Нотаріусу, яка незаконно "змінила" керівництво Одеського медуніверситету, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
Повідомлено про підозру нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка опрацьовується в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, нотаріус, маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я України, тобто не мала права обіймати вказану посаду.
При цьому нотаріуc знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, суперечать вимогам Конституції та законів України, а також статуту Одеського національного медичного університету.
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Може він зміг би змінити преЗЄдєнта України? Йому б ціни не було.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
1.Реально сидіти не буде якщо засудять, 2.ківаловські суди Одеси можуть і виправдати,
3. за таку справу їй заплатили не менше 100к.дол.США, може і не працювати