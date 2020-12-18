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Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.
"Вакцина проти коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA", - зазначається в повідомленні. Таким чином, це рішення стало першим кроком для затвердження препарату американським регулятором.
При цьому експерти FDA підтвердили ефективність використання препарату для запобігання зараженню у людей від 18 років.
Зазначається, що за неофіційною інформацією, FDA вже в п'ятницю планує провести засідання, щоб видати офіційний дозвіл на вакцину.
Топ коментарі
+4 Игорь Монахов
показати весь коментар18.12.2020 01:29
+4 Антип61
показати весь коментар18.12.2020 09:52
+3 Порохобандерівець
показати весь коментар18.12.2020 06:59
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Будь ласка, зачекайте...
зачем тебе это даже комментировать...?
В UK начали прививать пфайзеровской население 80+. При этом правительство ВБ полностью освободило Пфайзер от любой ответственности за возможный ущерб здоровью. Сам производитель не гарантирует отсутсвие дальнейших побочек, так как третья стадия клинических испытаний не завершена.
Единственная стана, отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали, чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь,которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты.Чей это план - бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю.
Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя. То,чем сейчас нам предлагают привиться, не является вакциной как таковой! Что же это ? Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека,таким образом ИЗМЕНЯЯ его. А что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы! (с)
Ничего ни в какой код встраиваться не будет. Да, вирусы сами не размножаются, их "выпускают" наши клетки по информации, содержащейся в РНК вируса. Так работают все РНК вирусы, но при этом они вызывают заболевания. Здесь возникновение заболевания исключено. Так что это большой плюс, а не минус.
А по поводу сильного иммунитета... Когда же до Вас дойдет, что умирают не от слабого иммунитета, а те, у кого иммунитет чрезмерно отреагировал? Убивает сильный иммунитет, а не слабый. Именно поэтому спасает дексаметазон, который подавляет иммунитет.
Ну если бы Вы читали исследования, а не полагались на собственные умозаключения по поводу дексаметазона, было бы гораздо лучше. Дело в том, что уже несколько десятилетий с ОРДС борются с помощью этого препарата. Наша имунная система очень часто играет с нами злую шутку. К примеру, после перенесенной ангины, наш иммунитет почему-то может решить, что ему нужно убить свои почки, а еще есть уйма всяких аутоимунных заболеваний: ревматоидный артрит, рассеянный склероз, ревматизм, некоторые виды дерматитов, аллергий и прочее, прочее - это не такая уж и редкость. Иммунитет приходится подавлять довольно часто.
И я не рекламирую дексаметазон и прочие глюкокортикоиды. Это не препарат для самолечения. К примеру, если начать принимать его всем при первых признаках ковида, то он увеличивает летальность на 17 процентов. При этом в то же время применение дексаметазона у критических пациентов уменьшает летальность на 30 процентов. Так что все сложно.