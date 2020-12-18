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Київ (19120) міст (1220) вандалізм (418)

На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло, підозрюють вандалів

На пішохідному

Ділянку з тріснутим склом обгородили, вандалів розшукують, вивчаючи записи з камер спостереження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники КП "Київавтошляхміст" виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту. Зараз ділянку обгороджено. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Ймовірна причина - вандалізм", - сказано в повідомленні.

У міськадміністрації зазначили, що підрядник замінить тріснуте скло за свій рахунок, бо ще діють гарантійні зобов'язання, і з міського бюджету гроші не витрачатимуть.

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Топ коментарі
+11
Не потрібно забувати, що, так званих "русскіх" в Києві десь триста тисяч і добра частина з них, як казав британський історик Роберт Конквест:
"Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
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18.12.2020 20:29
+9
На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов - Цензор.НЕТ 7475
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18.12.2020 20:08
+7
изочальщики в розысках вандаловых )) ничо так.
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18.12.2020 20:05
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изочальщики в розысках вандаловых )) ничо так.
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18.12.2020 20:05 Відповісти
Не шатайте будку, а то модер забанит.
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18.12.2020 20:20 Відповісти
)) а есть такая традиция, посылаться на новый год в баню
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18.12.2020 21:04 Відповісти
С увлечением прочитал (с третьего раза!) первую фразу
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18.12.2020 20:59 Відповісти
в "перці" була колись рубрика "страшне перо не в гусака" ))
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18.12.2020 21:05 Відповісти
Пам'ятаю...
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18.12.2020 21:12 Відповісти
Да, было такое, хорошо помнится...
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18.12.2020 23:26 Відповісти
"Новый год же. Это снежинка"- Кличко.
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18.12.2020 20:06 Відповісти
Може від перепаду температур.
Або дійсно якісь дурники гатили по склу з цікавості - розіб'ється чи ні.
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18.12.2020 20:08 Відповісти
Это типа, рубить сук на которых сидишь.
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18.12.2020 20:10 Відповісти
І не соромно тобі...
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18.12.2020 20:19 Відповісти
Ты прямо инженер, милая Ксения.
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18.12.2020 20:11 Відповісти
Я можу бути ким завгодно )
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18.12.2020 20:20 Відповісти
Даже ...
Теперь стыдно.
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18.12.2020 20:23 Відповісти
Я в тебе никогда не сомневался, Ксюша.
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18.12.2020 20:50 Відповісти
Звісно, Антоша )
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18.12.2020 20:52 Відповісти
О!, я-я, натюрлих, Ксюша!
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18.12.2020 21:23 Відповісти
Розслабтесь, Харрі
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18.12.2020 21:25 Відповісти
Уже!
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18.12.2020 21:32 Відповісти
На пешеходном "мосту Кличко" опять треснуло стекло, подозревают вандалов - Цензор.НЕТ 7475
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18.12.2020 20:08 Відповісти
но устало завтра, а завтра наступит не сегодня.
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18.12.2020 20:12 Відповісти
То пока не поздно---старым дедовским методом проблему убрать. Вагонку постелить и по краям стянуть уголком. И бейтесь лбами кони траншейные!
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18.12.2020 20:09 Відповісти
Лучше брусчаткой...
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18.12.2020 21:01 Відповісти
За "конь траншейный" --- отдельное мерси!
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18.12.2020 21:03 Відповісти
Первая версия была конокрады подводные.! Но стилистика не подошла.
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18.12.2020 21:16 Відповісти
Та да! Кони подобраны со вкусом...
И писал высоким стилем,
Элегантным , как трамвай!
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18.12.2020 21:24 Відповісти
для того чтобы стекло треснуло, его необходимо подогреть турбозажигалкой на морозе.
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18.12.2020 20:10 Відповісти
надо попробовать, чтобы убедиться...
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18.12.2020 21:06 Відповісти
Если вам холодно, то попробуйте стать в угол. Там 90 градусов.
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18.12.2020 21:17 Відповісти
Блин, я за стеклянный мост в Китае смотрел ролик - так там можно отложить нехилую дачу, из "кирпичей" то.... а Кличко - то кто-то выстрелил, то что-то треснуло....
Кличко в Китае был бы расстрелян.
ударил бы по стеклу как чемпион пира в перчатке(и улетел бы вниз, или наниз)
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18.12.2020 20:10 Відповісти
Щоб на пішохідному мосту через Дніпро вставити скло, як біля якогось туристичного готелю над садком -- таке могло прийти до хворої голови. Це скло буде тріскатися постійно.
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19.12.2020 09:08 Відповісти
чому Кличка а не бубачку?
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19.12.2020 19:36 Відповісти
Врємя і.. стєкло..
))
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18.12.2020 20:14 Відповісти
Звісно, що вандалізм. Скільки там на відкатах і економіях заробили?
