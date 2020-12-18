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COVID-19 убивает в три раза чаще, чем грипп, - исследование

COVID-19 убивает в три раза чаще, чем грипп, - исследование

Новое исследование показало, что уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружена коронавирусная болезнь COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирот из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг, 17 декабря.

Исследователи сравнили национальные данные Франции по 89,5 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле этого года, с 45,8 тысячи пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 г. до конца февраля 2019 г..

Около 16,9% госпитализированных пациентов с COVID-19 умерли за время исследования. В то же время показатель летальности среди тех, кто был госпитализирован с гриппом, составляет 5,8%.

Исследователи установили, что больше пациентов с COVID-19 требовали интенсивной терапии - 16,3% против 10,8% с гриппом. При этом средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 была вдвое длиннее - 15 дней по сравнению с восемью днями среди тех, кто болел гриппом. Соавтор исследования, профессор Университета Дижона Катрин Кантан называет такие данные "особенно вопиющими" ввиду того, что волна гриппа 2018/2019 годов во Франции была самой смертоносной за пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19: свыше 30 тыс.

Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.
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Топ комментарии
+3
Действительно, разве можно сравнивать 900 человек, умерших от осложнений гриппа (все здоровые, все молодцы, как на подбор, с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.
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18.12.2020 14:50
+2
Колорады, а ну, быренько приведите свои доводы, что это всё фейк и маски носить не надо! А то в Московском Патриархате тоже зазывали не носить маски и часть сотрудников публичного дома отправилось в рай, как завещал их пахан
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18.12.2020 15:23
+1
да хоть пусть в десять раз больше убивает -
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
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18.12.2020 14:27
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"Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.Источник: https://censor.net/ru/n3237783"

Редакторы, бросайте то курево...
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18.12.2020 14:04 Ответить
Какие-то ПТУ-шники пишут "вопиющие" статьи на основании "глобальных исследований" других подобных ПТУ-шников
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18.12.2020 14:11 Ответить
В оригіналі статті
"The age distribution also differed, with a median age of
68 years (IQR 52-82) for COVID-19 and 71 (34-84) for
influenza. The proportions of patients at the extreme
ends of the age categories were significantly greater for
influenza [8942 [19 · 5%] <18 years and 15366 [33 · 5%]
> 80 years) than for COVID-19 [1227 [1 · 4%] <18 years and
24242 (27 · 0%]> 80 years)."
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930527-0
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18.12.2020 14:24 Ответить
какаяразнiца?
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18.12.2020 14:16 Ответить
Когда ж уже они будут ставить диагноз грипп для начала, бо там тоже умирают от осложнений.
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18.12.2020 14:34 Ответить
да хоть пусть в десять раз больше убивает -
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
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18.12.2020 14:27 Ответить
что за бред ? от гриппа многие в мире вакцинируются , особенно старики в европе , а от ковида вакцины нет .. каким образом тогда вывели эту статистику ? тут скорее от паники и стресса помрут ...
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18.12.2020 14:31 Ответить
Дружина двоюрідного брата перехворілі на ковід, вакцинувалась проти грипу і одразу повторно захворіла на ковід... Отака фігня буває.
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18.12.2020 14:53 Ответить
Хвастаешься, как вам там круто жить на изолированном континенте? Наверно круто. Как это относится к нашей ситуации?
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18.12.2020 14:47 Ответить
Ну, у кого дезинформационная компания и ложные диагнозы, а кого на работе эпидемия вполне реальной заразы, от которой погибли уже двое знакомых мне лично вовсе не престарелых людей. Не знаю, что там в вашей стране, у нас умирают вполне себе обычные, чисто внешне не имевшие никаких видимых известных болячек люди в полном расцвете сил. И да, умирают так, что даже самые упоротые скептики бегут искать кислородные концентраторы. Хотя, с другой стороны, мой сын переболел короной даже легче, чем обычно люди болеют гриппом. Пару дней потемпературил и на пару недель потерял нюх и вкус. Что сподвигло бросить его курить, а это само по себе даже плюс. Твои призывы были к месту ещё пару месяцев назад, когда "статистика" и ощущение реальности (да у меня никто из знакомых не болел! ага) разительно различались. Сейчас, впрочем, они тоже различаются, только в обратную сторону. На фоне бравурных реляций официальной "статистики" создается четкое ощущение, что вокруг все поголовно болеют короной. И только единицы из них есть в официальной статистике, потому что тестов никто не делает. А когда не делать тестов, то вроде как бы и эпидемии нет...
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18.12.2020 15:47 Ответить
Действительно, разве можно сравнивать 900 человек, умерших от осложнений гриппа (все здоровые, все молодцы, как на подбор, с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.
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18.12.2020 14:50 Ответить
Попытайтесь прочитать еще раз, но уже с включенным мозгом.
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18.12.2020 15:01 Ответить
Что, не получилось?
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18.12.2020 15:40 Ответить
Колорады, а ну, быренько приведите свои доводы, что это всё фейк и маски носить не надо! А то в Московском Патриархате тоже зазывали не носить маски и часть сотрудников публичного дома отправилось в рай, как завещал их пахан
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18.12.2020 15:23 Ответить
 
 