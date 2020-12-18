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"Шкарлет нелегитимный министр": нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования. ФОТОрепортаж

Народные депутаты "Европейской Солидарности" протестовали против назначения Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы "ЕС" вышли к ложе Кабмина в начале сегодняшнего заседания парламента, в рамках которого должен был состояться Час вопросов к правительству, с плакатами "Шкарлет - плагиатор" и "Шкарлет нелегитимный министр".

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Шкарлет нелегитимный министр: нардепы ЕС протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования 01
Шкарлет нелегитимный министр: нардепы ЕС протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования 02
Шкарлет нелегитимный министр: нардепы ЕС протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования 03

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

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Топ комментарии
+9
Медведчук і Зеленський призначили Шкарлета міністром освіти.
Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
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18.12.2020 11:02
+7
Минулого разу табачника виносили ногами вперед "в комплекті" зі всіма іншими покидьками.
Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
Але ганьба ж не змиється.
Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!
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18.12.2020 11:08
+5
А зачем сходившим на выборы по приколу образование? Для отпрысков мертведчуки-коломойские приготовили ржачные видосики вместо книжек и уроков.
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18.12.2020 11:07
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Да чо они к суркису прицепились то? чувак на дистанционке голосовал, пусть лучше Динамо Киев помогает брату подымать, чем сидит в Раде)))
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18.12.2020 10:54 Ответить
Его карточка голосовала = подлог. Пусть не сидит в Раде, а сложит мандат.
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18.12.2020 12:14 Ответить
Для правителей Украины легитимными есть законы их исторической родины.На территории, где они зарабатывают деньги, законов для них нет.
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18.12.2020 11:00 Ответить
они фамилию на плакатиках неправильно написали. правильно шмарклет.
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18.12.2020 11:00 Ответить
Медведчук і Зеленський призначили Шкарлета міністром освіти.
Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
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18.12.2020 11:02 Ответить
При квартальному посміховиську, українська мова вже давно "згорнута" на тб і радіо. Манкуртам 73% не потрібна ні мова, ні освіта, ні армія, ні своя віра. Їм ржачні відосіки потрібні.
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18.12.2020 11:10 Ответить
А зачем сходившим на выборы по приколу образование? Для отпрысков мертведчуки-коломойские приготовили ржачные видосики вместо книжек и уроков.
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18.12.2020 11:07 Ответить
Минулого разу табачника виносили ногами вперед "в комплекті" зі всіма іншими покидьками.
Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
Але ганьба ж не змиється.
Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!
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18.12.2020 11:08 Ответить
"Шкарлет нелегітимний міністр": нардепи "ЄС" протестували проти можливого кнопкодавства під час призначення міністра освіти - Цензор.НЕТ 8912
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18.12.2020 11:36 Ответить
А ЕС забула, що творила їхня влада, кожного дня порушуючи регламент? По скільки разів ваш парубок виносив на переголосування закони? Забули?
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18.12.2020 11:54 Ответить
То і цій Зе-владі треба бути покидьками, якщо попередники так робили? І наступній теж ? - Отак і буде вся якраї на десятиріччами в лайні жити.
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18.12.2020 12:17 Ответить
Шкарлет міністр - чергове позорище гнилої української верхівки. Раді ректорів вишів ганьба!
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18.12.2020 12:12 Ответить
Ганьба. Позор- то у москалів
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18.12.2020 12:18 Ответить
Сам дивуюсь. Але у словнику ProLing ULIS такий варіант є. Хоча "позорисько" немає. А при таких наших керманичах це ж найнеобхідніші терміни. Одної "ганьби" тут замало....
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18.12.2020 13:23 Ответить
Шкурлет похож на сыновей януковича,про остальное уже сказано.У зеленой шлемы, нет токсикоза на то,что она натащила во власть? А то нам круглосуточно ригать от рыгыонов хочется.
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18.12.2020 12:15 Ответить
 
 