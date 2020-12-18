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росія (63589) Кулеба Дмитро (3604)

"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає себе "антиросійським".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "НВ".

"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський. Як міністр, ще й іноземних справ, я не можу бути проти будь-якої країни за визначенням, тому що нам із кожною країною треба так чи інакше мати справу. Із кимось як із другом, із кимось як із ворогом, із кимось як із ненадійним або надійним партнером, - але треба мати справу", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що рішуче відкидає звинувачення в антиросійськості, але при нагоді підтвердить, що глибина його проукраїнськості така, що "ніякі російські забаганки або ті злочини, які РФ зробила на території України щодо українців, їй з рук не зійдуть".

"Я зроблю для цього все, що від мене залежить", - додав міністр.

Також читайте: Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС"
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Топ коментарі
+32
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6097
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18.12.2020 18:07
+31
медведчук теж "проукраїнський" і за Україну. Тільки в складі росії
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18.12.2020 18:06
+26
Я не зовсім ,лише трохи вагітний !!)))
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18.12.2020 17:56
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Я не зовсім ,лише трохи вагітний !!)))
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18.12.2020 17:56 Відповісти
медведчук теж "проукраїнський" і за Україну. Тільки в складі росії
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18.12.2020 18:06 Відповісти
Як сказав )(уйло, про свого кума-"Настоящий украинский националист!" !!!))))
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18.12.2020 18:20 Відповісти
Если зеленый ,значит пророссийский
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18.12.2020 18:32 Відповісти
Зебил? Сочувствую.
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Он Кулебу ,и зесасранцев и в йух не ставит.
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19.12.2020 08:13 Відповісти
Ну ща тебе расскажут по чём дыни на базаре ))))
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18.12.2020 17:57 Відповісти
А о лаврове очень переживает . Забавно .
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18.12.2020 17:57 Відповісти
Краще хай надішле мерину пару мішків вівса !!))
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18.12.2020 17:59 Відповісти
Такий прпоукраїнський,"что аж страшно"М.Япончик !!)))
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18.12.2020 17:58 Відповісти
- Абрам Моисеевич, Вы случайно не шахтер?
- Я не случайно, а принципиально не шахтер!!!
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18.12.2020 17:59 Відповісти
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18.12.2020 18:03 Відповісти
)))) - Серега к тебе моя жена случайно не заходила... он орет в комнату Светка ты ко мне случайно зашла или целенаправленно ...
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18.12.2020 18:30 Відповісти
"Не антироссийский - полностью проукраинский ." Он понял , что ляпнул ?
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18.12.2020 18:00 Відповісти
Тримає кацапня цю комсюцьку мармизу за дупу. Тому й обмовки, що гідні якогось пахолка.

