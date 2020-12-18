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Нотаріусу, яка незаконно "змінила" керівництво Одеського медуніверситету, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Нотаріусу, яка незаконно

Повідомлено про підозру нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка опрацьовується в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, нотаріус, маючи доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесла зміни щодо керівника Одеського національного медичного університету, визначивши виконуючим обов’язки ректора цього університету особу, яка не була визначена Міністерством охорони здоров’я України, тобто не мала права обіймати вказану посаду.

При цьому нотаріуc знала, що подані їй документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, суперечать вимогам Конституції та законів України, а також статуту Одеського національного медичного університету.

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блин я пять раз прочитал заголовок пытаясь понять как можно "незаконно изменить" руководству медунивера
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18.12.2020 17:16 Відповісти
Гаразд. Незаконно змінили. Але щоб нотаріус?
Може він зміг би змінити преЗЄдєнта України? Йому б ціни не було.
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18.12.2020 17:36 Відповісти
Но нотариус уже три дня в Раше, где оседает все дерьмо.
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Этот беспредел с нотариусами надо заканчивать и переходить на американскую систему где запись может изменить только собственник а нотариус заверяет не содержание документа а личность подписавшего. А иначе получается гибрид юриста и судебного исполнителя а должно быть разделение полномочий.
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18.12.2020 17:52 Відповісти
не. сейчас все перейдём в смартфон и нотариусы будут практически вершителями всего и всякого . захотел недвигу отобрал . захотел машину отжал. всего то запись в реестре изменить - ведь зеля справки бумажные отменил . желательно каждому зебилу на себе почувствовать и посмеяться
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18.12.2020 18:20 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Коли, кого. Це про Ківалова чи про кого?
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18.12.2020 17:53 Відповісти
Напугали бабу толстим уєм - "3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
1.Реально сидіти не буде якщо засудять, 2.ківаловські суди Одеси можуть і виправдати,
3. за таку справу їй заплатили не менше 100к.дол.США, може і не працювати
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18.12.2020 19:14 Відповісти
 
 