Шмигаль: Кадровий голод підтверджую
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив кадровий голод в країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.
"Що таке на сьогодні кадрова політика уряду? Є банальні слова: професійні та порядні. Але є ще кілька параметрів, на які потрібно спиратися, коли сьогодні підбираєш кадри: незаангажованість і результативність", - сказав Шмигаль під час онлайн-розмови проєкту НВ "Україна і світ у 2021" в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що, можливо, раніше і були люди, які робили реформи, але на цей момент "хочеться швидших законодавчих змін, хочеться швидше змінювати нормативку, хочеться прискорювати ці реформи, і швидше отримувати видимий результат".
Водночас прем'єр підтвердив кадровий голод у країні і що йому складно знаходити потрібних фахівців.
"Кадровий голод підтверджую, він є", - поскаржився Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Все профессионалы давно свалили
Что можно с зелеными заработать?
Или Срок или гемморой
- зеленський мій
- потрібно з форумів шарія
100%, це дасть набагато кращий результат, чим те сміття, що зєбіли понатягали до влади.
Вам фахівці не потрібні - вчора ваша ВР проголосила за Шкарлєта - плагіатора і відмовилась проголосувати за Вітренко, при якому НАФТОГАЗ став прибутковим і Україна виграла купу грошей в фєдєрашки...
Вам потрібні схемщики, які будуть пиляти бюджетні гроші...
Это риторический вопрос!
Никакой гарантии, что не сегодня-завтра все это может расколоться и зелень побежит врассыпную.
Дырища в бюджете ведь никуда не исчезла...
Встречайте совковых старперов!!!
Возрастной ценз на госдолжности ВР уже сняла.
Иногда лучше жевать чем рот открывать.
а взагалі так, воно вміє підбирати людей: тамади, весільні фотографи, відверті сєпари, посіпаки януковича, юридично неграмотні генпрокурорші, прокацапські гниди.
ваш президент ще той "підбирач людей".
в любую парикмахерскую зайди - там ваши кадры...
"- В.О., а що ви будете робить, коли у вас у «95-му кварталі» закінчаться «спеціалісти» на державні посади?
- Да нет проблем… У «Дизель-шоу» одолжим…
Тепер бачу - і "Дизель-шоу" не рятує...
https://kvartal95.com/projects/ Кузница кадров
Обязательное требование - наличие номера и серии документа, подтверждающего прохождение экзамена по украинскому языку.
А вот аттестационные комиссии в 2019-м году отменили.
Их нет.
То есть, на госслужбу могут устроиться только молодые выпускники ВУЗов, у которых есть вкладыш к диплому с отметкой по языку.
А ти, продажний троль мародерський, вкрав більше, ніж вся команда Юлі. І ти, як воша на тілі України. У складі ботоферми Пєці ти смокчеш з неї кров, стравлюєш українців всередині, ділиш їх на зебілів і мародерів. А нема різниці між українцями. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
"Тимошенко: «Я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції не можу мовчати. Ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, і ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з найдосвідченішими людьми і можу сказати, що Путін хоче реалізувати абхазький сценарій і тільки чекає, аби ми дали йому привід.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази?
Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Ванько, то хто ж БРЕШЕ? Я? Чи твоя "БАГІНЯ"?!!!А стосовно стану армії, то повторюю її слова: "Мені потрібна така армія, яка вміститься на стадіоні...".
Так що саме її стараннями ми мали таку армію, що не здатна була протистоять агресору...