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В Україні понад 58% COVID-ліжок підключені до кисню, - МОЗ

В Україні понад 58% COVID-ліжок підключені до кисню, - МОЗ

В українських лікарнях до подачі кисню підключені 58,6% ліжок, відведених під лікування хворих COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз в установах охорони здоров'я в нас 63 680 ліжок, відведених під лікування COVID-19, із них 37 308 ліжок, які забезпечені або централізованою подачею кисню, або біля ліжка є кисневий концентратор. Загальний показник забезпеченості становить 58,6%. Вільних ліжок із киснем у нас на сьогоднішній ранок 22 016 по всій країні", - сказав Степанов.

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"Ситуація різна в залежності від регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток заповнювання ліжок на сьогоднішній ранок становить 41,7%, при цьому в нас є регіони, наприклад, Миколаївська область, де заповнюваність ліжок понад 65% - 65,4%. Тому ще раз підкреслюю: для нас дуже важливо, щоб усі українці дотримувалися правил безпеки, встановлених у нашій країні", - сказав Степанов.
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18.12.2020 12:00 Відповісти
58% - кум, брат, сват, депутат - кислород получают, остальные 42% нищебродов - задыхаются на хрен
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18.12.2020 12:35 Відповісти
В лікарню ложать виключно з низькою сатурацією, навіть якщо в тебе висока температура! Тобто 42 відсотки не мають як дихати!
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18.12.2020 13:04 Відповісти
 
 