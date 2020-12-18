"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает себя "антироссийским".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "НВ".
"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский. Как министр, еще и иностранных дел, я не могу быть против какой-либо страны по определению, потому что нам с каждой страной надо так или иначе иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным или надежным партнером, - но надо иметь дело", - отметил Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что решительно отвергает обвинения в антироссийскости, но может подтвердить, что глубина его проукраинскости такова, что "никакие российские прихоти или те преступления, которые РФ совершила на территории Украины относительно украинцев, ей с рук не сойдут".
"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
- Я не случайно, а принципиально не шахтер!!!
Утім, до цієї ганьби варто було б уже звикнути, але чомусь не можу.
а то ж можна було подумати, що ти антиросійській
як і вся зедрисня
Представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе,
Представьте себе,
Зелененький он был.
-Вы артист балета?
-нет
-Может стилист? Визажист?
-Нет я грузчиком работаю
-Тогда какой ты на хрен гей! Ты обыкновенный ********!
Все они попрятали будёновки за пазаху,на всякий случай.
Фсьо, кулеба, можеш не продовжувати.
тогда условно, но 10.
Я не знаю, почему они их называют чудями, но это чрезвычайно точное описание маленьких зеленых....один в один. Кстати теперь, вы понимаете, почему шаман Габышев был абсолютно уверен, что Пукин зло. Заметьте, это и есть те, которые убили дятловцев.Да это все лишь рассказ, литературный вымысел(скажите вы), но с массой чрезвычайно мелких деталей, которые невозможно последовательно придумать ....ковыряясь литературным пером в носу.
Так вот вооооот эта вот ЧУДЬ!....и пробралась на место президента России. Кстати, оный ход используется не первый раз, в нашей печальной истории.
Мудак ниче не перепутал?
И довольно элегантно.
Гую ти змерзлий, як ти можеш відстоювати інтереси України на вищих міжнародних рівнях якщо ти не "против". Якщо ти не против рахи - значить ти підтримуєш окупацію Криму та Донбасу. Всяких памятаю МЗС України, але такого довбоіоба ні