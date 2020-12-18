"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не вважає себе "антиросійським".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "НВ".
"Я в жодному разі не антиросійський - я повністю проукраїнський. Як міністр, ще й іноземних справ, я не можу бути проти будь-якої країни за визначенням, тому що нам із кожною країною треба так чи інакше мати справу. Із кимось як із другом, із кимось як із ворогом, із кимось як із ненадійним або надійним партнером, - але треба мати справу", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС України зазначив, що рішуче відкидає звинувачення в антиросійськості, але при нагоді підтвердить, що глибина його проукраїнськості така, що "ніякі російські забаганки або ті злочини, які РФ зробила на території України щодо українців, їй з рук не зійдуть".
"Я зроблю для цього все, що від мене залежить", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
- Я не случайно, а принципиально не шахтер!!!
Утім, до цієї ганьби варто було б уже звикнути, але чомусь не можу.
а то ж можна було подумати, що ти антиросійській
як і вся зедрисня
Представьте себе,
Совсем как огуречик.
Представьте себе,
Представьте себе,
Зелененький он был.
-Вы артист балета?
-нет
-Может стилист? Визажист?
-Нет я грузчиком работаю
-Тогда какой ты на хрен гей! Ты обыкновенный ********!
Все они попрятали будёновки за пазаху,на всякий случай.
Фсьо, кулеба, можеш не продовжувати.
тогда условно, но 10.
Я не знаю, почему они их называют чудями, но это чрезвычайно точное описание маленьких зеленых....один в один. Кстати теперь, вы понимаете, почему шаман Габышев был абсолютно уверен, что Пукин зло. Заметьте, это и есть те, которые убили дятловцев.Да это все лишь рассказ, литературный вымысел(скажите вы), но с массой чрезвычайно мелких деталей, которые невозможно последовательно придумать ....ковыряясь литературным пером в носу.
Так вот вооооот эта вот ЧУДЬ!....и пробралась на место президента России. Кстати, оный ход используется не первый раз, в нашей печальной истории.
Мудак ниче не перепутал?
И довольно элегантно.
Гую ти змерзлий, як ти можеш відстоювати інтереси України на вищих міжнародних рівнях якщо ти не "против". Якщо ти не против рахи - значить ти підтримуєш окупацію Криму та Донбасу. Всяких памятаю МЗС України, але такого довбоіоба ні