Утім, до цієї ганьби варто було б уже звикнути, але чомусь не можу.
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18.12.2020 18:07 Відповісти
если бы он понимал что ляпает он бы эту должность не занимал
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18.12.2020 18:32 Відповісти
Только зебилы не понимают этого.
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18.12.2020 19:15 Відповісти
Не встречал ни одного проукраинского зебила. Не говоря уже антиросийского.
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18.12.2020 18:00 Відповісти
Мазок на гененитику треба, нє??
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18.12.2020 18:00 Відповісти
навіщо, все і так видно
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18.12.2020 18:58 Відповісти
ну, слава богу!
а то ж можна було подумати, що ти антиросійській
як і вся зедрисня
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18.12.2020 18:01 Відповісти
...а ще ж він проукраїнський, а міг би бути й антиукраїнським. Тьху на його комсюцьке рило!
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18.12.2020 18:08 Відповісти
Как то много Кулебы стало. Министры иностранных дел обычно не дают интервью. Хотя Коняка-Лавров помню давал интервью Урганту, но там всё сводилось к юмору и знаменитому "Дебилы, б*"
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18.12.2020 18:07 Відповісти
Представьте себе,
Представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе,
Представьте себе,
Зелененький он был.
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18.12.2020 18:07 Відповісти
былененький он зел
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18.12.2020 18:12 Відповісти
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6097
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18.12.2020 18:07 Відповісти
Мозковий Цензор.
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18.12.2020 18:27 Відповісти
Я ни в коем случае не антироссийский, я - антиукраинский.
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18.12.2020 18:10 Відповісти
Доктор мне кажется что я гей
-Вы артист балета?
-нет
-Может стилист? Визажист?
-Нет я грузчиком работаю
-Тогда какой ты на хрен гей! Ты обыкновенный ********!
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18.12.2020 18:24 Відповісти
Зебил, зачем всем рассказывать, что ты - антиукраинский?
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18.12.2020 19:17 Відповісти
Проверку на вшивость из них никто не проходит.
Все они попрятали будёновки за пазаху,на всякий случай.
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18.12.2020 18:10 Відповісти
Це як плюс та мінус. Як нуль, та одиниця. Ти або проукраїнський, і тоді антиросійський, або антиукраїнський та промосковський. Іншого бути не може. Бо одне заперечує інше. Доки хоч в одній голові існує твердження АДІНАРОТ, доки проукраїнський та антиросійський означатиме одне й те ж.
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18.12.2020 18:11 Відповісти
On slucajno ne kvartala95 prisiol ili mozet seriale s Borodko snimalsia?Po mojemu jesli on ministr inostranix del Ukraini tak i tak vsem poniatno sto Ukrainu dolzen prestavliat
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18.12.2020 18:11 Відповісти
Політична проститутка, або просто гнида.
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18.12.2020 18:13 Відповісти
І те, і інше.
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18.12.2020 18:35 Відповісти
Как и ты, зебил.
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18.12.2020 19:18 Відповісти
Лікуйтесь, я порохоботка.
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18.12.2020 19:46 Відповісти
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18.12.2020 20:07 Відповісти
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба - Цензор.НЕТ 405
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18.12.2020 20:37 Відповісти
Дякую
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18.12.2020 20:41 Відповісти
Я бачу, хто Вы насправдi.
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18.12.2020 20:48 Відповісти
ЩО це було?!........🤷‍♀️
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18.12.2020 18:13 Відповісти
ЧЕРТ тоже может быть проукраинским)
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18.12.2020 18:14 Відповісти
Тобто обговорення сказаного вкотре не буде. А жаль- вірні речі сказав Кулеба про зовнішню політику. От тільки обговорювати це з самим собою якось не комільфо.
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18.12.2020 18:16 Відповісти
та вы там все зеуроды не антирасейские
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18.12.2020 18:17 Відповісти
Пане Кулеба, ви ніякій!
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18.12.2020 18:21 Відповісти
Беззубий троль, от як Шашко.
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18.12.2020 18:41 Відповісти
Україну любить Медведчук. Як сало. Любить Рабинович з Гордоном - як фаршировану рибу, ******* всі ватники - як халяву. Всі вони ******* Україну з чисто із споживацьких інтересів. Але вони не ******* української мови, українських патріотів, не ******* українських героїв, не ******* української історії, української культури, українських звичаїв, а найголовніше - права українців господарювати в своєму домі.
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18.12.2020 18:23 Відповісти
До чого ти тут Гордона приплів? Дуже адекватна проукраїнська людина...
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18.12.2020 19:15 Відповісти
У нас в стране сейчас три виденья Украины,первое-европейская страна,второе-малороссия и наивные хохлы,третье-сесесер и колбаса по двадвадцать.
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18.12.2020 18:25 Відповісти
Тобто і вашим і нашим. Цікавий персонаж керує МІС України
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18.12.2020 18:26 Відповісти
"Я ни в коем случае не антироссийский - ..."

