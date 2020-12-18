"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає себе "антиросійським".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "НВ".

"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський. Як міністр, ще й іноземних справ, я не можу бути проти будь-якої країни за визначенням, тому що нам із кожною країною треба так чи інакше мати справу. Із кимось як із другом, із кимось як із ворогом, із кимось як із ненадійним або надійним партнером, - але треба мати справу", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що рішуче відкидає звинувачення в антиросійськості, але при нагоді підтвердить, що глибина його проукраїнськості така, що "ніякі російські забаганки або ті злочини, які РФ зробила на території України щодо українців, їй з рук не зійдуть".

"Я зроблю для цього все, що від мене залежить", - додав міністр.

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