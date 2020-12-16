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Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі

Пашинян: російські

Азербайджанські військові взяли в оточення вірменські підрозділи в Нагірному Карабасі, а разом із ними – й російських "миротворців", - стверджує Пашинян. У Міноборони РФ заперечують.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За нашими відомостями, російські миротворці також перебувають в оточенні. Є проблеми зі зв'язком через місцевість. Також через низку обставин є проблеми з комунікацією. Причому такі проблеми є й у миротворців, і тут у нас певна кризова ситуація", - зазначив Пашинян.

Прем’єр Вірменії наголосив, що в оточення потрапили підрозділи, які перебували в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Проте офіційна Москва заперечила таку інформацію про своїх воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими

"Інформація про оточення підрозділів російських миротворців будь-якої зі сторін у Нагірному Карабасі не відповідає дійсності", - зазначили у військовому відомстві РФ.

Міноборони Росії наголосило, що російські військові виконують свої завдання в регіону "у штатному режимі" та додали, що "припинення вогню дотримується по всій лінії дотику обома сторонами".

Читайте також: Чотирьох військовослужбовців армії Азербайджану затримали за злочини під час війни в Карабасі

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) миротворці (832) росія (65129) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+42
официальная Москва отрицает такую ​​информацию о своих военных.

на "нет" и суда нет!
Иншалла, крошите шайтанов на капусту !!!!
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16.12.2020 21:09
+38
У кацапов началась ихтамнетная фаза. Скоро в Россиюшку потянутся белые грузовики.
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16.12.2020 20:59
+35
Раз Москва отрицает, значит ихтамнет и всю кацапню можно покрошить вместе с хачами.
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16.12.2020 21:17
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Цензор спит, а кремле по этому поводу уже нах пашиняна успели послать.
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16.12.2020 20:57 Відповісти
официальная Москва отрицает такую ​​информацию о своих военных.

на "нет" и суда нет!
Иншалла, крошите шайтанов на капусту !!!!
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16.12.2020 21:09 Відповісти
Раз Москва отрицает, значит ихтамнет и всю кацапню можно покрошить вместе с хачами.
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16.12.2020 21:17 Відповісти
А им что, разве привыкать, росиян и в Украине тоже нету. Путин точно такой же брехло, как и Зе. Наверное все такие сраные карлики и есть брехуны.
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16.12.2020 23:09 Відповісти
Так ще кілька днів тому азербайджанці накрили мінометним вогнем "вірменських партзанів", що їх бстріляли... Однак двох "жмурів" і чотирьох поранених, "чомусь" повезли в Росію...
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17.12.2020 02:13 Відповісти
Иди ка и ты вместе с пашиняном и кремлем...
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16.12.2020 21:26 Відповісти
цензор бдит
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16.12.2020 21:35 Відповісти
Ихтамнет?
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16.12.2020 22:34 Відповісти
То тре різати ординців..
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16.12.2020 20:57 Відповісти
россійскіє міротворци?...россійськіє творци русскага міра.
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16.12.2020 20:58 Відповісти
руSSкі війнотворці правильніше казати.....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.12.2020 23:18 Відповісти
У кацапов началась ихтамнетная фаза. Скоро в Россиюшку потянутся белые грузовики.
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16.12.2020 20:59 Відповісти
Ихтамнет
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16.12.2020 21:00 Відповісти
Прелєєєєєєсно!
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16.12.2020 21:00 Відповісти
Пашинян: российские "миротворцы" попали в окружение в Карабахе - Цензор.НЕТ 7140
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16.12.2020 21:01 Відповісти
Давай, пори его полностью!
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17.12.2020 10:10 Відповісти
все правильно отрицает ква - не миротворцы попали в окружение... а вездесрущие наемные ихтамнеты...
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16.12.2020 21:01 Відповісти
Если питароссия отрицает, згачит точно бравые рюзьге воены обосрались...
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16.12.2020 21:01 Відповісти
ихтамнет!
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16.12.2020 21:02 Відповісти
ихтами-небыло
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16.12.2020 21:44 Відповісти
Нада додавливать ( если враг не здаётся ) .
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16.12.2020 21:02 Відповісти
ну, єслі іхтамнєт, так уже точно нєт,-сказав Ердоган.
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16.12.2020 21:05 Відповісти
Ну если кацапы сказали: "настамнет" - Мочите всех !
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16.12.2020 21:07 Відповісти
Та хоть бы раз и с первого разу начали ******* по-серьёзному эту росийскую десантуру , думаю , что следующая бригада из росии подумала бы , - а стоит рисковать ?
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16.12.2020 21:21 Відповісти
На нет и суда нет! Мочите!
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16.12.2020 21:09 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Русские отказали группе армянских боевиков скрыться в зоне их ответственности после чего азербайджанские военные разоружили группу из более 60 чел. У них нет статуса военнопленных #карабах
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16.12.2020 21:10 Відповісти
Их и там нет.
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16.12.2020 21:11 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
После того, как стало известно о захвате в плен азербайджанцами сотен армянских боевиков их родственники перекрыли дорогу на границе с Грузией. Семьи пленных заявляют что готовы сами сдаться в плен чтобы узнать судьбу своих родных
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16.12.2020 21:11 Відповісти
На армянских форумах пишуть "захват местних жителей - "Вот цена договорённостей с русскими и турками. И те и другие не имеют понятия что такое соблюдение договорённостей.
Теперь животные продолжают захватывать в плен мирных жителей, а вторые - "миротворят" в это время. А, между прочим, гарантом этого соглашения, является президент РФ, а вовсе не выкидыш кикол.
Выход только один. Турков нужно сжечь полностью. По крайней мере, пока в пределах восточных границ Армении(до русско-турецкой оккупации в 1920 году). Когда этим займёмся? А вот думаю, что скоро. Сначала нужно освободиться от кикола. И не допустить очередного гауляйтера." http://forum.vardanank.org/lofiversion/index.php/t283116-1700.html
Зацініть цих мирних жителів, вони вже не підуть пасти овець чи вирощувати виноград. Так звана "армия арцаха". Простіше за 2 -3 к.доларів сидіти в норах, жерти і пити. Ну а деколи обстріляти азербайджанський блокпост.

Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 4244
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16.12.2020 21:37 Відповісти
"Ох, как тяжко жить на России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства". - Максим Горький
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16.12.2020 21:42 Відповісти
Які мрійники панове вірменці...
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17.12.2020 02:47 Відповісти
Наступило перемирие в Карабахе. И тут «арцахские партизаны» обстреляли азербайджанский блок-пост. Те подняли войска, окружили «партизан», накрыли минами. Кого убили, кого ранили, кого в плен взяли… Сидят «арцахцы» в плену, переговариваются:
- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
- А мы скажем, что приходили к армянам уговаривать их, чтобы те покинули Карабах, а они не послушались и нас в плену держали и стрелять заставляли…
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17.12.2020 10:40 Відповісти
Их уже успели уволить.
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16.12.2020 21:12 Відповісти
Х..ло шукає казус беллі на свою дупу, а Пашинян якби рекламує.
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16.12.2020 21:13 Відповісти
Від цих "миротворців" можна чегати на все, що завгодно, але тільки не на мир...
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16.12.2020 21:13 Відповісти
руSSкі війнотворці правильніше казати.....
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16.12.2020 23:22 Відповісти
мочить неверных! чем больше - тем лучшее.
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16.12.2020 21:15 Відповісти
Храни Аллах воинов, освобождающих свою землю!
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16.12.2020 21:18 Відповісти
Если москва Отрицает , - Значит миротворцы , совсем не миротворцы , а ихтамнет, а если нет , на то и суда нет .
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16.12.2020 21:19 Відповісти
Да жалко! Хоть и миротворцы а на органы пошли бы по скидке с кешбеком!
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16.12.2020 21:28 Відповісти
У нас тоже российские миротворцы попадали под раздачу. Генерал Рустам Мурадов, командующим миротворцами РФ в Карабахе, в 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. По приглашению Генштаба Украины и Верховного Главнокомандующего. 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая Мурадов попал под яростный обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив. Хенералы Украины облегченно вздохнули - СЦКК можно было продолжать.
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16.12.2020 21:32 Відповісти
Найкоротший анекдот : кацап-миротворець, скоріш за все оточили банду "партизан" в якій є і московітські наймити.
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16.12.2020 21:38 Відповісти
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только тугрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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16.12.2020 21:40 Відповісти
Ари, а особливо "армия арцаха", вважали що раха проти азерів і буде грати на їхньому боці. Але раха зараз грає "ні за кого", а тільки за себе.
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16.12.2020 21:41 Відповісти
Куда ты завел нас, старик ты Сусанин?
-Идите, армяне, я сам заблудился...
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16.12.2020 21:44 Відповісти
...Давайте отрежем Сусанину ногу.
Не надо, не надо, я вспомнил дорогу
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17.12.2020 08:22 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/aleksandr-nevzorov/na-parade-v-baku-pokazali-rossiyskuyu-supertehniku-posle-realnogo-boya-iskorezhennuyu-i-zakopchennuyu-russkim-patriotam-bylo-bolno-1531692.html На параді в Баку продемонстрували російську "супертехніку" після реального бою з маленькими єврейськими і турецькими безпілотниками.
Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 8378Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 5516
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16.12.2020 21:46 Відповісти
Такий парад пройде в Києві 2026 році після перемоги над підлою Москвою.
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17.12.2020 21:01 Відповісти
Дай Боже!
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18.12.2020 20:24 Відповісти
Пашинян не успокоится, пока не придумает как угробить пару сотен кацапов. Всё смешалось в этом мире...
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16.12.2020 22:01 Відповісти
Кому ще не відомо про фашизм армян
Эмблема Армянского легиона Годы существованияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1944 1944 Странаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 3412 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия Входит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B Восточные легионы Тип пехота Включает в себя11 батальонов Численность11.600 - 33.000 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0#cite_note-Auron262-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0#cite_note-ailsby-2 [2] Участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Вторая мировая война
Известные командиры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Драстамат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Канаян https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Вартан Саркисян https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armenian_Legion_(1942%E2%80%931944) Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 3412 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armenian_Legion_(1942%E2%80%931944) Медиафайлы на Викискладе

Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 6067 Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 7564
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16.12.2020 22:02 Відповісти
А про руССких фашистов слабо?
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16.12.2020 22:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/84299 про "руССких фашистов" знають навіть північні олені ....
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16.12.2020 23:12 Відповісти
у немцев были на службе ВСЕ национальности со своими флагами, включая и украинские формирования. Чего ты только к армянам прицепился?
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17.12.2020 01:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473020 В общеобразовательних целях, для расширения кругозора читателей ЦН.
Про "СС Галичина" и Власовскую РОА известно всем, а про армянский легион вермахта почти никому.
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17.12.2020 07:39 Відповісти
А ну раз для загального розвитку... Тоді і я почну. Я вибачаюся, з українського сегменту.
От перший вірменський хвашист, виступив проти мирної Римської імперії
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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17.12.2020 08:05 Відповісти
Другий хвашист. Винен у тому ж самому
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
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17.12.2020 08:06 Відповісти
І взагалі розкольники, схизмати
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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17.12.2020 09:19 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Адольф Гитлер выразил сомнение по поводу восточных легионов, видя более или менее надёжную опору лишь в мусульманах. На совещании в декабре https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 года он сказал:Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 1217«Я не знаю, как эти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B грузины будут вести себя. Они не принадлежат к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B тюркским народам … я считаю надёжными только мусульман… Всех остальных я считаю ненадёжными. На данный момент я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов очень рискованным, в то время, как я не вижу никакой опасности в создании чисто мусульманских формирований… Несмотря на все заявления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Розенберга и военных, я не доверяю также https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армянам ».https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#cite_note-8 [8] Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 1217
Оценивая опыт использования частей восточных легионов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказе , начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD Грайфенберг высоко оценил действия 804-го и 805-го азербайджанских батальонов, отмечая что они «действовали в крупных лесных районах часто полностью самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело обеспечения умиротворения этих районов»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#cite_note-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-4 [4] .
Свыше 700 азербайджанцев участвовало в обороне Берлина от советских войск в 1945.
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17.12.2020 09:54 Відповісти
Да по тому ,что все они ,как и кацапы ,мечтают о имперском величии ,мало того ,строят планы кого то убивать и забирать чужие земли. И это 21 век.
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17.12.2020 08:16 Відповісти
Як ви точно саме подали
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
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17.12.2020 10:42 Відповісти
Количество азербайджанских легионеров в составе войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахта составляло порядка 40 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#cite_note-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-4 [4] , которые, помимо азербайджанских военных формирований, несли службу и в других воинских частях. https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Исмаил Акбер в своей записке от https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1951 года «Азербайджанские легионеры в борьбе за Независимость во второй мировой войне» приводит цифру 38 598 человек на https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1944 года .
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17.12.2020 09:51 Відповісти
повадился кувшин из родника водичку нашару пить - там ему и голорву свою сложить.
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16.12.2020 22:10 Відповісти
Ну и отлично,кончайте их там!
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16.12.2020 22:29 Відповісти
«Нет - значит и не было» (О. Бендер). Я бы рекомендовал напалм, сжечь ихтамнетов к херям.
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16.12.2020 22:43 Відповісти
https://youtu.be/boyL3Kcu-Mk
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16.12.2020 23:56 Відповісти
ну нет так нет, можно уничтожать
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16.12.2020 23:17 Відповісти
ежели с такого "миратворца" сорвать маску в любой стране, где он "творит мир", то в 100 % случаев под ней окажется обыкновенный кацапский террорист .
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16.12.2020 23:36 Відповісти
они же ИХТАМНЕТЫ..
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16.12.2020 23:44 Відповісти
Согласно договору все военные армяне должны были покинуть Карабах. Кто не покинул, тех силой гонят. Нарушений там нет. Россияне сами ездили с мегафонами и призывали армян сложить оружие. Кто не сложил, сам виноват.
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16.12.2020 23:47 Відповісти
"Мочить" свинорусню.
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17.12.2020 00:11 Відповісти
Не хер шастать!!!
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17.12.2020 00:23 Відповісти
В КАРАБАСІ-БАРАБАСІ?!!!
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17.12.2020 00:43 Відповісти
Може не варто розривати географічну назву,га?Цензор.
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17.12.2020 00:47 Відповісти
Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 246
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17.12.2020 01:29 Відповісти
Азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе, а вместе с ними - и российских "миротворцев", - утверждает Пашинян. В Миноборон РФ опровергают. Источник: https://censor.net/ru/n3237389

