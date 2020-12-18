УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11037 відвідувачів онлайн
Новини
1 395 16
Буковина (841) облрада (282) Чернівці (554)

Чернівецьку облраду очолив представник Аграрної партії Бойко

Чернівецьку облраду очолив представник Аграрної партії Бойко

У Чернівцях депутати обласної ради обрали представника Аграрної партії України, нинішнього заступника голови ОДА Олексія Бойка головою облради.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Після підрахунку бюлетенів було встановлено, що за Бойка Олексія проголосували 35 депутатів, за Жаровського Володимира проголосували 27 депутатів, один бюлетень визнали недійсним. Таким чином, головою обласної ради став Олексій Бойко", - оголосила на сесії голова лічильної комісії Валентина Карапчиєвська.

Обрання голови Чернівецької обласної ради відбулося шляхом таємного голосування.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народу" Товмасян очолив Харківську облраду

Олексій Бойко - нинішній заступник голови Чернівецької ОДА, родом із Сокирянського району. Йому 38 років, майже 15 років він є державним службовцем. Працював у податковій інспекції, був заступником голови Сокирянської районної ради та Сокирянської районної держадміністрації.

На виборах 25 жовтня балотувався першим номером у списку Аграрної партії України в обласну раду, яка набрала понад 7% голосів виборців.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Аграрна партія- дочірня партія ПР.
показати весь коментар
18.12.2020 18:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько вас , бойков ?
показати весь коментар
18.12.2020 17:41 Відповісти
що за "фрукт" ...- хто в курсах, чий буде...
показати весь коментар
18.12.2020 17:43 Відповісти
Фиг его знает, не слышал о нём.
показати весь коментар
18.12.2020 18:44 Відповісти
аналогично
показати весь коментар
18.12.2020 21:00 Відповісти
Нашёл такую https://suspilne.media/88986-novim-golovou-cerniveckoi-oblradi-stav-oleksij-bojko/ инфу . Но само то, что он работал в налоговой как-то уже не вызывает особого доверия, зная как эта служба "работает" в Черновцах.
Но с Кличуком, я так думаю, они "сработаются". ))
показати весь коментар
18.12.2020 21:50 Відповісти
Хлопчик Козака, тобто перефарбований риг, а в податковій він лише інспектором був.
показати весь коментар
19.12.2020 03:41 Відповісти
Зрозуміло... Щастить нам на "керманичів"...
показати весь коментар
19.12.2020 12:17 Відповісти
Пария аграрная есть а коров в селах нет,у нас в селе последняя осталась..
показати весь коментар
18.12.2020 17:46 Відповісти
Коров нет, а молоко в магазинах есть)
показати весь коментар
18.12.2020 18:04 Відповісти
+
показати весь коментар
19.12.2020 11:29 Відповісти
Хрін чи Редька??
This is a question..
показати весь коментар
18.12.2020 18:06 Відповісти
Аграрна партія- дочірня партія ПР.
показати весь коментар
18.12.2020 18:11 Відповісти
показати весь коментар
18.12.2020 18:35 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=12pid102=1569pf7691=1569pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html Жаровський - представник слуг уродів. Значить, і в Чернівцях уродам вказали на хутор
показати весь коментар
18.12.2020 18:36 Відповісти
Жарік все життя був в БЮТі, тепер у слуг.
показати весь коментар
19.12.2020 03:40 Відповісти
 
 