Чернівецьку облраду очолив представник Аграрної партії Бойко

У Чернівцях депутати обласної ради обрали представника Аграрної партії України, нинішнього заступника голови ОДА Олексія Бойка головою облради.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Після підрахунку бюлетенів було встановлено, що за Бойка Олексія проголосували 35 депутатів, за Жаровського Володимира проголосували 27 депутатів, один бюлетень визнали недійсним. Таким чином, головою обласної ради став Олексій Бойко", - оголосила на сесії голова лічильної комісії Валентина Карапчиєвська.

Обрання голови Чернівецької обласної ради відбулося шляхом таємного голосування.

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Олексій Бойко - нинішній заступник голови Чернівецької ОДА, родом із Сокирянського району. Йому 38 років, майже 15 років він є державним службовцем. Працював у податковій інспекції, був заступником голови Сокирянської районної ради та Сокирянської районної держадміністрації.

На виборах 25 жовтня балотувався першим номером у списку Аграрної партії України в обласну раду, яка набрала понад 7% голосів виборців.