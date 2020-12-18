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россия (93011) Кулеба Дмитрий (2880)

"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает себя "антироссийским".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в интервью "НВ".

"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский. Как министр, еще и иностранных дел, я не могу быть против какой-либо страны по определению, потому что нам с каждой страной надо так или иначе иметь дело. С кем-то как с другом, с кем-то как с врагом, с кем-то как с ненадежным или надежным партнером, - но надо иметь дело", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что решительно отвергает обвинения в антироссийскости, но может подтвердить, что глубина его проукраинскости такова, что "никакие российские прихоти или те преступления, которые РФ совершила на территории Украины относительно украинцев, ей с рук не сойдут".

"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.

Также читайте: Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД"

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Топ комментарии
+32
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6097
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18.12.2020 18:07
+31
медведчук теж "проукраїнський" і за Україну. Тільки в складі росії
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18.12.2020 18:06
+26
Я не зовсім ,лише трохи вагітний !!)))
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18.12.2020 17:56
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Я не зовсім ,лише трохи вагітний !!)))
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18.12.2020 17:56 Ответить
медведчук теж "проукраїнський" і за Україну. Тільки в складі росії
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18.12.2020 18:06 Ответить
Як сказав )(уйло, про свого кума-"Настоящий украинский националист!" !!!))))
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18.12.2020 18:20 Ответить
Если зеленый ,значит пророссийский
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18.12.2020 18:32 Ответить
Зебил? Сочувствую.
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18.12.2020 19:14 Ответить
Он Кулебу ,и зесасранцев и в йух не ставит.
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19.12.2020 08:13 Ответить
Ну ща тебе расскажут по чём дыни на базаре ))))
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18.12.2020 17:57 Ответить
А о лаврове очень переживает . Забавно .
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18.12.2020 17:57 Ответить
Краще хай надішле мерину пару мішків вівса !!))
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18.12.2020 17:59 Ответить
Такий прпоукраїнський,"что аж страшно"М.Япончик !!)))
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18.12.2020 17:58 Ответить
- Абрам Моисеевич, Вы случайно не шахтер?
- Я не случайно, а принципиально не шахтер!!!
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18.12.2020 17:59 Ответить
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18.12.2020 18:03 Ответить
)))) - Серега к тебе моя жена случайно не заходила... он орет в комнату Светка ты ко мне случайно зашла или целенаправленно ...
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18.12.2020 18:30 Ответить
"Не антироссийский - полностью проукраинский ." Он понял , что ляпнул ?
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18.12.2020 18:00 Ответить
Тримає кацапня цю комсюцьку мармизу за дупу. Тому й обмовки, що гідні якогось пахолка.

Утім, до цієї ганьби варто було б уже звикнути, але чомусь не можу.
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18.12.2020 18:07 Ответить
если бы он понимал что ляпает он бы эту должность не занимал
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18.12.2020 18:32 Ответить
Только зебилы не понимают этого.
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18.12.2020 19:15 Ответить
Не встречал ни одного проукраинского зебила. Не говоря уже антиросийского.
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18.12.2020 18:00 Ответить
Мазок на гененитику треба, нє??
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18.12.2020 18:00 Ответить
навіщо, все і так видно
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18.12.2020 18:58 Ответить
ну, слава богу!
а то ж можна було подумати, що ти антиросійській
як і вся зедрисня
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18.12.2020 18:01 Ответить
...а ще ж він проукраїнський, а міг би бути й антиукраїнським. Тьху на його комсюцьке рило!
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18.12.2020 18:08 Ответить
Как то много Кулебы стало. Министры иностранных дел обычно не дают интервью. Хотя Коняка-Лавров помню давал интервью Урганту, но там всё сводилось к юмору и знаменитому "Дебилы, б*"
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18.12.2020 18:07 Ответить
Представьте себе,
Представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе,
Представьте себе,
Зелененький он был.
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18.12.2020 18:07 Ответить
былененький он зел
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18.12.2020 18:12 Ответить
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6097
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18.12.2020 18:07 Ответить
Мозковий Цензор.
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18.12.2020 18:27 Ответить
Я ни в коем случае не антироссийский, я - антиукраинский.
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18.12.2020 18:10 Ответить
Доктор мне кажется что я гей
-Вы артист балета?
-нет
-Может стилист? Визажист?
-Нет я грузчиком работаю
-Тогда какой ты на хрен гей! Ты обыкновенный ********!
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18.12.2020 18:24 Ответить
Зебил, зачем всем рассказывать, что ты - антиукраинский?
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18.12.2020 19:17 Ответить
Проверку на вшивость из них никто не проходит.
Все они попрятали будёновки за пазаху,на всякий случай.
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18.12.2020 18:10 Ответить
Це як плюс та мінус. Як нуль, та одиниця. Ти або проукраїнський, і тоді антиросійський, або антиукраїнський та промосковський. Іншого бути не може. Бо одне заперечує інше. Доки хоч в одній голові існує твердження АДІНАРОТ, доки проукраїнський та антиросійський означатиме одне й те ж.
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18.12.2020 18:11 Ответить
On slucajno ne kvartala95 prisiol ili mozet seriale s Borodko snimalsia?Po mojemu jesli on ministr inostranix del Ukraini tak i tak vsem poniatno sto Ukrainu dolzen prestavliat
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18.12.2020 18:11 Ответить
Політична проститутка, або просто гнида.
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18.12.2020 18:13 Ответить
І те, і інше.
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18.12.2020 18:35 Ответить
Как и ты, зебил.
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18.12.2020 19:18 Ответить
Лікуйтесь, я порохоботка.
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18.12.2020 19:46 Ответить
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18.12.2020 20:07 Ответить
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 405
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18.12.2020 20:37 Ответить
Дякую
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18.12.2020 20:41 Ответить
Я бачу, хто Вы насправдi.
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18.12.2020 20:48 Ответить
ЩО це було?!........🤷‍♀️
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18.12.2020 18:13 Ответить
ЧЕРТ тоже может быть проукраинским)
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18.12.2020 18:14 Ответить
Тобто обговорення сказаного вкотре не буде. А жаль- вірні речі сказав Кулеба про зовнішню політику. От тільки обговорювати це з самим собою якось не комільфо.
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18.12.2020 18:16 Ответить
та вы там все зеуроды не антирасейские
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18.12.2020 18:17 Ответить
Пане Кулеба, ви ніякій!
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18.12.2020 18:21 Ответить
Беззубий троль, от як Шашко.
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18.12.2020 18:41 Ответить
Україну любить Медведчук. Як сало. Любить Рабинович з Гордоном - як фаршировану рибу, ******* всі ватники - як халяву. Всі вони ******* Україну з чисто із споживацьких інтересів. Але вони не ******* української мови, українських патріотів, не ******* українських героїв, не ******* української історії, української культури, українських звичаїв, а найголовніше - права українців господарювати в своєму домі.
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18.12.2020 18:23 Ответить
До чого ти тут Гордона приплів? Дуже адекватна проукраїнська людина...
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18.12.2020 19:15 Ответить
У нас в стране сейчас три виденья Украины,первое-европейская страна,второе-малороссия и наивные хохлы,третье-сесесер и колбаса по двадвадцать.
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18.12.2020 18:25 Ответить
Тобто і вашим і нашим. Цікавий персонаж керує МІС України
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18.12.2020 18:26 Ответить
"Я ни в коем случае не антироссийский - ..."

