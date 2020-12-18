На пішохідному "мосту Кличка" знову тріснуло скло, підозрюють вандалів
Ділянку з тріснутим склом обгородили, вандалів розшукують, вивчаючи записи з камер спостереження.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Працівники КП "Київавтошляхміст" виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту. Зараз ділянку обгороджено. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Ймовірна причина - вандалізм", - сказано в повідомленні.
У міськадміністрації зазначили, що підрядник замінить тріснуте скло за свій рахунок, бо ще діють гарантійні зобов'язання, і з міського бюджету гроші не витрачатимуть.
Топ коментарі
+11 Polomarenko Anatoly
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+9 Стронг Рок
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+7 Fjall_Raven
показати весь коментар18.12.2020 20:05
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Будь ласка, зачекайте...
Або дійсно якісь дурники гатили по склу з цікавості - розіб'ється чи ні.
Теперь стыдно.
И писал высоким стилем,
Элегантным , как трамвай!
Кличко в Китае был бы расстрелян.
ударил бы по стеклу как чемпион пира в перчатке(и улетел бы вниз, или наниз)
))
Лєпі дальше, сказочнік..
"Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа". - Роберт Конквест, британский историк, "Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию".
(раскачка) .
не бросать их на прызволяще...
вовремя подкармливать апохмелкой что бы не терять их ясность !
тада любые логические, психологические задачи как два пальца об рояль .
≠============================
Алё Виталя, так оно ж антивандальное 🙄
Или как?
Или... с одной стороны если --- можно будет повеселиться....
Не время сейчас в Украине для хрупких и легковоспламеняющихся новостроек - всё должно быть крепким и огнеупорным, одним словом - вандалостойким. Тем более - мосты.
Пора на нары!