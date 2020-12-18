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Зеленский записал новое видео - о бюджете и коронавирусе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение "о нашей работе и победах Украины".

Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил положительную динамику в заболеваемости COVID-19.

"Есть много споров, мол, это происходит, потому что уменьшили количество тестирований. Но вот вам простой пример: сегодня тестирований – 68 000, заболевших - 12 630. 28 ноября тестирований – 67 000, то есть на тысячу меньше, а заболевших в этот день - 16 294 человека. То есть почти на четыре тысячи больше", - отметил Зеленский 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина

Зеленский заявил, что в бюджете на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования медицины, обороны и образования.

"Первое. Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины. … Мы подняли заработные платы медикам на 30%, но мы все понимаем, что этого недостаточно, поэтому стремимся в 2021 году продолжить увеличение их заработных плат", - сказал он.

Бюджет Министерства обороны в 2021 году составил более 117 млрд грн – для сравнения Зеленский привел данные прошлых годов: в 2017 году - 69 млрд грн, в 2018 году - 86 млрд грн, в 2019 году - 102 млрд грн.

Зеленский также отметил, что с 1 января 2021 года минимальная заработная плата вырастет до 6 тыс. грн, а в течение года вырастет до 6,5 тыс. грн.

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Топ комментарии
+67
Мудрий нарід вибирав "Лишьби не Порошенко" і отримав Бубочку Оманського !!)))
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18.12.2020 22:29
+60
Количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается, - Зеленский о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2400
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18.12.2020 22:43
+59
И этого статиста или суфлера выбирали всем народом?
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18.12.2020 22:24
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Страница 4 из 4
Зеленський з президента держави перетворюється на рядового блогера.
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19.12.2020 13:01 Ответить
Покажіть мені, хоча б одного психіатра, хто скаже, що воно притомне? А на адекватність, потрібно 72% активних перевіряти.
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19.12.2020 13:21 Ответить
Тьфу!
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19.12.2020 13:22 Ответить
Этот мини -псевдопутин Зеленский , похож на обезьяну! Что пуйло-***** делает , то и наш клоун Зеленский!! Уже даже не смешно!!
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19.12.2020 13:23 Ответить
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:35 Ответить
Навіть дивитись не буду це гівно!

