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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції. Зараз у країні значна маса законодавства наближена до стандартів Євросоюзу.

Про це на брифінгу заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона додала, що зараз в Україні вже здійснено "критичну масу змін", які прокладають шлях до євроінтеграції.

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"Я поділяю меседж, що ми вийшли на рівень європейської інтеграції 2.0. Фактично, за ці 5 років, коли діє Асоціація (з ЄС. - ред.), ми перевалили серйозну межу, коли законодавство наближене до стандартів ЄС", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр додала, що Україну з ЄС і НАТО об'єднує не тільки спільний континент, але і "загальні ліси, моря і логістика".
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Топ коментарі
+5
Знають. Тільки вони стверджують, що Україна СКОТИЛАСЯ на другий рівень. І може скотитися на перший, на якому лише полають заявки на асоціацію і безвіз. Цікаво, чи знає це Стефанишина?
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18.12.2020 13:33
+1
А в ЕС про это знают?
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18.12.2020 13:11
+1
Повернення вселякої люстрованої гидоти на держпосади ,це і є другий рівень євроінтеграціі ???)))
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18.12.2020 13:12
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А в ЕС про это знают?
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18.12.2020 13:11 Відповісти
Знають. Тільки вони стверджують, що Україна СКОТИЛАСЯ на другий рівень. І може скотитися на перший, на якому лише полають заявки на асоціацію і безвіз. Цікаво, чи знає це Стефанишина?
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18.12.2020 13:33 Відповісти
Конечно знают. И даже уже предпринимают ответные шаги.

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.
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18.12.2020 13:50 Відповісти
На жаль, Україна зараз знаходиться на преміум-рівні азіопської інтеграції
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18.12.2020 13:12 Відповісти
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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18.12.2020 13:14 Відповісти
А третій рівень ,це проголошення Малоросійського федерального округа РФіі ???)))
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18.12.2020 13:41 Відповісти
Повернення вселякої люстрованої гидоти на держпосади ,це і є другий рівень євроінтеграціі ???)))
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18.12.2020 13:12 Відповісти
это она о чем... так и до 25 уровня дойдем
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18.12.2020 13:13 Відповісти
Когда политики лгут, причем в гомерических дозах и по любому поводу, это приводит ко вполне предсказуемому результату: им перестают верить вообще.
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18.12.2020 13:16 Відповісти
Мертвечук,Татаров,Єрмак та т.п. потвори , це і є другий рівень інтеграціі ???
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18.12.2020 13:16 Відповісти
Свежака накурились, более крепкого, что им "глубокая интеграция" привидилась.Или грибов галюцегенных в буфет КМ и ВР свежих привезли.
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18.12.2020 13:20 Відповісти
А сока их всего..разрешите узнать
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18.12.2020 13:21 Відповісти
Якій рівень???? Хто його візначив. Ще одна випадкова бездарь у владі!
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18.12.2020 13:23 Відповісти
В потухших глазах правды светилась святая ложь...
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18.12.2020 13:28 Відповісти
80лвл-полная готовность
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18.12.2020 13:30 Відповісти
На второй уровень? А первый уровень был ето когда со всех украинцев сняли штаны и вычистили им карманы?
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18.12.2020 13:35 Відповісти
Лукашенко сдал Беларусь, Росгвардия будет охранять общественный порядок на улицах Беларуси. Значит северные границы Украины, и там будут путинское мудачье.
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18.12.2020 13:38 Відповісти
Є лише одна 100% ознака, що Україна рухається в правильному напрямку. Коли сюди біжать натовпи інвесторів зі своїми грошима а на ринку величезний попит на робочу силу. Щось подібне ми можемо спостерігати в Польщі в останні роки. В Україні такого не було ніколи, при жодній владі.
Всі інші, ніби-то досягнуті, "рівні" - це словоблуддя і туфта.
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18.12.2020 13:44 Відповісти
Провалили полностью антикоррупционную программу и вышли на околоземную орбиту.

А вот и первый вестник успешной евроинтеграции:
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.Источник: https://biz.censor.net/n3237603
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 8279
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18.12.2020 17:09 Відповісти
Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 3377
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18.12.2020 17:18 Відповісти
 
 