Пашинян: российские "миротворцы" попали в окружение в Карабахе

Азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе, а вместе с ними - и российских "миротворцев", - утверждает Пашинян. В Миноборон РФ опровергают.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также в силу ряда причин есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - отметил Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что в окружение попали подразделения, находившиеся в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

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Однако официальная Москва отрицает такую ​​информацию о своих военных.

"Информация об окружении подразделений российских миротворцев любой из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности", - отметили в военном ведомстве РФ.

Минобороны России подчеркнуло, что российские военные выполняют свои задачи в регионе "в штатном режиме" и добавили, что "прекращение огня соблюдается по всей линии соприкосновения обеими сторонами".

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