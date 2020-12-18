COVID-19 убивает в три раза чаще, чем грипп, - исследование
Новое исследование показало, что уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружена коронавирусная болезнь COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирот из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг, 17 декабря.
Исследователи сравнили национальные данные Франции по 89,5 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле этого года, с 45,8 тысячи пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 г. до конца февраля 2019 г..
Около 16,9% госпитализированных пациентов с COVID-19 умерли за время исследования. В то же время показатель летальности среди тех, кто был госпитализирован с гриппом, составляет 5,8%.
Исследователи установили, что больше пациентов с COVID-19 требовали интенсивной терапии - 16,3% против 10,8% с гриппом. При этом средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 была вдвое длиннее - 15 дней по сравнению с восемью днями среди тех, кто болел гриппом. Соавтор исследования, профессор Университета Дижона Катрин Кантан называет такие данные "особенно вопиющими" ввиду того, что волна гриппа 2018/2019 годов во Франции была самой смертоносной за пять лет.
Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.
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Редакторы, бросайте то курево...
"The age distribution also differed, with a median age of
68 years (IQR 52-82) for COVID-19 and 71 (34-84) for
influenza. The proportions of patients at the extreme
ends of the age categories were significantly greater for
influenza [8942 [19 · 5%] <18 years and 15366 [33 · 5%]
> 80 years) than for COVID-19 [1227 [1 · 4%] <18 years and
24242 (27 · 0%]> 80 years)."
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930527-0
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.