020 01:33 Ответить
Какой такой кадровый голод? вы же в Раду набрали "нормальных" фотографов и корабельных сосен...?! Они, что, не могут зарешать? Стефанчук чего стоит - орел...так сказать - прямое напоминание о смертном грехе - чревоугодие ?
Это риторический вопрос!
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18.12.2020 01:34 Ответить
Вообще-то, нормальный человек и сам не пойдет на этот тонкий лед.
Никакой гарантии, что не сегодня-завтра все это может расколоться и зелень побежит врассыпную.
Дырища в бюджете ведь никуда не исчезла...
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18.12.2020 01:36 Ответить
та вроді підлаталися трохи кредитами,займами.Дірка , думаю , це така собі "схема",вона дозволить вручну гроші ділить і циганити гроші у донорів, лякаючи їх "чорною діркою"
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18.12.2020 01:45 Ответить
А им нормальные не нужны.
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18.12.2020 01:46 Ответить
Как знать,может Витренку еще и повезло, что его не взяли?
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18.12.2020 01:38 Ответить
Как поется в песне - "и неизвестно кому повезло"
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18.12.2020 01:40 Ответить
Просто пришла очередь совсем новых лиц.

Встречайте совковых старперов!!!

Возрастной ценз на госдолжности ВР уже сняла.
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18.12.2020 01:45 Ответить
Закон про «інвестійних нянь» могли вигадати і прийняти тільки клінічні ідіоти.
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18.12.2020 01:43 Ответить
Что оно несет? 😮
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18.12.2020 01:44 Ответить
А ты публикуй вакансии на work.ua, Яйценюх 2.0
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18.12.2020 01:50 Ответить
Яйценюх1 спас тебя от завтраков на помойке Сильпо. ))
Иногда лучше жевать чем рот открывать.
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18.12.2020 02:51 Ответить
Поменяй секретаршу....
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18.12.2020 01:58 Ответить
Шмыгаль, есть ещё цирковые училища, всякие шапито. Год вы от корней своих отворачиваетесь? Ведь вы обещали - "хоть поржать"?
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18.12.2020 02:06 Ответить
В чат вошел Азиров...
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18.12.2020 02:49 Ответить
цирка не будет, клоуны кончились
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18.12.2020 03:05 Ответить
В 95 кварталі кадрів вистачить на кілька урядів. Ви просто не хочете брати молодих, розумних і чесних. Вас бере заздрість, що вони успішні і їм все вдається. Навіть Президент вийшов із їхнього осередка, і інші значні державні діячі. А вам нічого не вдається навіть набрати команду собі не можете. Попитайте Президента як треба підбирати здібних людей, якщо не вмієте самі.
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18.12.2020 03:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/404738, аде ж це зеленське вперше зробило заяву щодо "кадровогоголоду".
а взагалі так, воно вміє підбирати людей: тамади, весільні фотографи, відверті сєпари, посіпаки януковича, юридично неграмотні генпрокурорші, прокацапські гниди.
ваш президент ще той "підбирач людей".
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18.12.2020 09:18 Ответить
Никто из однокласников не продался ахметке или бене, вот горе.
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18.12.2020 04:18 Ответить
О чем блеет этот клоун? У вашего шапито в Трускавце есть секретные курсы подготовки мегапрофессионалов государственного строительства из фотографов и проституток, а последних в стране хоть и не 73%, но вам хватит для великих реформ.
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18.12.2020 04:19 Ответить
А шо такое? У Ахметова менеджеры закончилист? Так возьмите у Пинчука. Или у парашника Навинского.
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18.12.2020 06:44 Ответить
спросите мою жену - она им стока етих менеджеров-педикюрщиц накидает - заустанете голодать и не отобьетесь...
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18.12.2020 09:45 Ответить
Спасибо, у нас этого добра и на киевской окружной хватает.
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18.12.2020 11:39 Ответить
давайте не путать кандидаток в депутаты и порядочных девушек с киевской окружной....
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18.12.2020 11:43 Ответить
С вами не поспорить за то, и вы таки имеете веские слова правды за это.
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18.12.2020 11:50 Ответить
какой кадровый голод?
в любую парикмахерскую зайди - там ваши кадры...
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18.12.2020 06:45 Ответить
Рік тому з"явився анекдот:
"- В.О., а що ви будете робить, коли у вас у «95-му кварталі» закінчаться «спеціалісти» на державні посади?
- Да нет проблем… У «Дизель-шоу» одолжим…
Тепер бачу - і "Дизель-шоу" не рятує...
