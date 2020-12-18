На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов
Участок с треснувшим стеклом огородили, вандалов разыскивают, изучая записи с камер наблюдения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждение стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - сказано в сообщении.
В горадминистрации отметили, что подрядчик заменит треснувшее стекло за свой счет, потому что еще действуют гарантийные обязательства, и из городского бюджета деньги тратить не будут.
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Топ комментарии
+11 Polomarenko Anatoly
показать весь комментарий18.12.2020 20:29
+9 Стронг Рок
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+7 Fjall_Raven
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Пожалуйста, подождите...
Або дійсно якісь дурники гатили по склу з цікавості - розіб'ється чи ні.
Теперь стыдно.
И писал высоким стилем,
Элегантным , как трамвай!
Кличко в Китае был бы расстрелян.
ударил бы по стеклу как чемпион пира в перчатке(и улетел бы вниз, или наниз)
))
Лєпі дальше, сказочнік..
"Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
(раскачка) .
не бросать их на прызволяще...
вовремя подкармливать апохмелкой что бы не терять их ясность !
тада любые логические, психологические задачи как два пальца об рояль .
≠============================
Алё Виталя, так оно ж антивандальное 🙄
Или как?
Или... с одной стороны если --- можно будет повеселиться....
Не время сейчас в Украине для хрупких и легковоспламеняющихся новостроек - всё должно быть крепким и огнеупорным, одним словом - вандалостойким. Тем более - мосты.
Пора на нары!