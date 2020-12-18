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евроинтеграция (2122) Евросоюз (16684) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Украина вышла на второй уровень европейской интеграции, - вице-премьер Стефанишина

Украина вышла на второй уровень европейской интеграции, - вице-премьер Стефанишина

Украина вышла на второй уровень европейской интеграции. Сейчас в стране значительная масса законодательства приближено к стандартам Евросоюза.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она добавила, что сейчас в Украине уже осуществлена "критическая масса изменений", которые прокладывают путь к евроинтеграции.

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"Я разделяю месседж что мы вышли на уровень европейской интеграции 2.0. Фактически, за эти 5 лет, когда действует Ассоциация (с ЕС. - Ред.), мы перевалили серьезную черту, когда законодательство приближено к стандартам ЕС", - сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что Украину с ЕС и НАТО объединяет не только общий континент, но и "общие леса, моря и логистика".

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Топ комментарии
+5
Знають. Тільки вони стверджують, що Україна СКОТИЛАСЯ на другий рівень. І може скотитися на перший, на якому лише полають заявки на асоціацію і безвіз. Цікаво, чи знає це Стефанишина?
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18.12.2020 13:33
+1
А в ЕС про это знают?
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18.12.2020 13:11
+1
Повернення вселякої люстрованої гидоти на держпосади ,це і є другий рівень євроінтеграціі ???)))
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18.12.2020 13:12
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А в ЕС про это знают?
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18.12.2020 13:11 Ответить
Знають. Тільки вони стверджують, що Україна СКОТИЛАСЯ на другий рівень. І може скотитися на перший, на якому лише полають заявки на асоціацію і безвіз. Цікаво, чи знає це Стефанишина?
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18.12.2020 13:33 Ответить
Конечно знают. И даже уже предпринимают ответные шаги.

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.
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18.12.2020 13:50 Ответить
На жаль, Україна зараз знаходиться на преміум-рівні азіопської інтеграції
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18.12.2020 13:12 Ответить
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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18.12.2020 13:14 Ответить
А третій рівень ,це проголошення Малоросійського федерального округа РФіі ???)))
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18.12.2020 13:41 Ответить
Повернення вселякої люстрованої гидоти на держпосади ,це і є другий рівень євроінтеграціі ???)))
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18.12.2020 13:12 Ответить
это она о чем... так и до 25 уровня дойдем
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18.12.2020 13:13 Ответить
Когда политики лгут, причем в гомерических дозах и по любому поводу, это приводит ко вполне предсказуемому результату: им перестают верить вообще.
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18.12.2020 13:16 Ответить
Мертвечук,Татаров,Єрмак та т.п. потвори , це і є другий рівень інтеграціі ???
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18.12.2020 13:16 Ответить
Свежака накурились, более крепкого, что им "глубокая интеграция" привидилась.Или грибов галюцегенных в буфет КМ и ВР свежих привезли.
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18.12.2020 13:20 Ответить
А сока их всего..разрешите узнать
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18.12.2020 13:21 Ответить
Якій рівень???? Хто його візначив. Ще одна випадкова бездарь у владі!
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18.12.2020 13:23 Ответить
В потухших глазах правды светилась святая ложь...
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18.12.2020 13:28 Ответить
80лвл-полная готовность
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18.12.2020 13:30 Ответить
На второй уровень? А первый уровень был ето когда со всех украинцев сняли штаны и вычистили им карманы?
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18.12.2020 13:35 Ответить
Лукашенко сдал Беларусь, Росгвардия будет охранять общественный порядок на улицах Беларуси. Значит северные границы Украины, и там будут путинское мудачье.
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18.12.2020 13:38 Ответить
Є лише одна 100% ознака, що Україна рухається в правильному напрямку. Коли сюди біжать натовпи інвесторів зі своїми грошима а на ринку величезний попит на робочу силу. Щось подібне ми можемо спостерігати в Польщі в останні роки. В Україні такого не було ніколи, при жодній владі.
Всі інші, ніби-то досягнуті, "рівні" - це словоблуддя і туфта.
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18.12.2020 13:44 Ответить
Провалили полностью антикоррупционную программу и вышли на околоземную орбиту.

А вот и первый вестник успешной евроинтеграции:
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.Источник: https://biz.censor.net/n3237603
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18.12.2020 13:49 Ответить
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 8279
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18.12.2020 17:09 Ответить
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 3377
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18.12.2020 17:18 Ответить
 
 