"Шкарлет нелегитимный министр": нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования. ФОТОрепортаж
Народные депутаты "Европейской Солидарности" протестовали против назначения Сергея Шкарлета министром образования.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы "ЕС" вышли к ложе Кабмина в начале сегодняшнего заседания парламента, в рамках которого должен был состояться Час вопросов к правительству, с плакатами "Шкарлет - плагиатор" и "Шкарлет нелегитимный министр".
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
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Чекаємо на згортання української освіти та мови !!
Шкарлет буде викидатись на смітник разом з іншими ермаками, венедіктовими і татаровими.
Але ганьба ж не змиється.
Це ж як має колапсувати країна щоб до такого докотитись !!