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18.12.2020 09:36 Ответить
Странно,что не можете найти профессионалов в Украине (не за рубежом). Понятно,что в верховной раде не из кого выбрать,поголовно,в последнее время, сексуально озабоченные. Ищите поза стенами парламента,хотя Витренко....тогда уж лучше.... паЛиХмахер.
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18.12.2020 07:18 Ответить
Який дурний...
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18.12.2020 07:21 Ответить
Дети олигархов и крупных коррупционеров всегда были очень сильными хозяйственниками в нашей стране.
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18.12.2020 07:27 Ответить
Шмыгаль кривит душой.Ну вот же ваши трудовые резервы-бери-не хочу.
https://kvartal95.com/projects/ Кузница кадров
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18.12.2020 07:41 Ответить
То нехай з форуму "Цензору" вєлікіх гєапалітєків-експертів з усіх життєвих ситуацій та проблем запросить на роботу.
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18.12.2020 07:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/477529, вони набирають з форумів шарія/мураєва/мєдвєдчука - ті їм ідейно ближчі. та й тобі теж мабуть.
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18.12.2020 09:21 Ответить
Тобто хіба ж ви тут не прохвесори околовсячєскіх наук?
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18.12.2020 10:56 Ответить
Кадры может и есть, но система не даст им нормально работать.
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18.12.2020 08:05 Ответить
Все профи пишут коменты на цензоре поэтому работать некому.
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18.12.2020 08:12 Ответить
С ускорением убери врагов, барыг и предателей, а профи искать не нужно - читай газеты и ровняй асфальт!
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18.12.2020 08:20 Ответить
У нас кадровый голод и безработица 9,2%. Так же, как и в армии, безработной молодежи уйма, а реально кадровый голод имеет ужасающие масштабы, но почему? Потому что в этом цирке никто служить не хочет, а даже если и хочет, то никому нахрен не уперлись эти бестолковые учебки по 3 месяца для призыва на солдатскую должность, переводы без твоего согласия за 500 км от дома и самодурство командования. СОлдат уже, как до 14-го года: должен иметь вид загнанной овцы, уметь белить, красить, строить, печатать в ворде и служить за 10 тыщ, позорище
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18.12.2020 08:28 Ответить
Угу.. Абсолютно невозможно. Госслужба - закрытая территория.
Обязательное требование - наличие номера и серии документа, подтверждающего прохождение экзамена по украинскому языку.
А вот аттестационные комиссии в 2019-м году отменили.
Их нет.
То есть, на госслужбу могут устроиться только молодые выпускники ВУЗов, у которых есть вкладыш к диплому с отметкой по языку.
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18.12.2020 08:54 Ответить
Найефектівніший прем'єр за всі часи української Незалежності Тімошенко ще перед президентськими напрацювала широкий масив реформ і потужну команду для їх впровадження. Зєля не взяв з цієї команди ЖОДНОГО. Як не нове призначення, то якийсь крадун Шкарлєт, або шпигун Татаров. То що, крадуни і шпигуни закінчились???
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18.12.2020 09:05 Ответить
Ванька, а чим "крадуни" і "шпигуни" ВАНОЙ, відрізняються від "зелені"? Кольором "калитки", куди крадені з бюджетк, гроші, складатимуть? От, хоча-б, взять тебе - ти ж, другий рік "колеблєшься вместе с линией партии...".
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18.12.2020 09:30 Ответить
Ефективністю Зєля з Юлею різняться. За Юлі економіка росла по 70% за рік(2005й рік), а за Зєлі падає по 40% за рік.
А ти, продажний троль мародерський, вкрав більше, ніж вся команда Юлі. І ти, як воша на тілі України. У складі ботоферми Пєці ти смокчеш з неї кров, стравлюєш українців всередині, ділиш їх на зебілів і мародерів. А нема різниці між українцями. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
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18.12.2020 09:39 Ответить
Ванько, а ти думаєш, я живу на Марсі? Твоя "багіня" набралась боргів стільки, що тільки при Пороху спромоглись віддать, золотовалютні резерви "споловинила", своєю "тисячею", а ти мені щось про "ріст економіки" ліпиш... Ти кому "сцять у вуха". пробуєш?...
