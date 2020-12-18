COVID-19 убивает в три раза чаще, чем грипп, - исследование

Новое исследование показало, что уровень смертности среди госпитализированных пациентов, у которых обнаружена коронавирусная болезнь COVID-19, почти в три раза выше, чем среди больных гриппом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой DW, об этом говорится в сообщении по результатам исследования, проведенного во Франции под руководством профессора Лайонела Пирот из Центра клинических исследований при клинике Университета Дижона, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг, 17 декабря.

Исследователи сравнили национальные данные Франции по 89,5 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19 в марте и апреле этого года, с 45,8 тысячи пациентов, госпитализированных с сезонным гриппом в период с декабря 2018 г. до конца февраля 2019 г..

Около 16,9% госпитализированных пациентов с COVID-19 умерли за время исследования. В то же время показатель летальности среди тех, кто был госпитализирован с гриппом, составляет 5,8%.

Исследователи установили, что больше пациентов с COVID-19 требовали интенсивной терапии - 16,3% против 10,8% с гриппом. При этом средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 была вдвое длиннее - 15 дней по сравнению с восемью днями среди тех, кто болел гриппом. Соавтор исследования, профессор Университета Дижона Катрин Кантан называет такие данные "особенно вопиющими" ввиду того, что волна гриппа 2018/2019 годов во Франции была самой смертоносной за пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19: свыше 30 тыс.

Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.