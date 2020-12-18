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Новости Репрессии в Беларуси
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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Беларуси в пятницу, 18 декабря.

Сферы сотрудничества, перечисленные в опубликованном тексте договора: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД Беларуси и Росгвардия также намерены сотрудничать в областях госконтроля над оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, силовой поддержки по противодействию преступности.

Указано, например, что стороны будут проводить совместные учения и учебно-методические сборы, заниматься подготовкой кадров. При этом "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз ввел третий пакет санкций против Беларуси. Оппозиция назвала это "новым уровнем" давления на власть

Договор был заключен в Минске 19 ноября 2020 года и вступил в силу в тот же день.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами.
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Топ комментарии
+25
покупайте шарики, беларусы....
теперь вас будут метелить не тока "свои", "родные" садисты, а еще и "братушки" рязанские...
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18.12.2020 08:10
+9
Ми й так вже скільки років "відтягуємо" на себе російську армію, щоб вас кацапи остаточно не "загнуздали" та не "осідлали"... А ви самі шию витягуєте та під хомут підставляєте...
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18.12.2020 08:34
+8
у вас конечно "свой путь",мне просто интересна дальнейшая стратегия победы-
женщин вы уже на мусоров посылали
стариков тоже
следующими будут дети или всёже инвалиды?
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18.12.2020 08:26
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Правила форума Совет форумчан
покупайте шарики, беларусы....
теперь вас будут метелить не тока "свои", "родные" садисты, а еще и "братушки" рязанские...
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18.12.2020 08:10 Ответить
Мы спадзяемся, што "рускоязычный украинский патриот под флагом США - три пятнадцать" падыме пау'станне у' Крыму i тым-самым адцягне на сябе частку расейскай палiцыi.
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18.12.2020 08:19 Ответить
спадзяйcя дальше и ети - шарики и цемы в кацапячий зад не забывай, терпила...
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18.12.2020 08:23 Ответить
Па твайму адказу я разумею - ты не згодзен не пау'станне.
Ты толькi на Цэзары выконваеш ролю гэдкага "мачо" - а на справе "чмо".
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18.12.2020 08:27 Ответить
а ты правда думал, шо ты бyдешь дома задницу греть,
а я с Америки примчуся тебя защищать?
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18.12.2020 08:30 Ответить
Мяне не трэба - украiнскi Крым.
Але здаецца мне, што ты расейскi лапатнiк - раз пра свой Крым нават не падумау'.
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18.12.2020 08:34 Ответить
Та тобі, здається, і Білорусь "не патрєбна"... Тобі і Білоруського федерального округу вистачає...
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18.12.2020 08:35 Ответить
До Білоруського федерального округу додається етапування "во глубіну сібірскіх руд" і це вже доконаний факт.
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18.12.2020 09:18 Ответить
Так кацапам жаль з Сибіром розлучаться... От вони білорусами і почнуть його заселять, щоб хоч якось "розбавить" китайське населення та відтягти років на десять анексію Сибіру Китаєм ... Вони ще з Сибіру не всі корисні копалини витягли...
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18.12.2020 09:42 Ответить
так и думал шо у тебя видения - ничем другим твои выхлопы и не обьяснишь.
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18.12.2020 08:37 Ответить
у вас конечно "свой путь",мне просто интересна дальнейшая стратегия победы-
женщин вы уже на мусоров посылали
стариков тоже
следующими будут дети или всёже инвалиды?
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18.12.2020 08:26 Ответить
На мове адказаць, мой рускамоу'ны украiнскi патрыет з Няметчыны?
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18.12.2020 08:30 Ответить
А тобі скільки платять, в ОАЦ, за те, що знаєш "па-бєларуску"?...
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18.12.2020 08:37 Ответить
Коли мене б'ють - я зазвичай б'ю у відповідь. Це нормально для більшості українців.
Ми сподівалися, що білоруси в цьому від нас не відрізняються. Помилялися.
Ви вже не білоруси.
Ви втратили ідентичність.
Тепер ви - русскіє..
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18.12.2020 09:25 Ответить
Многа вы "у' адказ" у Крыму набiлi...
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе пiшуць рускаю.
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе сьвяткуюць ад параз беларускага пратэсту, ад посьпехау' лукашэнкау'скiх рэпрэсiй.
Не кажыце мне хто большы "рускi" - безумоу'на украiнцы!
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18.12.2020 09:40 Ответить
Ти за себе відповідай, а не з'їзджай на Крим.
До Криму ще доберемося.
===
До речі, ти ж ольгінський, ****!
====
Как пагодка в Рязані?
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18.12.2020 09:44 Ответить
о, беларускомовный набутылочник! моя медицинская коллекция расширяется
А по поводу "набили морды" - да, набили морды кацапа на Донбасе так, что все близлежащие расейские областя покрылись кладбищами безымянных кацапов или ты думаешь ***** просто так засекретило "потери в мирное время"?
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18.12.2020 12:33 Ответить
Tam u nix vsiakix jest.Vot jesli vydeli ix mitingi tam molodyje sli s banerami Kalinovskogo on bil ecio xlece cem vas S.Bandera.On bil protv ruskix,protiv poliakov rukovodil vostanijem sam,arestovan i povesen no druzej neprodal vsiu vinu vail na sebia.Belorus pisal na svojiom jazyke,nenavydel ruskix
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18.12.2020 10:57 Ответить
lukosenko daze poxoronit ego ostatki patriota svojej strani otkazalsia
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18.12.2020 11:03 Ответить
Aliaksandr Šakucin popal pod sankciji u nas Litve imel svoju kompaniju,drug lukosenka.Vam sto to govorit eta familija?
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18.12.2020 11:28 Ответить
"Amkodor Holding" tut Litve torgujet tocnej mozno skazat torgoval raznoj texnikoj
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18.12.2020 11:33 Ответить
Машиностроение, нефтянка, (контрольный пакет акций Амкодора).
Член лукашенковского "совета республики" - близкий клану бизнесмен.
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18.12.2020 11:39 Ответить
особенно внушает надежду беларусский флот - берегись и дрожи креветка....!
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18.12.2020 12:34 Ответить
Ты к чему это вы@рал, недоделаный?
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18.12.2020 12:39 Ответить
доделаный...
особенно к нефтянке - сауды тихо плачут в углу глядя на мощь Беларуси по жиже...
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18.12.2020 12:44 Ответить