Бий кацапського Ваню ! )

Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 2450
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17.12.2020 03:04 Відповісти
Московитские "миротворцы" скоро замироточат в канавах.
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17.12.2020 06:15 Відповісти
Окружили- и не выпускать.Через неделю они друг друга сожрут и останится ОДИН. Этого одного забросить в Московию.
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17.12.2020 08:03 Відповісти
колпаште тих "міратворцев" !! Чим більше ви їх знищите в Карабасі, тим менше їх залізе в інші "гарячі точки", створені самою ж росією.
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17.12.2020 09:38 Відповісти
Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі - Цензор.НЕТ 1592
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17.12.2020 11:07 Відповісти
славные традиции.........
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17.12.2020 13:09 Відповісти
За китайца ещё вполне сойдёт, а вот в Африке за эфиопа или суданца не проканает.
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17.12.2020 21:18 Відповісти
народные приметы - если СМИ рашки кричат, что , это мол враньё , то значит это самая чистая правда!
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17.12.2020 13:35 Відповісти
Очень рад - семьи путинских "миротворцев" не останутся без поздравлений с Новым Годом от расёйских властей.... Похоронки и денежки на захоронение порадуют и помогут накрыть праздничный стол... А побухать кацапы любят....Побольше вам, похоронок и праздничных закусок, обитатели "руцского мира".... Танцуют все!!!
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17.12.2020 13:50 Відповісти
...и стол накрыть и кредиты оплатить
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17.12.2020 14:08 Відповісти
Та ладно. Хто там на росії цих псів рахуює? кацапки нових наплодять.
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17.12.2020 14:45 Відповісти
пишите уже как есть не миротворцы а оккупанты террористы из 4 го рейха
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17.12.2020 15:03 Відповісти
Тим мордотворцям можна щиро побажати по-українськи - "нехай щастить"
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17.12.2020 19:17 Відповісти
Читайте блог melnikoff "free speech" там він точно харектирезує рускіх.
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17.12.2020 20:47 Відповісти
Панове азейбарджанці знищуйте ворога,хороший ворог,це дохлий ворог.
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17.12.2020 21:09 Відповісти
Пашинян брехло. Там немає армян та міфотворців. Це все карабахські террористи (армянькі, бурятські, рязанські). А терроризм треба знищувати.
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19.12.2020 06:24 Відповісти
 
 