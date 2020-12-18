COVID-19 убиває в три рази частіше, ніж грип, - дослідження
Нове дослідження показало, що рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів, у яких виявлена коронавірусна хвороба COVID-19, майже в три рази вищий, ніж серед хворих на грип.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це йдеться в повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірот із Центру клінічних досліджень при клініці Університету Діжона, опублікованими в журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.
Дослідники порівняли національні дані Франції щодо 89,5 тис. пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 в березні й квітні цього року, із 45,8 тисячі пацієнтів, госпіталізованих із сезонним грипом у період із грудня 2018 р до кінця лютого 2019 р.
Близько 16,9% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 померли за час дослідження. Водночас показник летальності серед тих, хто був госпіталізований із грипом, становить 5,8%.
Дослідники встановили, що більше пацієнтів із COVID-19 вимагали інтенсивної терапії - 16,3% проти 10,8% із грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів із COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів порівняно з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавтор дослідження, професор Університету Діжона Катрін Кантана називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.
Також дослідження показало, що набагато більше дітей у віці до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж із грипом: 1,4% серед інфікованих коронавірусом і 19,5% - серед пацієнтів із грипом.
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"The age distribution also differed, with a median age of
68 years (IQR 52-82) for COVID-19 and 71 (34-84) for
influenza. The proportions of patients at the extreme
ends of the age categories were significantly greater for
influenza [8942 [19 · 5%] <18 years and 15366 [33 · 5%]
> 80 years) than for COVID-19 [1227 [1 · 4%] <18 years and
24242 (27 · 0%]> 80 years)."
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930527-0
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.