Деяким "громадянам" на пальцях доводиться пояснювати суть нинішньої влади і спосіб управління. Кажу: "Ось дивись, ти хочеш побудувати будинок. Наймаєш бригаду з прорабом, даєш план і ГРОШІ (свої!). А ці гастарбайтери замість того, щоб будувати займаються ху№нею. Один просто не приходить на роботу; другий робить норм, але половину матерів собі у буса і прорабу; третій каже що за такі гроші буде тільки сцяти на фундамент, бо дуже "цєнній" работнік; четвертий тиче, що план херня і він буде "дєлать" по своєму; п"ятий притащив на працю своїх сракоруких родичів - гроші у сраку і усе перероблять. А прораб тіко ходить по будмайданчику і знімає відосіки як у них усе класно, по плану і клянчить доплату на "жить стала дорага". Якось так, ...
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19.12.2020 13:41 Ответить
чувак накурился и его тянет поржать, с вас Зе-избератели)))))
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19.12.2020 13:45 Ответить
Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 1097
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19.12.2020 18:18 Ответить
в о, а чому при вашому презеденстві впалі врожаї зернових та масляничних? Бо,бо.... бо Порох понадкусюсвав всі корінці зернових та масляничних.
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19.12.2020 13:53 Ответить
Эта тварь просто глумиться.
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19.12.2020 13:56 Ответить
В то время .как под его ОП стоят ФОПы с требованием разобраться с их ситуацией -этот недопрезидент показывает видосики как играет в пинг -понг
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19.12.2020 17:42 Ответить
видосик - гундосик в стиле "...здравствуй Люся я твой осбливый ням- нямчик....."! блин, слов нет!
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19.12.2020 14:03 Ответить
Это ж как надо бухать чтоб глаза уже еле открывались
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19.12.2020 14:07 Ответить
Так спиртовой заводик ДУСи, в отличие от государственных спирт-заводов, на продажу не выставили, и выставлять не собираются...
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19.12.2020 14:11 Ответить
Кто смотрел? Что он там про Рошен сказал?
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19.12.2020 14:17 Ответить
Пиликал.
Вова у нас не только выдающийся политик пианист, но еще и "смычком" пи-ликает когда говорит
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19.12.2020 15:04 Ответить
Как от прошлого пока ещё не тошнит, но смотреть на нынешнего всё сложнее.))
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19.12.2020 14:23 Ответить
хитрожопо написав, мабуть у главЗе!біла навчився?
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19.12.2020 22:02 Ответить
Ударим свеженьким видосиком по нищете безработице и ковиду!!!
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19.12.2020 14:25 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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19.12.2020 15:32 Ответить
Весь у чорному. Чомусь стало сумно.
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19.12.2020 16:06 Ответить
Не переймайтеся. Воно ж могло бути вдягнене ще й у маленьку фіолєтову майку-обліпку (Одеса, Оман). Мабудь лєнка - такі випрала цей секонд-хенд, та повісила на вєрьовку сушитися.
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19.12.2020 17:10 Ответить
это шимпан--зе уже ******* своими видосиками для лохдаунов --- просто блть тошнит видеть эту харю в телевизоре . а еще только полтора года прошло .......
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19.12.2020 16:12 Ответить
Я дивуюся чому він досі сидить не на свойому місці. навіть мені -здалеку огидно бачити це явно обдовбане чи обкурене опудало - як же ви його потерпаєте?
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19.12.2020 16:27 Ответить
яка радість. ще один відосік
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19.12.2020 16:16 Ответить
Оскорбить грязными словами ПРЕЗИДЕНТА страны ,которого выбирали миллионы людей,мог только ,лишенный ума ,недоносок! Аминь!
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19.12.2020 16:26 Ответить
и миллионы людей ошибаются! Но, потом тысячи исправляют ошибки за миллионами!
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19.12.2020 16:43 Ответить
ФОПи лікарі, які майже всі були в 73%, сьогодні ставлять палатки на Майдані і виходять на акції протесту. Та до них не поспішають приєднуватись всі інші. Нехай спочатку спокутують свою провину перед державою і майбутнім наших дітей.
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19.12.2020 22:23 Ответить
А можно поподробнее, в чем проблема фоп врача с новым законом?
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19.12.2020 22:40 Ответить
В них, ФОПів, лікарів і запитуйте.
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20.12.2020 11:58 Ответить
Такого преЗЕдента могла выбрать только тупая деревенская чернь
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19.12.2020 17:18 Ответить
Что вы имеете против сельских жителей? Вы сами к нам из Сан-Франциско переехали ?
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19.12.2020 20:00 Ответить
Сама спроси у того сельского быдла которое голосовала за Лозинского...
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19.12.2020 20:51 Ответить
Самі то звідки ?
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19.12.2020 23:58 Ответить
За нього голосувала п'ята колона, яка живе переважно в містах і мріє про своє верховенство в українській колонії російської імперії. А в селах дехто голосував з асимільованих і обдурених.
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20.12.2020 09:32 Ответить
Після усіх "досягнень" вовчіка янєЛОХа підтримувати його може:
1. Ідіот.
2. Бот на з/п.
3. Хтось з рідних.
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19.12.2020 18:05 Ответить
А хто ображається на правду? Навіть якщо більшість вважає правду "брундою" правда залишається правдою. «Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість».
Володимир В'ЯТРОВИЧ
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19.12.2020 21:59 Ответить
лживая, ЗЕблевотина! про какие миллиарды это гнусявое чмо несет!?
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19.12.2020 16:41 Ответить
Хвора людина...
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19.12.2020 17:16 Ответить
Дайте ему селедки, пожрать он любит, особенно за гроши нищих пенсионеров
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19.12.2020 17:20 Ответить
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Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 8345
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19.12.2020 17:37 Ответить
Морда, хоч пацюків бий... Нагадує заточкою Хазанова.
До чого ж нікчемне самозакохане тупе створіння!
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19.12.2020 17:53 Ответить
Країну поступово ведуть до краху вороги та некомпетентні політики а блазень... він завжди блазень - жарти ідіоцьки, смішочки хіханьки.
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19.12.2020 18:02 Ответить
Кто его смотрел .тот зелох😀😀😀
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19.12.2020 18:15 Ответить
а как это смотреть ..эту мразотину кремлёвскую гундосину не возможно и секунды выдержать ..я даже не включаю.
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19.12.2020 20:58 Ответить
малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество живущее в своем иллюзорном мирке....
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19.12.2020 18:18 Ответить
Уважаемые, я не приверженец Зеленского, но, когда читаю язвительные постулаты, я хочу заспокоить этих писателей, Ребята! у Вас у всех, будет шанс вернуть зека, и бимбу, это и так ясно что так будет, и уже потом вы все возьмётесь опять писать свои опусы, если вам конечно дадут это сделать.
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19.12.2020 19:28 Ответить
ЗЕбил решил на дурочку косить...зек и бимба давно вернулись, спроси у кореша твоего клоуна Портнова - он не даст соврать..
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19.12.2020 20:57 Ответить
Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям ,реальній загрозі суверенітету та соборності України,реальній загрозі українцям ,як націі !!))
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19.12.2020 21:24 Ответить
ну прям патрийот
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19.12.2020 22:00 Ответить
👍 👍 👍
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19.12.2020 22:02 Ответить
Приятно! Уже то, что не горланит лозунгами па-савецки.
То, что не бреше.
И не вспоминает об ахентах и V колонне.
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19.12.2020 19:49 Ответить
Бо він сам агент і п'ята колона. А бреше, як дихає. А краде, як в останній день.
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20.12.2020 09:45 Ответить
...читает как бы серьезные вещи, а лицо комедианта и ох как он себя любит....
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19.12.2020 20:23 Ответить
Треба бути розумово неповносправним, щоб підтримувати це створіння.
Цей блазень - образа України, шлях в парашу і позбавлення майбутнього наших дітей.
Це відверте знущання над гідністю українців і радість кацапським гнидам та манкуртам.
Все так не буде!!!
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19.12.2020 20:33 Ответить
Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 9925
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19.12.2020 20:36 Ответить
ох и смешно Вы прм Жванецкий Вам бы на большую сцену
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19.12.2020 20:47 Ответить
Так вы ж ЗЕбилы как раз и хотели поржать..
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19.12.2020 20:55 Ответить
О тут я погоджуюсь - не смішно, бо зжере і не скаже "дякую". А які "цукерочки" і коли, то на розсуд Божий.
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19.12.2020 22:08 Ответить
Ага . Як у моїх племіннЗеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 8841иків
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20.12.2020 00:07 Ответить
Я вже не можу змусити себе дивитися відосики цього гундосого. Воно настільки безнадійно тупе що в Британії отримував би державну допомогу з діагнозом "mental health problems". Ату воно "презідєнт"... Суцільний сором і ганьба кожному громадянину держави за "явлєніє"...
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19.12.2020 20:39 Ответить
А навіщо їх дивитись? То все пусте. Як завжди.
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19.12.2020 22:10 Ответить
Василий Рыбников. Владимир Зеленский и инновационная шляпа.
Очень актуальное произведение.
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19.12.2020 20:42 Ответить
Ще б інноваційну фанеру почепили.
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20.12.2020 09:54 Ответить
О.. гундосики подоспели..Танюща Лайф уже паром ссит от счастия.. ЗЕльоный сцарь гундосик снял..вау...даже лайк поставила...циничная, ватная кремлёвская ЗЕбилка...
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19.12.2020 20:53 Ответить
Опять Пороха приплетал? Кто смотрел скажите. А то влом смотреть этот нудный "презедентский квартал".
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19.12.2020 21:17 Ответить
он применил новацию офигенно смешную для Лохдауна - все что он очень часто говорол о порохе в этот раз запикивали... Прикиньте как остроумно гы-гы-гы
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19.12.2020 21:20 Ответить
Воно таке вумно даже тисячи рахуе.
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19.12.2020 21:24 Ответить
Ця зелена лялька, з кремлівського балагана, втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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19.12.2020 21:28 Ответить
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19.12.2020 22:12 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1340200118058954758 11 ч

Bloomberg: Зеленский - некомпетентный лузер, продавшийся олигархам
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19.12.2020 21:41 Ответить
Жаль что снова выбрали не то что хотели, артист и есть артист))
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19.12.2020 21:47 Ответить
Хтось обізнаний сказав ще сто років тому: "Артистов, проституток и извозчиков (таксистов) НЕ трогать, они служат любой власти.
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20.12.2020 10:20 Ответить
Патякання тупої беніної макаки цікавить лише ідіотів обравших її на роль преЗЕдента.
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19.12.2020 21:48 Ответить
https://ukrvision.com.ua/ Український погляд

США вирішили провести перевірку Зеленського та його оточення через роботу на РФ
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19.12.2020 21:49 Ответить
Вони завжди знають усе через свою розвідку.
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20.12.2020 10:23 Ответить
Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Все чудесится и чудесится!
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19.12.2020 21:53 Ответить
Недоумок!
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19.12.2020 21:58 Ответить
Откуда ты взялось, ЧМО? Иди играй в пинг-понг...
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19.12.2020 22:31 Ответить
Как буд-то ребенок сидит в кресле президента и балуется. А настоящий президент, где-то вышел.
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19.12.2020 23:32 Ответить
Пусть дед мороз под елочку Владимиру Александровичу найвидатнішому лідеру, принесет конфетки РОШЕН
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20.12.2020 01:29 Ответить
Краще шоколадки по 12, 50 по акції.
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20.12.2020 10:27 Ответить
весело додику
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20.12.2020 02:12 Ответить
Коли заграєш на піаніні?
З.І. Низький уклін вам 73!
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20.12.2020 05:44 Ответить
молодец, всё верно сказал.
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20.12.2020 05:59 Ответить
Витримав це гнусіння 1 хв. 02 сек.
Хоча б в текстовому форматі подавали, а так - НЕ ПОЧУВ.
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20.12.2020 09:34 Ответить
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