Фсьо, кулеба, можеш не продовжувати.
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18.12.2020 18:27 Ответить
"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.- если не быть "антиросийским" ,то сделает он дела "проросийскые " ,которые есть "антиукраинские"
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18.12.2020 18:34 Ответить
Іншими словами він сказав, що він зрадник.
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18.12.2020 18:34 Ответить
не ну если полностью и пошло такое разоружение перед партией?
тогда условно, но 10.
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18.12.2020 18:52 Ответить
"Я ни в коем случае не антироссийский..." - тут нужно подумать...
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18.12.2020 18:53 Ответить
Для мене це синоніми - проукраїнський і антиросійський, бо Україні бути незалежною Українською державою перешкоджала і перешкоджає саме рашка.
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18.12.2020 18:58 Ответить
зе-чючєло с платочком в кармані.
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18.12.2020 18:59 Ответить
"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский"/ Стиль кодлана Коломойского: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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18.12.2020 19:02 Ответить
НЕ антироссийский - значит пророссийский.
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18.12.2020 19:17 Ответить
Ты гандон! Где обращение по луганской иконе для лошади!
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18.12.2020 19:21 Ответить
Я вам расскажу, что у них поломалося....а вот, что.....https://youtu.be/zCslhj1t8K8
Я не знаю, почему они их называют чудями, но это чрезвычайно точное описание маленьких зеленых....один в один. Кстати теперь, вы понимаете, почему шаман Габышев был абсолютно уверен, что Пукин зло. Заметьте, это и есть те, которые убили дятловцев.Да это все лишь рассказ, литературный вымысел(скажите вы), но с массой чрезвычайно мелких деталей, которые невозможно последовательно придумать ....ковыряясь литературным пером в носу.
Так вот вооооот эта вот ЧУДЬ!....и пробралась на место президента России. Кстати, оный ход используется не первый раз, в нашей печальной истории.
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18.12.2020 19:22 Ответить
я не антироссийский - я полностью проукраинский

Мудак ниче не перепутал?
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18.12.2020 19:30 Ответить
Правильно сказал Кулеба. На высших постах никто не может оскорблять, или говорить плохое в сторону недружественных стран, должен быть нейтралитет, а про свою страну -Украину, он сказал правду. Так же и Светлана, Президент Беларуси говорит.
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18.12.2020 19:32 Ответить
Невже в когось ще лишалась якась надія, що в цьому повністю промоскальському гниднику може працювати адекватна людина. Тоді ви такі ж "дивні патріоти" як цей Кулєба
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18.12.2020 19:49 Ответить
Он же явно патриот. Тем более кадр Порошенко. Что с вами не так.
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18.12.2020 19:57 Ответить
Що з цієї кулєби візьмеш, звичайний путіносос - "какая разница"
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18.12.2020 20:36 Ответить
Тихановскую он правильно макнул.
И довольно элегантно.
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18.12.2020 20:42 Ответить
рєдкій підар - ". я не могу быть против какой-либо страны..." Источник: https://censor.net/ru/n3237855
Гую ти змерзлий, як ти можеш відстоювати інтереси України на вищих міжнародних рівнях якщо ти не "против". Якщо ти не против рахи - значить ти підтримуєш окупацію Криму та Донбасу. Всяких памятаю МЗС України, але такого довбоіоба ні
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18.12.2020 20:44 Ответить
Треба бути проти кремля, а не проти Росії, яку кремль нагинає не менше ніж Україну.
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18.12.2020 21:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/475076 в ідеалі вірно, з позицій висого гуманізму. США найгуманніша і найдемократичніша країна але вводить санкції проти рахи - її народ страждає,виробники зброї менше зароблять - бідолаги . Вводять санкції проти КНДР - значить прості корейці їстимуть менше рису
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19.12.2020 01:00 Ответить
Він не про-український а при-український
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18.12.2020 23:22 Ответить
 
 