На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов

Участок с треснувшим стеклом огородили, вандалов разыскивают, изучая записи с камер наблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники КП "Киевавтодормост" обнаружили повреждение стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина - вандализм", - сказано в сообщении.

В горадминистрации отметили, что подрядчик заменит треснувшее стекло за свой счет, потому что еще действуют гарантийные обязательства, и из городского бюджета деньги тратить не будут.

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