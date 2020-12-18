Зеленский записал новое видео - о бюджете и коронавирусе. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение "о нашей работе и победах Украины".
Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил положительную динамику в заболеваемости COVID-19.
"Есть много споров, мол, это происходит, потому что уменьшили количество тестирований. Но вот вам простой пример: сегодня тестирований – 68 000, заболевших - 12 630. 28 ноября тестирований – 67 000, то есть на тысячу меньше, а заболевших в этот день - 16 294 человека. То есть почти на четыре тысячи больше", - отметил Зеленский
Зеленский заявил, что в бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования медицины, обороны и образования.
"Первое. Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины. … Мы подняли заработные платы медикам на 30%, но мы все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их заработных плат", - сказал он.
Бюджет Министерства обороны в 2021 году составил более 117 млрд грн – для сравнения Зеленский привел данные прошлых годов: в 2017 году - 69 млрд грн, в 2018 году - 86 млрд грн, в 2019 году - 102 млрд грн.
Зеленский также отметил, что с 1 января 2021 года минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн, а в течение года вырастет до 6,5 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
Деяким "громадянам" на пальцях доводиться пояснювати суть нинішньої влади і спосіб управління. Кажу: "Ось дивись, ти хочеш побудувати будинок. Наймаєш бригаду з прорабом, даєш план і ГРОШІ (свої!). А ці гастарбайтери замість того, щоб будувати займаються ху№нею. Один просто не приходить на роботу; другий робить норм, але половину матерів собі у буса і прорабу; третій каже що за такі гроші буде тільки сцяти на фундамент, бо дуже "цєнній" работнік; четвертий тиче, що план херня і він буде "дєлать" по своєму; п"ятий притащив на працю своїх сракоруких родичів - гроші у сраку і усе перероблять. А прораб тіко ходить по будмайданчику і знімає відосіки як у них усе класно, по плану і клянчить доплату на "жить стала дорага". Якось так, ...
Вова у нас не только выдающийся
политикпианист, но еще и "смычком" пи-ликает когда говорит
1. Ідіот.
2. Бот на з/п.
3. Хтось з рідних.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість».
Володимир В'ЯТРОВИЧ
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До чого ж нікчемне самозакохане тупе створіння!
То, что не бреше.
И не вспоминает об ахентах и V колонне.
Цей блазень - образа України, шлях в парашу і позбавлення майбутнього наших дітей.
Це відверте знущання над гідністю українців і радість кацапським гнидам та манкуртам.
Все так не буде!!!
Очень актуальное произведение.
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1340200118058954758 11 ч
Bloomberg: Зеленский - некомпетентный лузер, продавшийся олигархам
США вирішили провести перевірку Зеленського та його оточення через роботу на РФ
З.І. Низький уклін вам 73!
Хоча б в текстовому форматі подавали, а так - НЕ ПОЧУВ.