Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі
Російський сапер загинув 17 грудня під час проведення розмінування ділянки дороги в районі населеного пункту Шуша в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Стався підрив вибухового пристрою. Внаслідок підриву зазнав важкого поранення офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру. Військовослужбовцеві було оперативно надано медичну допомогу. Під час транспортування в госпіталь офіцер від травм помер", - повідомили в Міноборони РФ.
Нагадуємо, після закінчення бойових дій між Вірменією й Азербайджаном у Нагірному Карабасі розгорнуть російський "миротворчий контингент": 1960 військовослужбовців. У його основі - підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ.
Будь ласка, зачекайте...
мимосмысла...........
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сегодня будут танцы...." (С) ))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Ну та тут - та сама історія. Тепер цей сапер вже не приїде на Донбас, виставлять міни у нас...
Т.е. никто из группы не погиб - ласты склеил наблюдавший за разминированием !
По ходу, его по пьяне прибили свои
С почином )))
https://www.youtube.com/watch?v=z5rOg_v55y4 , https://www.youtube.com/watch?v=M8X0EWawWJU
https://www.youtube.com/watch?v=maBX0jy46pU
Хоча, не виключений і інший варіант - що це було не "розмінування", а "постановка мінних загороджень", щоб убезпечить контрольовану ними дорогу від азербайджанських ДРГ...
У будь-якому випадку, азербайджанцям нема сенсу ставить там міни. Якби ставили - то ставили-б, на своїй території, куди росіянам пертися не можна. Ставить на чужій? А для чого? Щоб потім, у випадку відновлення бойових дій, іти по своїх мінах? А при тому, що Шуша - панівна висота, то при наступі вірмен міни не так вже і потрібні - набагато ефективніше і дешевше накрить наступаючих вогнем артилерії...
пошел воевать,
что б землю Ашота
Мамеду отдать..."
та хай не киздит, ехали по трассе за пивом и прихватило его посрать, вышел из машины в кусты и катях упал на мину, судьба оккупанта да под новый год, да это праздник какой то))