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Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе

Российский

Российский сапер погиб 17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сообщили в Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" привезли в Нагорный Карабах системы "Град", - Reuters. ФОТО

Напоминаем, после окончания боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе развернут российский "миротворческий контингент": 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

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Топ комментарии
+46
земля тобі бетоном гуманоїд хєров з території жопа планети Земля
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18.12.2020 21:10
+44
и хер с ним,нам своє робитьРоссийский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6901
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18.12.2020 21:10
+30
"сегодня праздник у вдовы
сегодня будут танцы...." (С) ))
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18.12.2020 21:13
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пля - аффтар, дабавь ещё "с глыбоким прыскорпием саапщаем о безвазвратной утрате...."
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18.12.2020 21:10 Ответить
Какой неожиданный поворот.
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18.12.2020 22:01 Ответить
Надышался чистого горного воздуха?
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18.12.2020 21:10 Ответить
Та ні, у вибухівки просто кунг фу виявився кращим!
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18.12.2020 21:14 Ответить
и хер с ним,нам своє робитьРоссийский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6901
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18.12.2020 21:10 Ответить
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19.12.2020 02:40 Ответить
земля тобі бетоном гуманоїд хєров з території жопа планети Земля
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18.12.2020 21:10 Ответить
"І дарагая нє узнаєт какой у орка бил конец..."Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9833
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18.12.2020 21:11 Ответить
да пох если они свои дома многоэтажные в воздух повысаживали и им пох то нам дёргаться
мимосмысла...........
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18.12.2020 21:11 Ответить
Еще свежи в памяти россиян серия взрывов жилых домов в российских городах Москве, Волгодонске, Буйнакске в период 4-16 сентября 1999 года. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести. Александр Литвиненко утверждал, что это «ФСБ взрывает Россию».
Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных Сил РФ отказался от иностранной помощи для спасения двадцати трёх оставшихся в живых подводников, находившимся в девятом отсеке, лежащей на дне после двух взрывов субмарины АПЛ «КУРСК».
23 октября 2002 года князь Темнейший лично отдал приказ о штурме театра на Дубровке. В зрительный зал был пущен газ, от воздействия которого по официальным данным погибли 130 заложников, в том числе десять детей и восемь иностранцев.
3 сентября 2004 года в результате атаки российским спецназом школы в Беслане в Северной Осетии и залпами из танковых орудий по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 школьников, в общей сложности погибли 333 человека, большинство из них - дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв, и остаётся таковым по сей день.
В Сирии спецназ ЧВК «Вагнера» предпринял попытку захвата сирийского завода. Операция провалилась. Более двухсот россиян возвратились на Родину «Грузом - 200». https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI Учредитель ОПГ «Кооператив ОЗЕРО» после этого разгрома исчез с экранов телевизоров на неделю.
После таких кровавых событий с человеческими жертвами в цивилизованных странах Первые лица обычно подают в отставку. Но только не в Мордоре.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентского срока Владимира Люциферовича и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, муж Кабаевой заявил, что «вынужден подчиниться воле депутатов». И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
Печальная участь ожидает лживого российского царя.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия 30:33).
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18.12.2020 22:35 Ответить
Вау))))Хорошие новости иногда бывают даже оттуда,откуда их совсем не ожидал получить)
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18.12.2020 21:12 Ответить
а что тут такого ? ну стало на одного фашиста меньше.. ну так их там ещё минимум 140 млн. бегает !
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18.12.2020 21:16 Ответить
с почином, земля стекловатой
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18.12.2020 21:13 Ответить
"сегодня праздник у вдовы
сегодня будут танцы...." (С) ))
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18.12.2020 21:13 Ответить
Він там ЗДОХ,гинуть люди,свинособаки мокшанські здихають.
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18.12.2020 21:16 Ответить
А от якби Росія не "нажучила", три десятки років тому, вірмен на азербайджанців, і не допомогла їм, в захопленні частини Азербайджану, цього-б, зараз, не було... Не було-б, крові, сліз, смертей... і цей офіцер міг приїхать в Карабах, і їв місцеві фрукти, а не займався розмінуванням... Саме парадоксальне, що міна, скоріш за все, була виготовлена руками його земляків...
