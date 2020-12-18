УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
20 235 68
армія рф (16192) миротворці (649) Нагірний Карабах (465)

Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі

Російський

Російський сапер загинув 17 грудня під час проведення розмінування ділянки дороги в районі населеного пункту Шуша в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Стався підрив вибухового пристрою. Внаслідок підриву зазнав важкого поранення офіцер групи розмінування Міжнародного протимінного центру. Військовослужбовцеві було оперативно надано медичну допомогу. Під час транспортування в госпіталь офіцер від травм помер", - повідомили в Міноборони РФ.

Нагадуємо, після закінчення бойових дій між Вірменією й Азербайджаном у Нагірному Карабасі розгорнуть російський "миротворчий контингент": 1960 військовослужбовців. У його основі - підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ.

Читайте також: Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+46
земля тобі бетоном гуманоїд хєров з території жопа планети Земля
показати весь коментар
18.12.2020 21:10
+44
и хер с ним,нам своє робитьРоссийский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6901
показати весь коментар
18.12.2020 21:10
+30
"сегодня праздник у вдовы
сегодня будут танцы...." (С) ))
показати весь коментар
18.12.2020 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пля - аффтар, дабавь ещё "с глыбоким прыскорпием саапщаем о безвазвратной утрате...."
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
Какой неожиданный поворот.
показати весь коментар
18.12.2020 22:01 Відповісти
Надышался чистого горного воздуха?
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
Та ні, у вибухівки просто кунг фу виявився кращим!
показати весь коментар
18.12.2020 21:14 Відповісти
и хер с ним,нам своє робитьРоссийский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6901
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2020 02:40 Відповісти
земля тобі бетоном гуманоїд хєров з території жопа планети Земля
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
"І дарагая нє узнаєт какой у орка бил конец..."Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9833
показати весь коментар
18.12.2020 21:11 Відповісти
да пох если они свои дома многоэтажные в воздух повысаживали и им пох то нам дёргаться
мимосмысла...........
показати весь коментар
18.12.2020 21:11 Відповісти
Еще свежи в памяти россиян серия взрывов жилых домов в российских городах Москве, Волгодонске, Буйнакске в период 4-16 сентября 1999 года. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести. Александр Литвиненко утверждал, что это «ФСБ взрывает Россию».
Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных Сил РФ отказался от иностранной помощи для спасения двадцати трёх оставшихся в живых подводников, находившимся в девятом отсеке, лежащей на дне после двух взрывов субмарины АПЛ «КУРСК».
23 октября 2002 года князь Темнейший лично отдал приказ о штурме театра на Дубровке. В зрительный зал был пущен газ, от воздействия которого по официальным данным погибли 130 заложников, в том числе десять детей и восемь иностранцев.
3 сентября 2004 года в результате атаки российским спецназом школы в Беслане в Северной Осетии и залпами из танковых орудий по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 школьников, в общей сложности погибли 333 человека, большинство из них - дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв, и остаётся таковым по сей день.
В Сирии спецназ ЧВК «Вагнера» предпринял попытку захвата сирийского завода. Операция провалилась. Более двухсот россиян возвратились на Родину «Грузом - 200». https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI Учредитель ОПГ «Кооператив ОЗЕРО» после этого разгрома исчез с экранов телевизоров на неделю.
После таких кровавых событий с человеческими жертвами в цивилизованных странах Первые лица обычно подают в отставку. Но только не в Мордоре.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентского срока Владимира Люциферовича и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, муж Кабаевой заявил, что «вынужден подчиниться воле депутатов». И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
Печальная участь ожидает лживого российского царя.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия 30:33).
показати весь коментар
18.12.2020 22:35 Відповісти
Вау))))Хорошие новости иногда бывают даже оттуда,откуда их совсем не ожидал получить)
показати весь коментар
18.12.2020 21:12 Відповісти
а что тут такого ? ну стало на одного фашиста меньше.. ну так их там ещё минимум 140 млн. бегает !
показати весь коментар
18.12.2020 21:16 Відповісти
с почином, земля стекловатой
показати весь коментар
18.12.2020 21:13 Відповісти
"сегодня праздник у вдовы