а если честно, доця говорит когда я вижу "креверти беларусские"?
надо брать - норвежские с беларусской накидкой по деньгам.....
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18.12.2020 12:51 Ответить
Ты реально даун из кацапских ******. В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода. Доля беларуского дизеля в Украине 36%, бензина 18-20%.
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18.12.2020 12:54 Ответить
и сами нефть сосете? или то шо кацапы дадут перерабатываете?
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18.12.2020 12:57 Ответить
сорри забыл, в начале коммента добавить, шо ты казел...
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18.12.2020 13:00 Ответить
Кстати Беларусь не поставляет креветки в США, только в РФ - спалился кацап
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18.12.2020 12:57 Ответить
ето отменяет беларусской сволочности?
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18.12.2020 13:02 Ответить
кстати, а если бы и поставляла никто бы не повелся на передергивающих засранцев...
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18.12.2020 13:04 Ответить
лейбy переслюнявить - ето тебе не рыбу ловить...
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18.12.2020 12:41 Ответить
Ми й так вже скільки років "відтягуємо" на себе російську армію, щоб вас кацапи остаточно не "загнуздали" та не "осідлали"... А ви самі шию витягуєте та під хомут підставляєте...
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18.12.2020 08:34 Ответить
Гандлюеце спрау'на з Расеяй - гэта бачу.
Бачу, што нават дыпламатычныя адносiны з РФ не скасавалi.
Бачу рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак.
Бачу, што Украiна не вельмi жадае далучацца да санкцый супраць рэжыму Лукашэнка.
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18.12.2020 08:39 Ответить
так бы и сказал сразу, шо ты бачун, а даже не надуватель шариков...
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18.12.2020 08:44 Ответить
Так i есць - лапаць разанскi, я не памылiу'ся!
Толькi кацап не разумее мову, па свайму недаразвiццю яе каверкае.
Бачу - вижу. Глядач - зритель.
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18.12.2020 08:50 Ответить
сумничал думаешь - вроде ступил в очeредной раз...
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18.12.2020 08:54 Ответить
Якщо ми введемо санкції проти Бацьки, то хто вас пожене захищати Білорусь від москалів та помирати за Білорусь? Ви ж станете на коліна та будете просити Путіна не окупувати Білорусь.
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18.12.2020 08:46 Ответить
все с точностью до наоборот - они уже на коленях и умоляют ***** в них ввести и оно уже вводит...
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18.12.2020 08:51 Ответить
Бацька хитрий. В довгостроковій перспективі варто ставити на Бацьку. На патріотизм білорусів та їх готовність захищатися не варто ставити. Там більше половини - вата.
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18.12.2020 08:57 Ответить
даже не собираюсь там ни на кого ставить - не на кого.
мeня волнуют северные границы Украины, а походу там уже кацапни немеряно....
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18.12.2020 09:03 Ответить
Да. Там справді немає на кого покластися.
Але я ще вірю, що москалів там в такій кількості, щоб розпочати наступ на Україну, немає. Хочеться мені в це вірити.
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18.12.2020 09:06 Ответить
1. Щодо "гендлярства" - так ти з порівняй з "гендлярством" Білорусі з Росією... Та й з ОРДЛО... Трохи не половина товарів продовольчої групи там - білоруські...
2. Офіційно ми з Росією не воюємо. (США, Великобританія, СРСР, навіть під час Другої світової, хоч і закрили свої консульства в Німеччині та Японії з Італією, однак, дипломатичні стосунки зберігали, працюючи через посольства нейтральних країн)...
3. Тобі з офісу ОАЦ, чи з "Лахти" видно "рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак..."?
4. А Білорусь багато до "санкцый супраць рэжыму" Путіна, "далучалася"?
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18.12.2020 08:50 Ответить
Ты навогул нейкi адмерзлы! Як ты можаж парау'наць гандлевыя адносiны краiн у стане вайны РФ i Украiны - з гандлевымi адносiнамi рэжымау'-братоу' Пуцiна ды Лукашэнкi? Вялiкая Брытанiя таксама з Гiтлерам гандлявала?!
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18.12.2020 08:56 Ответить
Де ти бачиш "стан війни"? Є такий юридичний документ? Вам теж війну оголошувать не будуть, а зроблять, як у Криму... Однак, є різниця - українцям було куди, тимчасово, відступить, на материк, і зберегти основну частину країн неокупованою, а білорусам відступать буде нікуди - їх візьмуть усіх, "гамузом"...
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18.12.2020 09:06 Ответить
Совершенно прав!
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18.12.2020 09:50 Ответить
Не верь этому. Никто не оттягивает никакой армии. Это Белорусь, его народ не дает окончательно ввести российские танки и окружить Украину с севера. Я помню когда в острую фазу войны в 2014 году когда рашенские танки подошли к границам Белоруси так белорусские войска так же подошли и начались дипломатические тэрэвэни между путлеровцами и теми ж лукашенковцами в которой последний заявил протест и сказал, что не позволит втянуть Белорусь в конфликт с Украиной. Еще тогда ездили Лукашенки и Порошенки между собой, обговаривали ситуацию. Тогда еще Европа ослабила санкции для Белоруси, в знак одобрения. Так что украинцам надо благодарить белорусов за здерживание рашки от навалы с севера, а не тыкать с высока "как бы, видишь ли, старший брат "відтягує" агрессора" Не фига... Вы белорусы, народ здоровый, я уважаю вас за вашу борьбу. Во всяком случае вы едины, не так как в Украине "кто в лес, кто по дрова", разобщенность высокой степени. Я вас люблю и поддерживаю!
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18.12.2020 09:46 Ответить
Это обращение к МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю - Цензор.НЕТ 7303 https://censor.net/ru/user/384224, ко всем белорусам. Очень переживаю за вас. Хочу, жажду что бы Вы победили в своей борьбе.
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18.12.2020 09:48 Ответить
Толькi тады Лукашэнка клапацiу'ся раней пра сваю асабiстую у'ладу. Калi дазволiу' бы пуцiну зайсцi у' Беларусь - далей нават за жыцце Лукашэнкi нiхто не дау' бы ломанай капейкi.
Цяпер не дазволiць расейцам беларускi народ i мiжнароднае супольнiцтва - гэта розныя рэчы.
Пуцiн будзе дапамагаць Луке застацца гiбрыдна - грашамi, тэхнiкаю, штрэйхбрэйхерамi. Зайсьцi адкрыта у'жо немагчыма - народ Беларусi прачнуу'ся.
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18.12.2020 10:20 Ответить
Украинцам беларусов не надо благодарить ни за что, не хами Они за себя постоять не в состоянии - а ты пытаешься нафантазировать что они кого то там задерживают, тем более рашку
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18.12.2020 12:38 Ответить
А ви самі шию витягуєте та під хомут підставляєте..."
А кто ж интересно шею в Белорусии под "хомут подставляет"? Если Лукашенко, то это не народ. Так что упрек даремный.

