Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС
18 грудня в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в 2-поверховому будинку психоневрологічного диспансеру в Оболонському районі Києва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.
Згідно з даними рятувальників, після прибуття до місця події було встановлено, що пожежа виникла на 2 поверсі, в побутовому приміщенні.
"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру були врятовані 6 пацієнтів установи, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, також не допущено поширення вогню на суміжні приміщення", - наголошують у повідомленні ДСНС.
Крім цього зазначають, що пожежа була локалізована о 8:25 і ліквідована о 8:37.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Будь ласка, зачекайте...