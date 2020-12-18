Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції. Зараз у країні значна маса законодавства наближена до стандартів Євросоюзу.
Про це на брифінгу заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона додала, що зараз в Україні вже здійснено "критичну масу змін", які прокладають шлях до євроінтеграції.
"Я поділяю меседж, що ми вийшли на рівень європейської інтеграції 2.0. Фактично, за ці 5 років, коли діє Асоціація (з ЄС. - ред.), ми перевалили серйозну межу, коли законодавство наближене до стандартів ЄС", - сказала Стефанішина.
Віцепрем'єр додала, що Україну з ЄС і НАТО об'єднує не тільки спільний континент, але і "загальні ліси, моря і логістика".
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Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.
Всі інші, ніби-то досягнуті, "рівні" - це словоблуддя і туфта.
А вот и первый вестник успешной евроинтеграции:
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.Источник: https://biz.censor.net/n3237603