То же самое можно сказать и про Украину, в которой пол населения , во всяком случае на востоке Украины "подставляют откровенно шею под хомут России". А еще во власти украинской, тот же Зеленый неизвестно еще что он по настоящему думает.
А вот белорусский народ показал, что он действительно свободолюбивый народ, массово выходит на протест несмотря на жестокие преследования. Так что не надо говорить с высоты своего положения упрек белорусам, сами посмотрите на свой зад.
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18.12.2020 09:32 Ответить
какая не неожиданность.... братские рабские народы.....
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18.12.2020 08:11 Ответить
Чмо ты недаробленае (i у'се, хто цябе лайкнуу')
Пуцiн дапамагае Лукашэнку астацца ва у'ладзе - супраць беларускага народу, якi падняу'ся у'нацыянальна вызваленчым руху.
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18.12.2020 09:18 Ответить
Ну и где плакаты у беларусов ПТН-НПХ ?
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18.12.2020 12:39 Ответить
Теперь можно якобы белорусскому омону цеплять шевроны свинорусни. Легализованы.
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18.12.2020 08:11 Ответить
Белорусы, вам что, жалко шин?
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18.12.2020 08:15 Ответить
видать жалко,да и бутылки заняты
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18.12.2020 08:16 Ответить
ябатькины орлы сами хорошо справляются,к тому же срочники судя по рассказам тоже во вкус вошли людей ...здить
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18.12.2020 08:15 Ответить
Чем и отличаются солдаты от ментов - у солдата противник тоже с оружием и может тебя убить, у мента - ты лох,которого можно и нужно пи...ть и ты и перочинный ножик не имеешь права носить....
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18.12.2020 09:11 Ответить
"также намерены сотрудничать в областях госконтроля над оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, силовой поддержки по противодействию преступности" Источник: https://censor.net/ru/n3237682

