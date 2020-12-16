Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі

Азербайджанські військові взяли в оточення вірменські підрозділи в Нагірному Карабасі, а разом із ними – й російських "миротворців", - стверджує Пашинян. У Міноборони РФ заперечують.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За нашими відомостями, російські миротворці також перебувають в оточенні. Є проблеми зі зв'язком через місцевість. Також через низку обставин є проблеми з комунікацією. Причому такі проблеми є й у миротворців, і тут у нас певна кризова ситуація", - зазначив Пашинян.

Прем’єр Вірменії наголосив, що в оточення потрапили підрозділи, які перебували в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Проте офіційна Москва заперечила таку інформацію про своїх воїнів.

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"Інформація про оточення підрозділів російських миротворців будь-якої зі сторін у Нагірному Карабасі не відповідає дійсності", - зазначили у військовому відомстві РФ.

Міноборони Росії наголосило, що російські військові виконують свої завдання в регіону "у штатному режимі" та додали, що "припинення вогню дотримується по всій лінії дотику обома сторонами".

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