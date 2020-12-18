Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе
Российский сапер погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сообщили в Минобороны РФ.
Напоминаем, после окончания боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе развернут российский "миротворческий контингент": 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.
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сегодня будут танцы...." (С) ))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Ну та тут - та сама історія. Тепер цей сапер вже не приїде на Донбас, виставлять міни у нас...
Т.е. никто из группы не погиб - ласты склеил наблюдавший за разминированием !
По ходу, его по пьяне прибили свои
С почином )))
https://www.youtube.com/watch?v=z5rOg_v55y4 , https://www.youtube.com/watch?v=M8X0EWawWJU
https://www.youtube.com/watch?v=maBX0jy46pU
Хоча, не виключений і інший варіант - що це було не "розмінування", а "постановка мінних загороджень", щоб убезпечить контрольовану ними дорогу від азербайджанських ДРГ...
У будь-якому випадку, азербайджанцям нема сенсу ставить там міни. Якби ставили - то ставили-б, на своїй території, куди росіянам пертися не можна. Ставить на чужій? А для чого? Щоб потім, у випадку відновлення бойових дій, іти по своїх мінах? А при тому, що Шуша - панівна висота, то при наступі вірмен міни не так вже і потрібні - набагато ефективніше і дешевше накрить наступаючих вогнем артилерії...
пошел воевать,
что б землю Ашота
Мамеду отдать..."
та хай не киздит, ехали по трассе за пивом и прихватило его посрать, вышел из машины в кусты и катях упал на мину, судьба оккупанта да под новый год, да это праздник какой то))