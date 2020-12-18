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ВР (14814) позачергове засідання (223) Гетманцев (839) Качура (170)

Депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР, - "слуга народу" Качура

Депутати збирають підписи за проведення позачергового засідання ВР, -

Народні депутати збирають підписи на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Про це повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, збираємо підписи. Необхідно розглянути три законопроєкти щодо ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про "євробляхи", - зазначив парламентар у п'ятницю.

Водночас, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, комітет запропонував Раді самій визначитися "щодо законопроєктів про повне скасування фіксалізації".

"Комітет запропонував Верховній Раді визначитися щодо цих законопроєктів", - сказав Гетманцев журналістам у п'ятницю.

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Депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8473
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18.12.2020 12:23 Відповісти
Дальше необходимо отменить налоги всем и упразднить таможню, а за всякую попытку фиксации доходов - криминал. Свободу ведению учета расходов и доходов. Отменить арифметику: 2+2 = в зависимости от того в пользу кого результат, покупаем или продаем, Главное действие умножение на ZERO по отношению "если не мою пользу"
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18.12.2020 12:31 Відповісти
Дальше необходимо отменить налоги всем и упразднить таможню, а за всякую попытку фиксации доходов - криминал. Свободу ведению учета расходов и доходов. Отменить арифметику: 2+2 = в зависимости от того в пользу кого результат, покупаем или продаем, Главное действие умножение на ZERO по отношению "если не мою пользу"
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18.12.2020 12:36 Відповісти
Теневая экономика - двигатель прогресса?
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18.12.2020 12:40 Відповісти
Депутаты рвуться за рубеж на чартерах ВМЕСТЕ С ЦИВИЛИЗОВАННЫМ МИРОМ ОТМЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО 25 декабря
А денежку им олигархи уже заплатили на дорогой отдых 😀😀😀
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18.12.2020 12:40 Відповісти
 
 