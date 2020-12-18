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Буковина (888) облсовет (532) Черновцы (673)

Черновицкий облсовет возглавил представитель Аграрной партии Бойко

Черновицкий облсовет возглавил представитель Аграрной партии Бойко

В Черновцах депутаты областного совета избрали представителя Аграрной партии Украины, нынешнего заместителя председателя ОГА Алексея Бойко главой облсовета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"После подсчета бюллетеней было установлено, что за Бойко Алексея проголосовали 35 депутатов, за Жаровского Владимира проголосовали 27 депутатов, один бюллетень признали недействительным. Таким образом, председателем областного совета стал Алексей Бойко", - объявила на сессии председатель счетной комиссии Валентина Карапчиевская.

Избрание председателя Черновицкого областного совета состоялось путем тайного голосования.

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Алексей Бойко - нынешний заместитель председателя Черновицкой ОГА, родом из Сокирянского района. Ему 38 лет, почти 15 лет он является государственным служащим. Работал в налоговой инспекции, был заместителем председателя Сокирянского районного совета и Сокирянской районной госадминистрации.

На выборах 25 октября баллотировался первым номером в списке Аграрной партии Украины в областной совет, которая набрала более 7% голосов избирателей.

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Топ комментарии
+2
Аграрна партія- дочірня партія ПР.
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18.12.2020 18:11
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Сколько вас , бойков ?
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18.12.2020 17:41 Ответить
що за "фрукт" ...- хто в курсах, чий буде...
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18.12.2020 17:43 Ответить
Фиг его знает, не слышал о нём.
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18.12.2020 18:44 Ответить
аналогично
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18.12.2020 21:00 Ответить
Нашёл такую https://suspilne.media/88986-novim-golovou-cerniveckoi-oblradi-stav-oleksij-bojko/ инфу . Но само то, что он работал в налоговой как-то уже не вызывает особого доверия, зная как эта служба "работает" в Черновцах.
Но с Кличуком, я так думаю, они "сработаются". ))
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18.12.2020 21:50 Ответить
Хлопчик Козака, тобто перефарбований риг, а в податковій він лише інспектором був.
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19.12.2020 03:41 Ответить
Зрозуміло... Щастить нам на "керманичів"...
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19.12.2020 12:17 Ответить
Пария аграрная есть а коров в селах нет,у нас в селе последняя осталась..
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18.12.2020 17:46 Ответить
Коров нет, а молоко в магазинах есть)
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18.12.2020 18:04 Ответить
+
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19.12.2020 11:29 Ответить
Хрін чи Редька??
This is a question..
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18.12.2020 18:06 Ответить
Аграрна партія- дочірня партія ПР.
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18.12.2020 18:11 Ответить
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18.12.2020 18:35 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=12pid102=1569pf7691=1569pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html Жаровський - представник слуг уродів. Значить, і в Чернівцях уродам вказали на хутор
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18.12.2020 18:36 Ответить
Жарік все життя був в БЮТі, тепер у слуг.
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19.12.2020 03:40 Ответить
 
 