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18.12.2020 09:51 Ответить
Брехня мародерська. Янек у стабільному 2007му взяв кредитів на 45% від ВВП і всі вкрав. Юля у рік світової кризи 2008й взяла кредитів на 25% від ВВП і вклала їх в економіку. Держзамовлення були для космічної, авіо, судно, авто, танкової і інших науковмістких галузей. І економіка запрацювала. У 2009му кредит майже не бравсь. Шкода, що Янек за три своїх роки всі ці набутки просрав і прокрав
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18.12.2020 10:04 Ответить
Ваня, що ти ліпиш? "Мені потрібна така армія, яка вміститься на стадіоні...". (Ю. Тимошенко, прем"єр-міністр України). Телепню, армія, при ВАНОЙ, насилу "кінці з кінцями зводила", а ти мені щось про "танкову промисловість" ліпиш... Хлопці стволи танків чистить стали порошком з цегли, бо хімреактивів, якими, по інструкції, треба було чистить, не було за що купить!!! Я в ті часи служив, тому прекрасно всю цю "заботу" про армію, з боку ВАНОЙ, знаю!!!
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18.12.2020 10:18 Ответить
Нагло брешиш, продажний троле. Була б Юля стала презом у 2010му, то Україна сьогодні була б регіональним лідером, витурили б росіян з Криму у 2017му, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Але ви, продажні, Юлю оббрехали і тепер маємо те, що маємо
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18.12.2020 10:25 Ответить
Засідання РНБО від 28 лютого 2014 року:
"Тимошенко: «Я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції не можу мовчати. Ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, і ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з найдосвідченішими людьми і можу сказати, що Путін хоче реалізувати абхазький сценарій і тільки чекає, аби ми дали йому привід.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази?
Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Ванько, то хто ж БРЕШЕ? Я? Чи твоя "БАГІНЯ"?!!!А стосовно стану армії, то повторюю її слова: "Мені потрібна така армія, яка вміститься на стадіоні...".
Так що саме її стараннями ми мали таку армію, що не здатна була протистоять агресору...
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18.12.2020 10:41 Ответить
І в тебе знаходиться час та натхнення розмовляти з психічнохворими...
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18.12.2020 12:28 Ответить
Ну, треба ж, комусь, їх "лікувать"? І я лікую його саме "ліками", які виготовила його "лікарка"... Він починає щось верзти - а я йому "аміназінчику", у вигляді Юліних слів і дій... Продовжує те ж саме - а я йому ще одну "дозу"!... Бач, "заткнувся"... "Спаралізувало", бідного...
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18.12.2020 13:28 Ответить
Знайди хоч щось, де в цьому виступі Юля збрехала. Наприклад.
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18.12.2020 21:12 Ответить
А я що, найнявся тобі "Просвіту" нести? У мене дома кажуть: "Нема розуму - не купиш...". Це - саме про тебе... Он, і інші тебе "психічнохворим" іменують... Ти вже тут давно - "городской сумасшедший"...
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18.12.2020 21:22 Ответить
Фіг зі мною. Що Юля збрехала?
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18.12.2020 21:47 Ответить
Ну, якщо "фіг з тобою", то й "фіг з тобою...". То чого я тобі повинен відповідать? Тим більше, якщо ти зрозуміть не можеш і не хочеш... Порівняй свої стверждення про гіпотетичне "звільнення Криму" з її бажанням скоротить армію, та закликами до відмови від воєнних дій, на РНБО... Може, щось дійде... Якщо "кінці з кінцями зведеш...". Грузини кажуть: "Словом звіра не спиниш, серцем списа не переломиш...".
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19.12.2020 05:33 Ответить
Скажи по другому:- В нашей шайке умных не оказалось
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18.12.2020 09:11 Ответить
Так Бутусов рветься працювать, вже й програму підготував, а його брать не хочуть!!!
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18.12.2020 09:26 Ответить
І шо, троль московський?
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18.12.2020 10:06 Ответить
Этого не может быть! Схемщики закончились?
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18.12.2020 10:36 Ответить
Визнавши те, що визнав, чи не хоче шмига шмигнути куди-небудь? На дємбєль, наприклад...
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18.12.2020 11:14 Ответить
Кадрового голода нет и никогда не было. Есть полупроницаемая перегородка, воздвигнутая бывшими комсомольцами - номенклатурщиками и тем непрофессиональной нечистью, которое как раз эти бывшие комсомольцы тщательно подбирали под себя и для себя. Времена серые и все этажи власти насыщены всеми оттенками серого. Кадрового голода нет, но скоро наступит, потому что, одни не пожелают "на одном гектаре"... вляпаться в такую власть - репутация дороже, а одиноких смельчаков не пропустит эта...
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18.12.2020 11:26 Ответить
Неможливо знайти таку структуру, де немає кадрового голоду. Бажаючих працювати повно, але таких, як треба - завжди дефіцит.
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18.12.2020 11:51 Ответить
 
 