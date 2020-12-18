МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает национальный правовой интернет-портал Беларуси в пятницу, 18 декабря.
Сферы сотрудничества, перечисленные в опубликованном тексте договора: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.
МВД Беларуси и Росгвардия также намерены сотрудничать в областях госконтроля над оборотом оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, силовой поддержки по противодействию преступности.
Указано, например, что стороны будут проводить совместные учения и учебно-методические сборы, заниматься подготовкой кадров. При этом "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".
Договор был заключен в Минске 19 ноября 2020 года и вступил в силу в тот же день.
27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.
С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами.
Пожалуйста, подождите...
теперь вас будут метелить не тока "свои", "родные" садисты, а еще и "братушки" рязанские...
Ты толькi на Цэзары выконваеш ролю гэдкага "мачо" - а на справе "чмо".
а я с Америки примчуся тебя защищать?
Але здаецца мне, што ты расейскi лапатнiк - раз пра свой Крым нават не падумау'.
женщин вы уже на мусоров посылали
стариков тоже
следующими будут дети или всёже инвалиды?
Ми сподівалися, що білоруси в цьому від нас не відрізняються. Помилялися.
Ви вже не білоруси.
Ви втратили ідентичність.
Тепер ви - русскіє..
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе пiшуць рускаю.
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе сьвяткуюць ад параз беларускага пратэсту, ад посьпехау' лукашэнкау'скiх рэпрэсiй.
Не кажыце мне хто большы "рускi" - безумоу'на украiнцы!
До Криму ще доберемося.
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До речі, ти ж ольгінський, ****!
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Как пагодка в Рязані?
А по поводу "набили морды" - да, набили морды кацапа на Донбасе так, что все близлежащие расейские областя покрылись кладбищами безымянных кацапов или ты думаешь ***** просто так засекретило "потери в мирное время"?
Член лукашенковского "совета республики" - близкий клану бизнесмен.
особенно к нефтянке - сауды тихо плачут в углу глядя на мощь Беларуси по жиже...
надо брать - норвежские с беларусской накидкой по деньгам.....
Бачу, што нават дыпламатычныя адносiны з РФ не скасавалi.
Бачу рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак.
Бачу, што Украiна не вельмi жадае далучацца да санкцый супраць рэжыму Лукашэнка.
Толькi кацап не разумее мову, па свайму недаразвiццю яе каверкае.
Бачу - вижу. Глядач - зритель.
мeня волнуют северные границы Украины, а походу там уже кацапни немеряно....
Але я ще вірю, що москалів там в такій кількості, щоб розпочати наступ на Україну, немає. Хочеться мені в це вірити.
2. Офіційно ми з Росією не воюємо. (США, Великобританія, СРСР, навіть під час Другої світової, хоч і закрили свої консульства в Німеччині та Японії з Італією, однак, дипломатичні стосунки зберігали, працюючи через посольства нейтральних країн)...
3. Тобі з офісу ОАЦ, чи з "Лахти" видно "рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак..."?
4. А Білорусь багато до "санкцый супраць рэжыму" Путіна, "далучалася"?
Цяпер не дазволiць расейцам беларускi народ i мiжнароднае супольнiцтва - гэта розныя рэчы.
Пуцiн будзе дапамагаць Луке застацца гiбрыдна - грашамi, тэхнiкаю, штрэйхбрэйхерамi. Зайсьцi адкрыта у'жо немагчыма - народ Беларусi прачнуу'ся.
А кто ж интересно шею в Белорусии под "хомут подставляет"? Если Лукашенко, то это не народ. Так что упрек даремный.
То же самое можно сказать и про Украину, в которой пол населения , во всяком случае на востоке Украины "подставляют откровенно шею под хомут России". А еще во власти украинской, тот же Зеленый неизвестно еще что он по настоящему думает.
А вот белорусский народ показал, что он действительно свободолюбивый народ, массово выходит на протест несмотря на жестокие преследования. Так что не надо говорить с высоты своего положения упрек белорусам, сами посмотрите на свой зад.
братскиерабские народы.....
Пуцiн дапамагае Лукашэнку астацца ва у'ладзе - супраць беларускага народу, якi падняу'ся у'нацыянальна вызваленчым руху.
Тобто вже зафіксували на папері можливість блокування військових частин, захоплення об'єктів інфраструктури та "спонсорування" "патріотів" зброєю. Все ж захоплення Криму чомусь та навчило кацапів...
- Скільки теба грошей, щоб відкрить у Одесі "дім терпимості"?
- Дві копійки... Зателефонувать у будь-який гуртожиток, і сказать, що їх легалізували..."
Тепер не треба Росгвардію перевдягать у цивільне - будуть працювать у формі... А "консультації", "семінари", "конференції" та "учбово-методичні збори", "підготовку кадрів", будуть проводить на вулицях та площах міст Білорусі, під час "проведення спільних навчань", "у обстановці, максимально наближеній до бойової...", відпрацьовуючи навички на "реальних об"єктах"...
не теряют актуальность старые книги
Ю.Вебер Спутник партизана, 1941 г.,
А.Афанасьев В помощь партизану. 1942 г.,
Спутник партизана, 1942-43 гг.
поглощение идет полным ходом
- всеобщая забастовка. Пусть менты в воронках развозят людей по рабочим местам.
"Каждому слесарю по менту надзирателю!"
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А до этого, что, российские каратели разве не вмешивались в Белорусь? Мне кажется они там свободно себя чувствовали всегда. Оттуда они свободно осуществляли диверсии на украинские земли. А в самой Белоруси они хватали всех кто им не угоден. Может это соглашение расширяет карательные возможности для российских силовиков? Теперь можно русским карателям стрелять, убивать и избивать белорусов. Но думаю это еще один элемент запугивания народа. Мол "Здавайтесь мол, у вас сил не хватит, луку будут защищать отморозки из России"
Узурпатора - в Гаагу!