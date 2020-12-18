На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло, підозрюють вандалів

Ділянку з тріснутим склом обгородили, вандалів розшукують, вивчаючи записи з камер спостереження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники КП "Київавтошляхміст" виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту. Зараз ділянку обгороджено. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Ймовірна причина - вандалізм", - сказано в повідомленні.

У міськадміністрації зазначили, що підрядник замінить тріснуте скло за свій рахунок, бо ще діють гарантійні зобов'язання, і з міського бюджету гроші не витрачатимуть.

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