сегодня будут танцы...." (С) ))
показати весь коментар
18.12.2020 21:13 Відповісти
Він там ЗДОХ,гинуть люди,свинособаки мокшанські здихають.
показати весь коментар
18.12.2020 21:16 Відповісти
А от якби Росія не "нажучила", три десятки років тому, вірмен на азербайджанців, і не допомогла їм, в захопленні частини Азербайджану, цього-б, зараз, не було... Не було-б, крові, сліз, смертей... і цей офіцер міг приїхать в Карабах, і їв місцеві фрукти, а не займався розмінуванням... Саме парадоксальне, що міна, скоріш за все, була виготовлена руками його земляків...
показати весь коментар
18.12.2020 21:17 Відповісти
Мабуть карма, сер...
показати весь коментар
18.12.2020 21:26 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
18.12.2020 22:34 Відповісти
Кацап был из мусорских...Як Ярыло..
показати весь коментар
18.12.2020 22:40 Відповісти
"Серонув"?... "Попустило"?... Я дивлюся, ти все більше стаєш схожим на Зеленського... У нього "ідея-фікс" і "головна бяка" - Порошенко, а у тебе - я...
показати весь коментар
19.12.2020 03:58 Відповісти
нас вынуждают поблагодарить сапёра армянского?
показати весь коментар
18.12.2020 21:21 Відповісти
"Не столь важно, от чего погиб твой враг... Главное - КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ...".
Я навіть вітаю, в цьому сенсі, "КОВІД-19" і "Спутнік-5". Читав "сльози" військового медика армії РФ, про те, що масова вакцинація ним вкладає масово у ліжка курсантів військових училищ... Є надія, що після їх виздоровлення та проведення ВЛК, частина їх буде визнана непридатними до військової служби. А це - удар по кадрах для армії агресора...
Ну та тут - та сама історія. Тепер цей сапер вже не приїде на Донбас, виставлять міни у нас...
показати весь коментар
19.12.2020 06:53 Відповісти
звезда упала-сдох еще один москаль-
показати весь коментар
18.12.2020 21:22 Відповісти
Так что, на Донбасс оно больше не приедет?
показати весь коментар
18.12.2020 21:23 Відповісти
Вряд-ли
показати весь коментар
18.12.2020 21:24 Відповісти
Нех...шастать
показати весь коментар
18.12.2020 21:23 Відповісти
пох
показати весь коментар
18.12.2020 21:23 Відповісти
Цензор, я чуть не просльозився. Можна адекватніше: здох на чужій землі кусок лайна, який не мав би там бути.
показати весь коментар
18.12.2020 21:24 Відповісти
Российский "миротворец" погиб в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6703
показати весь коментар
18.12.2020 21:26 Відповісти
Запрещенные мины рашистские, которые щедро поставлял мордор для убийства азербайджанцев, получилась обратка. Тут мина попалась умная, моральная сторона - не убьешь ватника, он убьет тебя.
показати весь коментар
18.12.2020 21:28 Відповісти
Це чудово.
показати весь коментар
18.12.2020 21:36 Відповісти
І дарагая нє узнаєт, какой у парня бил канєц...
показати весь коментар
18.12.2020 21:38 Відповісти
Его это...русский мир убил!
показати весь коментар
18.12.2020 21:40 Відповісти
Сбили целку.
показати весь коментар
18.12.2020 21:43 Відповісти
Сдается мне,шо он ее(мину)туда ставил,а не изымал.
показати весь коментар
18.12.2020 21:45 Відповісти
кацапы, с почином!
показати весь коментар
18.12.2020 21:47 Відповісти
Там кацапские вертолетчики уже давно землю удобряют...
показати весь коментар
18.12.2020 21:52 Відповісти
Когда побеждаешь врага--это хорошо и тебе полезно! Радостно! Но когда враг признает свои ошибки и кается --это вершина блаженства и победы! Эйфория! Не каждый поймет....
показати весь коментар
18.12.2020 21:49 Відповісти
Не погиб, а зашкварился....
показати весь коментар
18.12.2020 21:49 Відповісти
Самозасекретился
показати весь коментар
18.12.2020 21:54 Відповісти
Горіть у пеклі, сволотив
показати весь коментар
18.12.2020 21:55 Відповісти
А где енот?
показати весь коментар
18.12.2020 21:55 Відповісти
Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3253
показати весь коментар
18.12.2020 21:55 Відповісти
Читаем внимательно: "офицер группы..."
Т.е. никто из группы не погиб - ласты склеил наблюдавший за разминированием !
По ходу, его по пьяне прибили свои
показати весь коментар
18.12.2020 21:59 Відповісти
сдох ******* вонючий ) только вот интересно , тут щас начнуть писать - у него был приказ , погоны, он солдат, ему приказали ...интересно что лучше -выполнить приказ или быть мразью ?
показати весь коментар
18.12.2020 22:06 Відповісти
-1
С почином )))
показати весь коментар
18.12.2020 22:07 Відповісти
Та как же это так ,он шо один разминировал ? Непорядок ,надо толпой это делать
показати весь коментар
18.12.2020 22:14 Відповісти
Дійсно це тільки початок.Там в горах і лісах ховаються і відлежуються сотні партизанів "армії арцаха". Притиснуть сніги, холоди і голод попруться до поселень, а там миро_творці - от і готовий конфлікт, парочка "вєжлівих" перейде на службу в 200 бригаду.
https://www.youtube.com/watch?v=z5rOg_v55y4 , https://www.youtube.com/watch?v=M8X0EWawWJU

