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нотариус (53) Одесса (7740) Университет (237) Офис Генпрокурора (2385)

Нотариусу, которая незаконно "изменила" руководство Одесского медуниверситета, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Нотариусу, которая незаконно

Сообщено о подозрении нотариусу Одесского городского нотариального округа по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, нотариус имея доступ в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, внесла изменения в отношении руководителя Одесского национального медицинского университета, определив исполняющим обязанности ректора этого университета лицо, которое не было определено Министерством здравоохранения Украины, то есть не имевшее право занимать указанную должность.

При этом нотариуc знала, что представленные ей документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах, противоречат требованиям Конституции и законов Украины, а также уставу Одесского национального медицинского университета.

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блин я пять раз прочитал заголовок пытаясь понять как можно "незаконно изменить" руководству медунивера
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18.12.2020 17:16 Ответить
Гаразд. Незаконно змінили. Але щоб нотаріус?
Може він зміг би змінити преЗЄдєнта України? Йому б ціни не було.
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18.12.2020 17:36 Ответить
Но нотариус уже три дня в Раше, где оседает все дерьмо.
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18.12.2020 17:31 Ответить
Этот беспредел с нотариусами надо заканчивать и переходить на американскую систему где запись может изменить только собственник а нотариус заверяет не содержание документа а личность подписавшего. А иначе получается гибрид юриста и судебного исполнителя а должно быть разделение полномочий.
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18.12.2020 17:52 Ответить
не. сейчас все перейдём в смартфон и нотариусы будут практически вершителями всего и всякого . захотел недвигу отобрал . захотел машину отжал. всего то запись в реестре изменить - ведь зеля справки бумажные отменил . желательно каждому зебилу на себе почувствовать и посмеяться
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18.12.2020 18:20 Ответить
Нічого не зрозуміло. Коли, кого. Це про Ківалова чи про кого?
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18.12.2020 17:53 Ответить
Напугали бабу толстим уєм - "3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
1.Реально сидіти не буде якщо засудять, 2.ківаловські суди Одеси можуть і виправдати,
3. за таку справу їй заплатили не менше 100к.дол.США, може і не працювати
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18.12.2020 19:14 Ответить
 
 