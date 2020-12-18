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Ликвидирован пожар в психоневрологическом диспансере в Киеве, - ГСЧС

Ликвидирован пожар в психоневрологическом диспансере в Киеве, - ГСЧС

18 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в г. Киев.

Согласно данным спасателей, по прибытию к месту происшествия было установлено, что пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера были спасены 6 пациентов учреждения, которые прятались под кроватями, эвакуирован 51 человек,  также не допущено распространение огня на смежные помещения", - подчеркивается в сообщении ГСЧС.

Кроме этого отмечается, что пожар был локализован в 8:25 и ликвидирован в 8:37.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Ликвидирован пожар в психоневрологическом диспансере в Киеве, - ГСЧС 02

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Хорошее заведение. Если бы не врачи этого центра, то 5 Турчиновских мобилизаций я бы не пережил, хотели забрать в АТО - помогли отмазать. Через 3 года диагноз сняли и нет проблем.
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18.12.2020 11:23 Ответить
 
 