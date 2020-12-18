Нотаріусу, яка незаконно "змінила" керівництво Одеського медуніверситету, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка опрацьовується в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, нотаріус, маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я України, тобто не мала права обіймати вказану посаду.



При цьому нотаріуc знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, суперечать вимогам Конституції та законів України, а також статуту Одеського національного медичного університету.

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