https://www.youtube.com/watch?v=maBX0jy46pU
показати весь коментар
18.12.2020 22:16 Відповісти
А міна то не той системи... тому це падло і підірвалося... Молодці Турки, міни саме такі, як треба(як і безпілотники...)!
показати весь коментар
18.12.2020 22:16 Відповісти
При чому тут "турки"? Міни - зброя оборонного характеру. Шуша була окупована вірменами. Вірмени відступали, залишаючи окуповану територію... Цілком можливо, що вони виставляли мінні поля, щоб затримать противника, що веде наступ. Азербайджанці наступали. Вийшли до дороги Лачинської, яка веде повз Шушу, на Ханкенді. Навіщо азербайджанцям мінувать територю, по якій ними ведеться наступ? Потім, раптово, бойові дії припинили. Домовилися про те, що з обох боків дороги буде "коридор" 5-кілометровий, який контролюється кацапами... А міна весь час стояла... А коли дійшла справа до "розчистки території", кацап "знайшов" свою долю"... Адже, практично, все озброєння у вірмен - російського виробництва... Так що, скоріш всього, це йому "весточка с Родины"... А міну могли виставить на протидію розмінуванню - покласти під неї гранату з витягнутою чекою...
Хоча, не виключений і інший варіант - що це було не "розмінування", а "постановка мінних загороджень", щоб убезпечить контрольовану ними дорогу від азербайджанських ДРГ...
У будь-якому випадку, азербайджанцям нема сенсу ставить там міни. Якби ставили - то ставили-б, на своїй території, куди росіянам пертися не можна. Ставить на чужій? А для чого? Щоб потім, у випадку відновлення бойових дій, іти по своїх мінах? А при тому, що Шуша - панівна висота, то при наступі вірмен міни не так вже і потрібні - набагато ефективніше і дешевше накрить наступаючих вогнем артилерії...
показати весь коментар
19.12.2020 04:33 Відповісти
Не совсем понятно был ли это джек пот... он теперь закроет ипотеку или нет?
показати весь коментар
18.12.2020 22:17 Відповісти
та Манька его полюбому довольна и бухаря нет и кредит погашен.
показати весь коментар
19.12.2020 10:25 Відповісти
ДЕДЫ РАЗМЕНОВАЛЕ !!!! УРААААА!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.12.2020 22:40 Відповісти
... маловато, было бы больше, было бы лучше.
показати весь коментар
18.12.2020 23:08 Відповісти
российских миротворцев не бывает.
показати весь коментар
19.12.2020 00:18 Відповісти
Російський "миротворець" загинув у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6027
показати весь коментар
19.12.2020 02:06 Відповісти
умеет Цензор настроение поднять на выходные
показати весь коментар
19.12.2020 05:13 Відповісти
"Он хату покинул
пошел воевать,
что б землю Ашота
Мамеду отдать..."
показати весь коментар
19.12.2020 07:58 Відповісти
Снайпер ,ни когда не будет заниматься разминированием. Снайпер очень дорогая ,военная специальность. Это то что хорошего пианиста поставить на циркулярную пилу ,дрова резать.
показати весь коментар
19.12.2020 08:08 Відповісти
надо писать - в результате хлопкА))
показати весь коментар
19.12.2020 09:58 Відповісти
при проведении разминирования участка дороги))))
та хай не киздит, ехали по трассе за пивом и прихватило его посрать, вышел из машины в кусты и катях упал на мину, судьба оккупанта да под новый год, да это праздник какой то))
показати весь коментар
19.12.2020 10:24 Відповісти
Анкор, еще анкор!
показати весь коментар
19.12.2020 11:49 Відповісти
-1.
показати весь коментар
19.12.2020 12:47 Відповісти
ще багато кацапів має виздихати та загинути, щоби на світі спокійніше стало
показати весь коментар
19.12.2020 16:17 Відповісти
 
 