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18.12.2020 20:14 Відповісти
Краще не питай, скільки
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18.12.2020 21:25 Відповісти
єто зимля
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18.12.2020 20:21 Відповісти
им не мост нужно было делать стеклянный а переправу .из бревен . дикий народ *** ...
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18.12.2020 20:22 Відповісти
Особенно, если учесть, что "панаехавших" из орды, в столице Руси, около полумиллиона.
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18.12.2020 20:31 Відповісти
Вандалы хатели сдать стекло на металлолом, падлюки такі..
Лєпі дальше, сказочнік..
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18.12.2020 20:27 Відповісти
у этих вандаловых, это что семейное!? хобби такое? электроопоры тоже их рук дело?
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18.12.2020 20:28 Відповісти
Не потрібно забувати, що, так званих "русскіх" в Києві десь триста тисяч і добра частина з них, як казав британський історик Роберт Конквест:
"Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
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18.12.2020 20:29 Відповісти
А ще більше в Києві вати і малоросів. Ватник-малорос, це щось середнє між росіянином і українцем, говорить па рускаму або суржиком і для якого УкрАіна, Расія "какая разніца". І те бидло не менш небезпечне ніж так звані "русскіє".
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18.12.2020 20:37 Відповісти
Це ті чорнобриві, що кохались з москалем, наплодили потомство, і тепер їм "какая разница -- де попа, де задница"))
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19.12.2020 09:27 Відповісти
Там постійно чергує муніципальна варта і на мосту відеокамери. Дивно, що вандалам вдалось розбити скло і залишитись непоміченими.
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18.12.2020 20:33 Відповісти
Плохой мост или хороший, плохой Кличко или нет, не важно! Но глядя на людей , каждый день убеждаюсь в том что дебилов больше чем нормальных... Сегодня ты бросил пачку от сигарет на траву, а завтра лупишь стеклянный мост! Устал наблюдать человеческую тупость ...и на цензоре тоже....
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18.12.2020 20:33 Відповісти
нарушение геометрии посадочного места стекла из за бокового ветра заставляющего мост резонировать с увеличением амплитуды колебаний...
(раскачка) .
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18.12.2020 20:58 Відповісти
Який розумний... Аж страшно! ©
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18.12.2020 21:09 Відповісти
главное не забывать обслуживать свои мозги!
не бросать их на прызволяще...
вовремя подкармливать апохмелкой что бы не терять их ясность !
тада любые логические, психологические задачи как два пальца об рояль .
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18.12.2020 21:22 Відповісти
А хто давав дозвіл на те скло, чи у нас немає архітекторів, пов'язаних з інженерами таких споруд,? Чи вони за гроші ладні і здоровий глузд продати.
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19.12.2020 09:42 Відповісти
- барыга
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19.12.2020 13:53 Відповісти
Там достаточно камер, чтобы понять от чего оно на самом деле лопнуло.
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18.12.2020 21:25 Відповісти
подозревают вандалов...
≠============================
Алё Виталя, так оно ж антивандальное 🙄
Или как?
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18.12.2020 21:26 Відповісти
Там не просто вандалы, а "вандаловы". Против таких никакое стекло не устоит.
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18.12.2020 21:28 Відповісти
поставьте вместо стекла решётку с арматуры , ведь заслужили, а?
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18.12.2020 21:36 Відповісти
Вертикально, с двух сторон!
Или... с одной стороны если --- можно будет повеселиться....
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18.12.2020 21:41 Відповісти
Папа Карло, в смысле - Маркс, как-то накрапал: "Бытие определяет сознание"©. Капиталисты так прониклись - штудируют во всех университетах. Если у большинства граждан Украины бытие откровенно скотское, то каким должно быть их сознание? Хочется сделать по-философски умное лицо и с претензией на куртуазность благородно изречь: «Ну есть же какие-то вещи...» А украинское бытие взяло и насрало на всю философию вместе с куртуазностью и благородством.
Не время сейчас в Украине для хрупких и легковоспламеняющихся новостроек - всё должно быть крепким и огнеупорным, одним словом - вандалостойким. Тем более - мосты.
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18.12.2020 21:38 Відповісти
Виталя ты только месяц как вступил в должность! Вали всё на предыдущего мэра!! 😆
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18.12.2020 21:46 Відповісти
Главный киевский вандал и есть Кличко.
Пора на нары!
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18.12.2020 22:26 Відповісти
Міст не введений в експлуатацію і не випробуваний відповідно до Державних Норм і Правил, це кримінал, можуть загинути кияни.
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19.12.2020 11:25 Відповісти
Ну уявіть, що тріснуло б скло в будинку Кличка... підозрювали б вандалів? Я думаю, що якби тільки скло тріснуло то вже перевірили б відеокамери і встановили б уродів. Ще раз наголошую великими літерами ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ виводиться на пульт охорони. Охорона, коли пошкоджували скло сосала сама собі і на пульти не дивилась?
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18.12.2020 23:13 Відповісти
"Хто вс..., невістка"?
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19.12.2020 11:32 Відповісти
восстановить за счет мусоров и сАбакова.
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19.12.2020 12:12 Відповісти
та покладіть вже бетонні плити. парнокопитні по склу не ходять
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19.12.2020 16:35 Відповісти
 
 