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Київ (19120) пожежа (4241) ДСНС (4983)

Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС

Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС

18 грудня в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в 2-поверховому будинку психоневрологічного диспансеру в Оболонському районі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Києві.

Згідно з даними рятувальників, після прибуття до місця події було встановлено, що пожежа виникла на 2 поверсі, в побутовому приміщенні.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру були врятовані 6 пацієнтів установи, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, також не допущено поширення вогню на суміжні приміщення", - наголошують у повідомленні ДСНС.

Крім цього зазначають, що пожежа була локалізована о 8:25 і ліквідована о 8:37.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В адмінбудівлі Києва сталася пожежа: 2 особи загинули, ще одну госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортажЛіквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу в психоневрологічному диспансері в Києві, - ДСНС 02
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Хорошее заведение. Если бы не врачи этого центра, то 5 Турчиновских мобилизаций я бы не пережил, хотели забрать в АТО - помогли отмазать. Через 3 года диагноз сняли и нет проблем.
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18.12.2020 11:23 Відповісти
 
 