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18.12.2020 21:17 Ответить
Мабуть карма, сер...
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18.12.2020 21:26 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 22:34 Ответить
Кацап был из мусорских...Як Ярыло..
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18.12.2020 22:40 Ответить
"Серонув"?... "Попустило"?... Я дивлюся, ти все більше стаєш схожим на Зеленського... У нього "ідея-фікс" і "головна бяка" - Порошенко, а у тебе - я...
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19.12.2020 03:58 Ответить
нас вынуждают поблагодарить сапёра армянского?
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18.12.2020 21:21 Ответить
"Не столь важно, от чего погиб твой враг... Главное - КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ...".
Я навіть вітаю, в цьому сенсі, "КОВІД-19" і "Спутнік-5". Читав "сльози" військового медика армії РФ, про те, що масова вакцинація ним вкладає масово у ліжка курсантів військових училищ... Є надія, що після їх виздоровлення та проведення ВЛК, частина їх буде визнана непридатними до військової служби. А це - удар по кадрах для армії агресора...
Ну та тут - та сама історія. Тепер цей сапер вже не приїде на Донбас, виставлять міни у нас...
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19.12.2020 06:53 Ответить
звезда упала-сдох еще один москаль-
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18.12.2020 21:22 Ответить
Так что, на Донбасс оно больше не приедет?
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18.12.2020 21:23 Ответить
Вряд-ли
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18.12.2020 21:24 Ответить
Нех...шастать
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18.12.2020 21:23 Ответить
пох
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18.12.2020 21:23 Ответить
Цензор, я чуть не просльозився. Можна адекватніше: здох на чужій землі кусок лайна, який не мав би там бути.
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18.12.2020 21:24 Ответить
Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6703
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18.12.2020 21:26 Ответить
Запрещенные мины рашистские, которые щедро поставлял мордор для убийства азербайджанцев, получилась обратка. Тут мина попалась умная, моральная сторона - не убьешь ватника, он убьет тебя.
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18.12.2020 21:28 Ответить
Це чудово.
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18.12.2020 21:36 Ответить
І дарагая нє узнаєт, какой у парня бил канєц...
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18.12.2020 21:38 Ответить
Его это...русский мир убил!
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18.12.2020 21:40 Ответить
Сбили целку.
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18.12.2020 21:43 Ответить
Сдается мне,шо он ее(мину)туда ставил,а не изымал.
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18.12.2020 21:45 Ответить
кацапы, с почином!
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18.12.2020 21:47 Ответить
Там кацапские вертолетчики уже давно землю удобряют...
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18.12.2020 21:52 Ответить
Когда побеждаешь врага--это хорошо и тебе полезно! Радостно! Но когда враг признает свои ошибки и кается --это вершина блаженства и победы! Эйфория! Не каждый поймет....
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18.12.2020 21:49 Ответить
Не погиб, а зашкварился....
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18.12.2020 21:49 Ответить
Самозасекретился
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18.12.2020 21:54 Ответить
Горіть у пеклі, сволотив
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18.12.2020 21:55 Ответить
А где енот?
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18.12.2020 21:55 Ответить
Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3253
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18.12.2020 21:55 Ответить
Читаем внимательно: "офицер группы..."
Т.е. никто из группы не погиб - ласты склеил наблюдавший за разминированием !
По ходу, его по пьяне прибили свои
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18.12.2020 21:59 Ответить
сдох ******* вонючий ) только вот интересно , тут щас начнуть писать - у него был приказ , погоны, он солдат, ему приказали ...интересно что лучше -выполнить приказ или быть мразью ?
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18.12.2020 22:06 Ответить
-1
С почином )))
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18.12.2020 22:07 Ответить
Та как же это так ,он шо один разминировал ? Непорядок ,надо толпой это делать
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18.12.2020 22:14 Ответить
Дійсно це тільки початок.Там в горах і лісах ховаються і відлежуються сотні партизанів "армії арцаха". Притиснуть сніги, холоди і голод попруться до поселень, а там миро_творці - от і готовий конфлікт, парочка "вєжлівих" перейде на службу в 200 бригаду.
https://www.youtube.com/watch?v=z5rOg_v55y4 , https://www.youtube.com/watch?v=M8X0EWawWJU

