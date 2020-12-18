Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США

Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

"Вакцина проти коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA", - зазначається в повідомленні. Таким чином, це рішення стало першим кроком для затвердження препарату американським регулятором.

При цьому експерти FDA підтвердили ефективність використання препарату для запобігання зараженню у людей від 18 років.

Зазначається, що за неофіційною інформацією, FDA вже в п'ятницю планує провести засідання, щоб видати офіційний дозвіл на вакцину.

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