Фсьо, кулеба, можеш не продовжувати.
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18.12.2020 18:27 Відповісти
"Я сделаю для этого все, что от меня зависит", - добавил министр.- если не быть "антиросийским" ,то сделает он дела "проросийскые " ,которые есть "антиукраинские"
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18.12.2020 18:34 Відповісти
Іншими словами він сказав, що він зрадник.
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18.12.2020 18:34 Відповісти
не ну если полностью и пошло такое разоружение перед партией?
тогда условно, но 10.
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18.12.2020 18:52 Відповісти
"Я ни в коем случае не антироссийский..." - тут нужно подумать...
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18.12.2020 18:53 Відповісти
Для мене це синоніми - проукраїнський і антиросійський, бо Україні бути незалежною Українською державою перешкоджала і перешкоджає саме рашка.
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18.12.2020 18:58 Відповісти
зе-чючєло с платочком в кармані.
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18.12.2020 18:59 Відповісти
"Я ни в коем случае не антироссийский - я полностью проукраинский"/ Стиль кодлана Коломойского: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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18.12.2020 19:02 Відповісти
НЕ антироссийский - значит пророссийский.
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18.12.2020 19:17 Відповісти
Ты гандон! Где обращение по луганской иконе для лошади!
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18.12.2020 19:21 Відповісти
Я вам расскажу, что у них поломалося....а вот, что.....https://youtu.be/zCslhj1t8K8
Я не знаю, почему они их называют чудями, но это чрезвычайно точное описание маленьких зеленых....один в один. Кстати теперь, вы понимаете, почему шаман Габышев был абсолютно уверен, что Пукин зло. Заметьте, это и есть те, которые убили дятловцев.Да это все лишь рассказ, литературный вымысел(скажите вы), но с массой чрезвычайно мелких деталей, которые невозможно последовательно придумать ....ковыряясь литературным пером в носу.
Так вот вооооот эта вот ЧУДЬ!....и пробралась на место президента России. Кстати, оный ход используется не первый раз, в нашей печальной истории.
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18.12.2020 19:22 Відповісти
я не антироссийский - я полностью проукраинский

Мудак ниче не перепутал?
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18.12.2020 19:30 Відповісти
Правильно сказал Кулеба. На высших постах никто не может оскорблять, или говорить плохое в сторону недружественных стран, должен быть нейтралитет, а про свою страну -Украину, он сказал правду. Так же и Светлана, Президент Беларуси говорит.
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18.12.2020 19:32 Відповісти
Невже в когось ще лишалась якась надія, що в цьому повністю промоскальському гниднику може працювати адекватна людина. Тоді ви такі ж "дивні патріоти" як цей Кулєба
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18.12.2020 19:49 Відповісти
Он же явно патриот. Тем более кадр Порошенко. Что с вами не так.
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18.12.2020 19:57 Відповісти
Що з цієї кулєби візьмеш, звичайний путіносос - "какая разница"
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18.12.2020 20:36 Відповісти
Тихановскую он правильно макнул.
И довольно элегантно.
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18.12.2020 20:42 Відповісти
рєдкій підар - ". я не могу быть против какой-либо страны..." Источник: https://censor.net/ru/n3237855
Гую ти змерзлий, як ти можеш відстоювати інтереси України на вищих міжнародних рівнях якщо ти не "против". Якщо ти не против рахи - значить ти підтримуєш окупацію Криму та Донбасу. Всяких памятаю МЗС України, але такого довбоіоба ні
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18.12.2020 20:44 Відповісти
Треба бути проти кремля, а не проти Росії, яку кремль нагинає не менше ніж Україну.
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18.12.2020 21:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076 в ідеалі вірно, з позицій висого гуманізму. США найгуманніша і найдемократичніша країна але вводить санкції проти рахи - її народ страждає,виробники зброї менше зароблять - бідолаги . Вводять санкції проти КНДР - значить прості корейці їстимуть менше рису
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19.12.2020 01:00 Відповісти
Він не про-український а при-український
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18.12.2020 23:22 Відповісти
 
 