Тобто вже зафіксували на папері можливість блокування військових частин, захоплення об'єктів інфраструктури та "спонсорування" "патріотів" зброєю. Все ж захоплення Криму чомусь та навчило кацапів...
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18.12.2020 08:19 Ответить
Наступній "логічний" крок - співробітництво міністерств оборони Білорусі та паРаші. І тоді перевдягнені у білоруську форму кацапи будуть просто "консультантами". Отак без бою кацапи і зайдуть до Білорусі. А простих людей просто тримають за дурнів...
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18.12.2020 08:25 Ответить
О як Лука легалізував кацапську мусарню в Біларусі , ну все пака може спати спокійно
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18.12.2020 08:25 Ответить
О, нарешті! "Роздуплилися"... Прямо, як по старому "одеському анекдоту:
- Скільки теба грошей, щоб відкрить у Одесі "дім терпимості"?
- Дві копійки... Зателефонувать у будь-який гуртожиток, і сказать, що їх легалізували..."
Тепер не треба Росгвардію перевдягать у цивільне - будуть працювать у формі... А "консультації", "семінари", "конференції" та "учбово-методичні збори", "підготовку кадрів", будуть проводить на вулицях та площах міст Білорусі, під час "проведення спільних навчань", "у обстановці, максимально наближеній до бойової...", відпрацьовуючи навички на "реальних об"єктах"...
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18.12.2020 08:29 Ответить
Кстати, смотрю наши и ваш опыт широко используют. Пластиковые стяжки стали применять, собачек. С удовольствием наблюдал профессионализм украинской полиции по сдерживанию ФОПов.
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18.12.2020 09:13 Ответить
ФОПи отримали те, за що голосували...
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18.12.2020 09:44 Ответить
Ну до вашего ноухау - рвать очко протестанту дубинкой нашим мусорам далеко, ответку они получали и получают. Цветы не дарим.
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18.12.2020 10:14 Ответить
Умиляют планы семинаров ; использование резиновых дубинок для ......тьху....
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18.12.2020 09:18 Ответить
ну сябры что вам сказать.....
не теряют актуальность старые книги

