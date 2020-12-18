УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11848 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 324 20
грип (309) дослідження (601) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

COVID-19 убиває в три рази частіше, ніж грип, - дослідження

COVID-19 убиває в три рази частіше, ніж грип, - дослідження

Нове дослідження показало, що рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів, у яких виявлена коронавірусна хвороба COVID-19, майже в три рази вищий, ніж серед хворих на грип.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням DW, про це йдеться в повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірот із Центру клінічних досліджень при клініці Університету Діжона, опублікованими в журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.

Дослідники порівняли національні дані Франції щодо 89,5 тис. пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19 в березні й квітні цього року, із 45,8 тисячі пацієнтів, госпіталізованих із сезонним грипом у період із грудня 2018 р до кінця лютого 2019 р.

Близько 16,9% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 померли за час дослідження. Водночас показник летальності серед тих, хто був госпіталізований із грипом, становить 5,8%.

Дослідники встановили, що більше пацієнтів із COVID-19 вимагали інтенсивної терапії - 16,3% проти 10,8% із грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів із COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів порівняно з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавтор дослідження, професор Університету Діжона Катрін Кантана називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині зафіксовано рекордний добовий приріст хворих на COVID-19: понад 30 тис.

Також дослідження показало, що набагато більше дітей у віці до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж із грипом: 1,4% серед інфікованих коронавірусом і 19,5% - серед пацієнтів із грипом.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Действительно, разве можно сравнивать 900 человек, умерших от осложнений гриппа (все здоровые, все молодцы, как на подбор, с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.
показати весь коментар
18.12.2020 14:50
+2
Колорады, а ну, быренько приведите свои доводы, что это всё фейк и маски носить не надо! А то в Московском Патриархате тоже зазывали не носить маски и часть сотрудников публичного дома отправилось в рай, как завещал их пахан
показати весь коментар
18.12.2020 15:23
+1
да хоть пусть в десять раз больше убивает -
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
показати весь коментар
18.12.2020 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Также исследование показало, что гораздо больше детей в возрасте до 18 лет были госпитализированы с COVID-19, чем с гриппом: 1,4 % среди инфицированных коронавируса и 19,5 % - среди пациентов с гриппом.Источник: https://censor.net/ru/n3237783"

Редакторы, бросайте то курево...
показати весь коментар
18.12.2020 14:04 Відповісти
Какие-то ПТУ-шники пишут "вопиющие" статьи на основании "глобальных исследований" других подобных ПТУ-шников
показати весь коментар
18.12.2020 14:11 Відповісти
В оригіналі статті
"The age distribution also differed, with a median age of
68 years (IQR 52-82) for COVID-19 and 71 (34-84) for
influenza. The proportions of patients at the extreme
ends of the age categories were significantly greater for
influenza [8942 [19 · 5%] <18 years and 15366 [33 · 5%]
> 80 years) than for COVID-19 [1227 [1 · 4%] <18 years and
24242 (27 · 0%]> 80 years)."
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930527-0
показати весь коментар
18.12.2020 14:24 Відповісти
какаяразнiца?
показати весь коментар
18.12.2020 14:16 Відповісти
Когда ж уже они будут ставить диагноз грипп для начала, бо там тоже умирают от осложнений.
показати весь коментар
18.12.2020 14:34 Відповісти
да хоть пусть в десять раз больше убивает -
- БЕЗМАСОЧНОЕ БЫДЛО ВСЁРАВНО МАСКУ НЕ ОДЕНЕТ
показати весь коментар
18.12.2020 14:27 Відповісти
что за бред ? от гриппа многие в мире вакцинируются , особенно старики в европе , а от ковида вакцины нет .. каким образом тогда вывели эту статистику ? тут скорее от паники и стресса помрут ...
показати весь коментар
18.12.2020 14:31 Відповісти
Дружина двоюрідного брата перехворілі на ковід, вакцинувалась проти грипу і одразу повторно захворіла на ковід... Отака фігня буває.
показати весь коментар
18.12.2020 14:53 Відповісти
Хвастаешься, как вам там круто жить на изолированном континенте? Наверно круто. Как это относится к нашей ситуации?
показати весь коментар
18.12.2020 14:47 Відповісти
Ну, у кого дезинформационная компания и ложные диагнозы, а кого на работе эпидемия вполне реальной заразы, от которой погибли уже двое знакомых мне лично вовсе не престарелых людей. Не знаю, что там в вашей стране, у нас умирают вполне себе обычные, чисто внешне не имевшие никаких видимых известных болячек люди в полном расцвете сил. И да, умирают так, что даже самые упоротые скептики бегут искать кислородные концентраторы. Хотя, с другой стороны, мой сын переболел короной даже легче, чем обычно люди болеют гриппом. Пару дней потемпературил и на пару недель потерял нюх и вкус. Что сподвигло бросить его курить, а это само по себе даже плюс. Твои призывы были к месту ещё пару месяцев назад, когда "статистика" и ощущение реальности (да у меня никто из знакомых не болел! ага) разительно различались. Сейчас, впрочем, они тоже различаются, только в обратную сторону. На фоне бравурных реляций официальной "статистики" создается четкое ощущение, что вокруг все поголовно болеют короной. И только единицы из них есть в официальной статистике, потому что тестов никто не делает. А когда не делать тестов, то вроде как бы и эпидемии нет...
показати весь коментар
18.12.2020 15:47 Відповісти
Действительно, разве можно сравнивать 900 человек, умерших от осложнений гриппа (все здоровые, все молодцы, как на подбор, с ними дядька Черномор) и 910, умерших от осложнений ковида (все просто ужасно больные)... Это похоже на совковую пропаганду. Тогда, согласно ей, смертность от осложнений гриппа в СССР была нулевой.
показати весь коментар
18.12.2020 14:50 Відповісти
Попытайтесь прочитать еще раз, но уже с включенным мозгом.
показати весь коментар
18.12.2020 15:01 Відповісти
Что, не получилось?
показати весь коментар
18.12.2020 15:40 Відповісти
Колорады, а ну, быренько приведите свои доводы, что это всё фейк и маски носить не надо! А то в Московском Патриархате тоже зазывали не носить маски и часть сотрудников публичного дома отправилось в рай, как завещал их пахан
показати весь коментар
18.12.2020 15:23 Відповісти
 
 