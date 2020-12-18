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Вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США

Вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Washington Post.

"Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA", - отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.

Отмечается, что по неофициальной информации, FDA уже в пятницу планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

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Топ комментарии
+4
Только факты, думайте сами.

В UK начали прививать пфайзеровской население 80+. При этом правительство ВБ полностью освободило Пфайзер от любой ответственности за возможный ущерб здоровью. Сам производитель не гарантирует отсутсвие дальнейших побочек, так как третья стадия клинических испытаний не завершена.

Единственная стана, отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали, чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь,которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты.Чей это план - бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю.

Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя. То,чем сейчас нам предлагают привиться, не является вакциной как таковой! Что же это ? Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека,таким образом ИЗМЕНЯЯ его. А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы! (с)
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18.12.2020 01:29
+4
Любой ретровирус встраивает участок ДНК, восстановленный из вирусной РНК, в ДНК человека. Это происходит, если, например, переболеть корью и это же делают вакцины от кори. Люди болеют корью как минимум несколько тысячелетий, прививаются от нее с 1963 года. Поэтому считать "А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться?" офигенной загадкой мягко говоря некорректно.
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18.12.2020 09:52
+3
Сподіваюся, мені дістанеться якісний чіп. Майкрософт взагалі робить якісні речі. Навіть недооцінена Windows 8 на голову вища сьомої, на котрій і досі деякі придурки сидять.
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18.12.2020 06:59
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Какая нам разница, в Украину она не скоро попадет.
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18.12.2020 01:08 Ответить
Не из-за США не скоро попадёт -- а из-за самой Украины.
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18.12.2020 01:30 Ответить
тебе ведь ринатик она противопоказана - какая тебе разница...?
зачем тебе это даже комментировать...?
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18.12.2020 08:19 Ответить
Только факты, думайте сами.

В UK начали прививать пфайзеровской население 80+. При этом правительство ВБ полностью освободило Пфайзер от любой ответственности за возможный ущерб здоровью. Сам производитель не гарантирует отсутсвие дальнейших побочек, так как третья стадия клинических испытаний не завершена.

Единственная стана, отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали, чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь,которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты.Чей это план - бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю.

Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя. То,чем сейчас нам предлагают привиться, не является вакциной как таковой! Что же это ? Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека,таким образом ИЗМЕНЯЯ его. А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы! (с)
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18.12.2020 01:29 Ответить
Сподіваюся, мені дістанеться якісний чіп. Майкрософт взагалі робить якісні речі. Навіть недооцінена Windows 8 на голову вища сьомої, на котрій і досі деякі придурки сидять.
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18.12.2020 06:59 Ответить
шутки шутками но здоровье у каждого свое и решать нам что нам делать с ним..думайте !!!
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18.12.2020 17:48 Ответить
Вот откуда Вы этот бред берете? Швейцария зарезервировала 3 млн доз вакцины от Файзер. Население Швейцарии подсказать?
Ничего ни в какой код встраиваться не будет. Да, вирусы сами не размножаются, их "выпускают" наши клетки по информации, содержащейся в РНК вируса. Так работают все РНК вирусы, но при этом они вызывают заболевания. Здесь возникновение заболевания исключено. Так что это большой плюс, а не минус.
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18.12.2020 08:13 Ответить
прививайся... я не против !!! оо Коронавирусе врачи знали с 60-х годов и вакцины так по сей день и не создали (есть правда лекарства - но о них молчат и все уперлись в вакцину) и за ГОД - вауля - вакцина без полного цикла клинических испытаний !!! колитесь лохи !!!
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18.12.2020 17:45 Ответить
А зачем было создавать вакцину, если вирус у человека ничего кроме насморка не вызывал? Где логика?
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18.12.2020 22:29 Ответить
а где логика сейчас ?! зачем человеку который переболел прививаться !? У кого сильный иммунитет - тот переборит вирус сам , у кого слабый - вирус может убить..
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19.12.2020 00:40 Ответить
Переболевшему сейчас прививаться необходимости нет. Но так как вирус играет с нашей имунной системой, то выработать длительный иммунитет организм не в состоянии. Тест на антитела Вам в помощь. Если упадут - нужно прививаться, если нет, то нет. Все просто - мы не в 19 веке живем.
А по поводу сильного иммунитета... Когда же до Вас дойдет, что умирают не от слабого иммунитета, а те, у кого иммунитет чрезмерно отреагировал? Убивает сильный иммунитет, а не слабый. Именно поэтому спасает дексаметазон, который подавляет иммунитет.
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19.12.2020 00:52 Ответить
если нет длительного иммунитета - значить и вакцина фуфло (вирус мутирует и привыкает к вакцине и она бесполезна)...и читал я про этот дексаметазон - так что нужно убивать иммунитет !? вы в своем уме *** !? сильного иммунитета сейчас практически ни у кого нет - у всех средний или ниже..
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19.12.2020 01:02 Ответить
Там немного другой механизм. Корона подавляет иммунитет, поэтому и нет длительного иммунитета. У вакцины такого недостатка нет. Но в том, что длительного иммунитета вакцина скорей всего не даст, Вы правы. Однако если привить одномоментно значительную часть населения, о вирусе можно будет забыть.
Ну если бы Вы читали исследования, а не полагались на собственные умозаключения по поводу дексаметазона, было бы гораздо лучше. Дело в том, что уже несколько десятилетий с ОРДС борются с помощью этого препарата. Наша имунная система очень часто играет с нами злую шутку. К примеру, после перенесенной ангины, наш иммунитет почему-то может решить, что ему нужно убить свои почки, а еще есть уйма всяких аутоимунных заболеваний: ревматоидный артрит, рассеянный склероз, ревматизм, некоторые виды дерматитов, аллергий и прочее, прочее - это не такая уж и редкость. Иммунитет приходится подавлять довольно часто.
И я не рекламирую дексаметазон и прочие глюкокортикоиды. Это не препарат для самолечения. К примеру, если начать принимать его всем при первых признаках ковида, то он увеличивает летальность на 17 процентов. При этом в то же время применение дексаметазона у критических пациентов уменьшает летальность на 30 процентов. Так что все сложно.
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19.12.2020 14:39 Ответить
Любой ретровирус встраивает участок ДНК, восстановленный из вирусной РНК, в ДНК человека. Это происходит, если, например, переболеть корью и это же делают вакцины от кори. Люди болеют корью как минимум несколько тысячелетий, прививаются от нее с 1963 года. Поэтому считать "А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться?" офигенной загадкой мягко говоря некорректно.
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18.12.2020 09:52 Ответить
ШВЕЙЦАРИЯ ЗАРЕЗЕРВИРОВАЛА ДЛЯ СЕБЧ 3 МИЛН. ДОЗ ВАКЦЫНЫ ПФАЙЗЕР.
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18.12.2020 11:12 Ответить
значить уже переиграли... извини - они мне не докладывают..
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18.12.2020 17:37 Ответить
настоятельно предлагаю ОПЗЖ и собственно Медверд(*****)чуку вакцинироваться ********** новичком или спутником V ...впрочем одно другому не мешает. ... ЗА ДИДОФФФ КаторыЙе ФАЙАФАЛЕ !! УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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18.12.2020 02:11 Ответить
А кому ж Зєля тепер мільйон долларів дасть: moderna, pfizer, спутник?..
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18.12.2020 03:51 Ответить
Кажуть що деяким везунчикам разом з чіпом ще й Дейла вколють....
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18.12.2020 07:00 Ответить
Да-да. Гейтс половину состояния на благотворительность спустил. Но секта свидетелей мирового заговора до сих пор продолжает из него "доктора Зло" лепить.
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18.12.2020 08:16 Ответить
 
 