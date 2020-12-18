МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Росгвардія домовилися на тлі протестів співпрацювати щодо охорони громадського порядку і гарантування безпеки, а також у боротьбі з тероризмом і екстремізмом. Співпрацювати сторони домовилися у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, документ опубліковано на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії РФ уклали угоду про співпрацю, повідомляє національний правовий інтернет-портал Білорусі в п'ятницю, 18 грудня.

Сфери співробітництва, перераховані в опублікованому тексті договору: охорона громадського порядку і гарантування громадської безпеки, охорона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом.

МВС Білорусі та Росгвардія також мають намір співпрацювати в галузях держконтролю над обігом зброї, гарантування безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів, силової підтримки з протидії злочинності.

Зазначено, наприклад, що сторони проводитимуть спільні навчання і навчально-методичні збори, займатимуться підготовкою кадрів. При цьому "угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва".

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Договір укладено в Мінську 19 листопада 2020 року, він набув чинності того ж дня.

27 серпня президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.

З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, який править у країні з 1994 року. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані у підтасовуванні підсумків голосування, жорстко присікають ОМОН і спецпризначенці.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів.