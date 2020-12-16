Пашинян: российские "миротворцы" попали в окружение в Карабахе
Азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе, а вместе с ними - и российских "миротворцев", - утверждает Пашинян. В Миноборон РФ опровергают.
Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также в силу ряда причин есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - отметил Пашинян.
Премьер Армении подчеркнул, что в окружение попали подразделения, находившиеся в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.
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Однако официальная Москва отрицает такую информацию о своих военных.
"Информация об окружении подразделений российских миротворцев любой из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности", - отметили в военном ведомстве РФ.
Минобороны России подчеркнуло, что российские военные выполняют свои задачи в регионе "в штатном режиме" и добавили, что "прекращение огня соблюдается по всей линии соприкосновения обеими сторонами".
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на "нет" и суда нет!
Иншалла, крошите шайтанов на капусту !!!!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
@newkc14
Русские отказали группе армянских боевиков скрыться в зоне их ответственности после чего азербайджанские военные разоружили группу из более 60 чел. У них нет статуса военнопленных #карабах
@newkc14
После того, как стало известно о захвате в плен азербайджанцами сотен армянских боевиков их родственники перекрыли дорогу на границе с Грузией. Семьи пленных заявляют что готовы сами сдаться в плен чтобы узнать судьбу своих родных
Теперь животные продолжают захватывать в плен мирных жителей, а вторые - "миротворят" в это время. А, между прочим, гарантом этого соглашения, является президент РФ, а вовсе не выкидыш кикол.
Выход только один. Турков нужно сжечь полностью. По крайней мере, пока в пределах восточных границ Армении(до русско-турецкой оккупации в 1920 году). Когда этим займёмся? А вот думаю, что скоро. Сначала нужно освободиться от кикола. И не допустить очередного гауляйтера." http://forum.vardanank.org/lofiversion/index.php/t283116-1700.html
Зацініть цих мирних жителів, вони вже не підуть пасти овець чи вирощувати виноград. Так звана "армия арцаха". Простіше за 2 -3 к.доларів сидіти в норах, жерти і пити. Ну а деколи обстріляти азербайджанський блокпост.
- Слышь, Васька, если спросят, кто мы такие, что скажем? Мы же по-армянски, «ни бельмеса»…Скажем - молокане, из русского села, в Армении,, так они спросят, какого хрена мы не вышли, после объявления перемирия… Скажем - русские солдаты, так спросят, что мы делаем на азербайджанской территории… Скажем, что жители Арцаха, так к стенке поставят, как террористов…
- А мы скажем, что приходили к армянам уговаривать их, чтобы те покинули Карабах, а они не послушались и нас в плену держали и стрелять заставляли…
-Идите, армяне, я сам заблудился...
Не надо, не надо, я вспомнил дорогу
Эмблема Армянского легиона Годы существованияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1944 1944 Странаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия Входит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B Восточные легионы Тип пехота Включает в себя11 батальонов Численность11.600 - 33.000 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0#cite_note-Auron262-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0#cite_note-ailsby-2 [2] Участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Вторая мировая война
Известные командиры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Драстамат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Канаян https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Вартан Саркисян https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armenian_Legion_(1942%E2%80%931944) https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armenian_Legion_(1942%E2%80%931944) Медиафайлы на Викискладе
Про "СС Галичина" и Власовскую РОА известно всем, а про армянский легион вермахта почти никому.
От перший вірменський хвашист, виступив проти мирної Римської імперії
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD_II
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
Оценивая опыт использования частей восточных легионов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказе , начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD Грайфенберг высоко оценил действия 804-го и 805-го азербайджанских батальонов, отмечая что они «действовали в крупных лесных районах часто полностью самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело обеспечения умиротворения этих районов»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#cite_note-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-4 [4] .
Свыше 700 азербайджанцев участвовало в обороне Берлина от советских войск в 1945.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
Бий кацапського Ваню ! )