Ю.Вебер Спутник партизана, 1941 г.,
А.Афанасьев В помощь партизану. 1942 г.,
Спутник партизана, 1942-43 гг.
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18.12.2020 08:31 Ответить
сейчас товарищ в Беларуси - там отменили роуминг мобильного с рф, т.е. звонки тарифицируются как местные.
поглощение идет полным ходом
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18.12.2020 08:33 Ответить
А що там поглинати? Своєї економіки - немає, мови - немає, культури - немає. Незалежність є лише на папері.
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18.12.2020 08:57 Ответить
Будут делиться опытом как отбивать почки, вот действительно - "страна для жизни" 😁😁😁
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18.12.2020 08:40 Ответить
це як? Співпраця, щоб ******* білорусів разом?
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18.12.2020 08:43 Ответить
Б'є - значить любить (с)
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18.12.2020 08:51 Ответить
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю - Цензор.НЕТ 8979
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18.12.2020 09:16 Ответить
остаётся одно - ПРОСТО НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ...
- всеобщая забастовка. Пусть менты в воронках развозят людей по рабочим местам.
"Каждому слесарю по менту надзирателю!"
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18.12.2020 08:47 Ответить
В истории многое повторяется. Осенью 1939 года, аналогично пакту "Молотов-Риббентроп" был подписан пакт "Берия-Гимлер", о взаимном сотрудничестве НКВД и Гестапо. Этот факт мало известен, его не очень популяризируют в РФ, а документы по нему сейчас наверняка опять строго засекречены, но никто этот факт не отрицает. просто замалчивают.
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18.12.2020 09:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sbRZN5lrsu4 Выручайте Сашу // Саша и группа "Ленинград" - YouTube

..МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю - Цензор.НЕТ 9213
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18.12.2020 09:19 Ответить
"МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве"

А до этого, что, российские каратели разве не вмешивались в Белорусь? Мне кажется они там свободно себя чувствовали всегда. Оттуда они свободно осуществляли диверсии на украинские земли. А в самой Белоруси они хватали всех кто им не угоден. Может это соглашение расширяет карательные возможности для российских силовиков? Теперь можно русским карателям стрелять, убивать и избивать белорусов. Но думаю это еще один элемент запугивания народа. Мол "Здавайтесь мол, у вас сил не хватит, луку будут защищать отморозки из России"
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18.12.2020 09:23 Ответить
теперь будут семинарить за каждым углом
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18.12.2020 09:27 Ответить
Навряд чи тепер білоруський ОМОН поїде в Хабаровськ, але Росгвардія в Мінськ запроста. Якщо білоруські партизани їх не відстріляють то Бєларусі хана.
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18.12.2020 09:54 Ответить
Уже три месяца росгвадия киздит беларусов.А теперь нужно устаканить.О циган дает.
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18.12.2020 10:07 Ответить
Особенно радуют "совместные учения"...
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18.12.2020 10:46 Ответить
Очередная "победа" оппозиции...
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18.12.2020 16:26 Ответить
Будут вместе избивать беларусов?
Узурпатора - в Гаагу!
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18.12.2020 12:42 Ответить
бяларусы... больше цветов......
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18.12.2020 15:31 Ответить
Білоруське суспільство не готове до демократичних (читай - антимосковських) перетворень. Лише стихійні, затухаючі мітинги, "геть", "ганьба" (та й то тихенько...). Бацька міцно посадив свій народ на московського прутня і впряг у московського воза.
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18.12.2020 16:53 Ответить
 
 