"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает себя "антироссийским".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "НВ".

"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский. Как министр, еще и иностранных дел, я не могу быть против какой-либо страны по определению, потому что нам с каждой страной надо так или иначе иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным или надежным партнером, - но надо иметь дело", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что решительно отвергает обвинения в антироссийскости, но может подтвердить, что глубина его проукраинскости такова, что "никакие российские прихоти или те преступления, которые РФ совершила на территории Украины относительно украинцев, ей с рук не сойдут".

"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.

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