https://www.youtube.com/watch?v=maBX0jy46pU
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18.12.2020 22:16 Ответить
А міна то не той системи... тому це падло і підірвалося... Молодці Турки, міни саме такі, як треба(як і безпілотники...)!
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18.12.2020 22:16 Ответить
При чому тут "турки"? Міни - зброя оборонного характеру. Шуша була окупована вірменами. Вірмени відступали, залишаючи окуповану територію... Цілком можливо, що вони виставляли мінні поля, щоб затримать противника, що веде наступ. Азербайджанці наступали. Вийшли до дороги Лачинської, яка веде повз Шушу, на Ханкенді. Навіщо азербайджанцям мінувать територю, по якій ними ведеться наступ? Потім, раптово, бойові дії припинили. Домовилися про те, що з обох боків дороги буде "коридор" 5-кілометровий, який контролюється кацапами... А міна весь час стояла... А коли дійшла справа до "розчистки території", кацап "знайшов" свою долю"... Адже, практично, все озброєння у вірмен - російського виробництва... Так що, скоріш всього, це йому "весточка с Родины"... А міну могли виставить на протидію розмінуванню - покласти під неї гранату з витягнутою чекою...
Хоча, не виключений і інший варіант - що це було не "розмінування", а "постановка мінних загороджень", щоб убезпечить контрольовану ними дорогу від азербайджанських ДРГ...
У будь-якому випадку, азербайджанцям нема сенсу ставить там міни. Якби ставили - то ставили-б, на своїй території, куди росіянам пертися не можна. Ставить на чужій? А для чого? Щоб потім, у випадку відновлення бойових дій, іти по своїх мінах? А при тому, що Шуша - панівна висота, то при наступі вірмен міни не так вже і потрібні - набагато ефективніше і дешевше накрить наступаючих вогнем артилерії...
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19.12.2020 04:33 Ответить
Не совсем понятно был ли это джек пот... он теперь закроет ипотеку или нет?
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18.12.2020 22:17 Ответить
та Манька его полюбому довольна и бухаря нет и кредит погашен.
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19.12.2020 10:25 Ответить
ДЕДЫ РАЗМЕНОВАЛЕ !!!! УРААААА!!!!!!!!!!
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18.12.2020 22:40 Ответить
... маловато, было бы больше, было бы лучше.
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18.12.2020 23:08 Ответить
российских миротворцев не бывает.
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19.12.2020 00:18 Ответить
Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6027
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19.12.2020 02:06 Ответить
умеет Цензор настроение поднять на выходные
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19.12.2020 05:13 Ответить
"Он хату покинул
пошел воевать,
что б землю Ашота
Мамеду отдать..."
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19.12.2020 07:58 Ответить
Снайпер ,ни когда не будет заниматься разминированием. Снайпер очень дорогая ,военная специальность. Это то что хорошего пианиста поставить на циркулярную пилу ,дрова резать.
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19.12.2020 08:08 Ответить
надо писать - в результате хлопкА))
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19.12.2020 09:58 Ответить
при проведении разминирования участка дороги))))
та хай не киздит, ехали по трассе за пивом и прихватило его посрать, вышел из машины в кусты и катях упал на мину, судьба оккупанта да под новый год, да это праздник какой то))
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19.12.2020 10:24 Ответить
Анкор, еще анкор!
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19.12.2020 11:49 Ответить
-1.
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19.12.2020 12:47 Ответить
ще багато кацапів має виздихати та загинути, щоби на світі спокійніше стало
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19.12.2020 16:17 Ответить
 
 