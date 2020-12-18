В Украине более 58% COVID-коек подключены к кислороду, - Минздрав

В украинских больницах к подаче кислорода подключены 58,6% коек, отведенных под лечения больных COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения у нас 63 680 коек, отведенных под лечение COVID-19, из них 37 308 коек, которые обеспечены или централизованной подачей кислорода, или возле койки есть кислородный концентратор. Общий показатель обеспеченности составляет 58,6%. Свободных коек с кислородом у нас на сегодняшнее утро 22 016 по всей стране ", - сказал Степанов.

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"Ситуация разная в зависимости от региона. Например, у нас общий процент заполненности коек на сегодняшнее утро составляет 41,7%, при этом у нас есть регионы, например, Николаевская область, где заполняемость коек более 65% - 65,4% . Поэтому еще раз подчеркиваю: для нас очень важно, чтобы все украинцы соблюдали правила безопасности, установленные в нашей стране ", - сказал Степанов.