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ВР (27373) внеочередное заседание (262) Гетманцев (408) Качура (170)

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР, - "слуга народа" Качура

Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР, -

Народные депутаты собирают подписи в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил член фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, собираем подписи. Необходимо рассмотреть три законопроекта по ФЛП, в частности об отмене фискализации, возвращении бумажного учета, а также законопроект о "евробляхах", - отметил парламентарий в пятницу.

Вместе с тем, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, комитет предложил Раде самой определиться "по законопроектам о полной отмене фиксализации".

"Комитет предложил Верховной Раде определиться относительно этих законопроектов", - сказал Гетманцев журналистам в пятницу.

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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8473
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18.12.2020 12:23 Ответить
Дальше необходимо отменить налоги всем и упразднить таможню, а за всякую попытку фиксации доходов - криминал. Свободу ведению учета расходов и доходов. Отменить арифметику: 2+2 = в зависимости от того в пользу кого результат, покупаем или продаем, Главное действие умножение на ZERO по отношению "если не мою пользу"
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18.12.2020 12:31 Ответить
Дальше необходимо отменить налоги всем и упразднить таможню, а за всякую попытку фиксации доходов - криминал. Свободу ведению учета расходов и доходов. Отменить арифметику: 2+2 = в зависимости от того в пользу кого результат, покупаем или продаем, Главное действие умножение на ZERO по отношению "если не мою пользу"
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18.12.2020 12:36 Ответить
Теневая экономика - двигатель прогресса?
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18.12.2020 12:40 Ответить
Депутаты рвуться за рубеж на чартерах ВМЕСТЕ С ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО 25 декабря
А денежку им олигархи уже заплатили на дорогой отдых 😀😀😀
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18.12.2020 12:40 Ответить
 
 