МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Росгвардія домовилися на тлі протестів співпрацювати щодо охорони громадського порядку і гарантування безпеки, а також у боротьбі з тероризмом і екстремізмом. Співпрацювати сторони домовилися у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, у підготовці кадрів, проведенні спільних навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, документ опубліковано на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії РФ уклали угоду про співпрацю, повідомляє національний правовий інтернет-портал Білорусі в п'ятницю, 18 грудня.
Сфери співробітництва, перераховані в опублікованому тексті договору: охорона громадського порядку і гарантування громадської безпеки, охорона важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів, боротьба з тероризмом і екстремізмом.
МВС Білорусі та Росгвардія також мають намір співпрацювати в галузях держконтролю над обігом зброї, гарантування безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, охорони особливо важливих і режимних об'єктів, силової підтримки з протидії злочинності.
Зазначено, наприклад, що сторони проводитимуть спільні навчання і навчально-методичні збори, займатимуться підготовкою кадрів. При цьому "угода не перешкоджає сторонам у визначенні та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва".
Договір укладено в Мінську 19 листопада 2020 року, він набув чинності того ж дня.
27 серпня президент РФ Володимир Путін повідомив, що Росія на прохання Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.
З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, який править у країні з 1994 року. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані у підтасовуванні підсумків голосування, жорстко присікають ОМОН і спецпризначенці.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів.
Будь ласка, зачекайте...
теперь вас будут метелить не тока "свои", "родные" садисты, а еще и "братушки" рязанские...
Ты толькi на Цэзары выконваеш ролю гэдкага "мачо" - а на справе "чмо".
а я с Америки примчуся тебя защищать?
Але здаецца мне, што ты расейскi лапатнiк - раз пра свой Крым нават не падумау'.
женщин вы уже на мусоров посылали
стариков тоже
следующими будут дети или всёже инвалиды?
Ми сподівалися, що білоруси в цьому від нас не відрізняються. Помилялися.
Ви вже не білоруси.
Ви втратили ідентичність.
Тепер ви - русскіє..
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе пiшуць рускаю.
Большасць украiнцау' на гэтым рэсурсе сьвяткуюць ад параз беларускага пратэсту, ад посьпехау' лукашэнкау'скiх рэпрэсiй.
Не кажыце мне хто большы "рускi" - безумоу'на украiнцы!
До Криму ще доберемося.
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До речі, ти ж ольгінський, ****!
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Как пагодка в Рязані?
А по поводу "набили морды" - да, набили морды кацапа на Донбасе так, что все близлежащие расейские областя покрылись кладбищами безымянных кацапов или ты думаешь ***** просто так засекретило "потери в мирное время"?
Член лукашенковского "совета республики" - близкий клану бизнесмен.
особенно к нефтянке - сауды тихо плачут в углу глядя на мощь Беларуси по жиже...
надо брать - норвежские с беларусской накидкой по деньгам.....
Бачу, што нават дыпламатычныя адносiны з РФ не скасавалi.
Бачу рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак.
Бачу, што Украiна не вельмi жадае далучацца да санкцый супраць рэжыму Лукашэнка.
Толькi кацап не разумее мову, па свайму недаразвiццю яе каверкае.
Бачу - вижу. Глядач - зритель.
мeня волнуют северные границы Украины, а походу там уже кацапни немеряно....
Але я ще вірю, що москалів там в такій кількості, щоб розпочати наступ на Україну, немає. Хочеться мені в це вірити.
2. Офіційно ми з Росією не воюємо. (США, Великобританія, СРСР, навіть під час Другої світової, хоч і закрили свої консульства в Німеччині та Японії з Італією, однак, дипломатичні стосунки зберігали, працюючи через посольства нейтральних країн)...
3. Тобі з офісу ОАЦ, чи з "Лахти" видно "рост рэйтынгу прарасейскiх палiтычных груповак..."?
4. А Білорусь багато до "санкцый супраць рэжыму" Путіна, "далучалася"?
Цяпер не дазволiць расейцам беларускi народ i мiжнароднае супольнiцтва - гэта розныя рэчы.
Пуцiн будзе дапамагаць Луке застацца гiбрыдна - грашамi, тэхнiкаю, штрэйхбрэйхерамi. Зайсьцi адкрыта у'жо немагчыма - народ Беларусi прачнуу'ся.
А кто ж интересно шею в Белорусии под "хомут подставляет"? Если Лукашенко, то это не народ. Так что упрек даремный.
То же самое можно сказать и про Украину, в которой пол населения , во всяком случае на востоке Украины "подставляют откровенно шею под хомут России". А еще во власти украинской, тот же Зеленый неизвестно еще что он по настоящему думает.
А вот белорусский народ показал, что он действительно свободолюбивый народ, массово выходит на протест несмотря на жестокие преследования. Так что не надо говорить с высоты своего положения упрек белорусам, сами посмотрите на свой зад.
братскиерабские народы.....
Пуцiн дапамагае Лукашэнку астацца ва у'ладзе - супраць беларускага народу, якi падняу'ся у'нацыянальна вызваленчым руху.
Тобто вже зафіксували на папері можливість блокування військових частин, захоплення об'єктів інфраструктури та "спонсорування" "патріотів" зброєю. Все ж захоплення Криму чомусь та навчило кацапів...
- Скільки теба грошей, щоб відкрить у Одесі "дім терпимості"?
- Дві копійки... Зателефонувать у будь-який гуртожиток, і сказать, що їх легалізували..."
Тепер не треба Росгвардію перевдягать у цивільне - будуть працювать у формі... А "консультації", "семінари", "конференції" та "учбово-методичні збори", "підготовку кадрів", будуть проводить на вулицях та площах міст Білорусі, під час "проведення спільних навчань", "у обстановці, максимально наближеній до бойової...", відпрацьовуючи навички на "реальних об"єктах"...
не теряют актуальность старые книги
Ю.Вебер Спутник партизана, 1941 г.,
А.Афанасьев В помощь партизану. 1942 г.,
Спутник партизана, 1942-43 гг.
поглощение идет полным ходом
- всеобщая забастовка. Пусть менты в воронках развозят людей по рабочим местам.
"Каждому слесарю по менту надзирателю!"
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А до этого, что, российские каратели разве не вмешивались в Белорусь? Мне кажется они там свободно себя чувствовали всегда. Оттуда они свободно осуществляли диверсии на украинские земли. А в самой Белоруси они хватали всех кто им не угоден. Может это соглашение расширяет карательные возможности для российских силовиков? Теперь можно русским карателям стрелять, убивать и избивать белорусов. Но думаю это еще один элемент запугивания народа. Мол "Здавайтесь мол, у вас сил не хватит, луку будут защищать отморозки из России"
Узурпатора - в Гаагу!