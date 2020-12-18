Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення "про нашу роботу і перемоги України".
Відео опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський відзначив позитивну динаміку в захворюваності на COVID-19.
"Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 000, захворілих - 12 630. 28 листопада тестувань - 67 000, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день - 16 294 особи. Тобто майже на чотири тисячі більше", - зазначив Зеленський
Зеленський заявив, що в бюджеті на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, оборони та освіти.
"Перше. Гроші на медицину. Майже 160 млрд грн. Найбільше за час незалежності України. ... Ми підняли заробітні плати медикам на 30%, але ми всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо в 2021 році продовжити збільшення їхніх заробітних плат", - сказав він.
Бюджет Міністерства оборони в 2021 році становив понад 117 млрд грн - для порівняння Зеленський навів дані минулих років: у 2017 році - 69 млрд грн, в 2018 році - 86 млрд грн, в 2019 році - 102 млрд грн.
Зеленський також зазначив, що з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн, а впродовж року зросте до 6,5 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
Деяким "громадянам" на пальцях доводиться пояснювати суть нинішньої влади і спосіб управління. Кажу: "Ось дивись, ти хочеш побудувати будинок. Наймаєш бригаду з прорабом, даєш план і ГРОШІ (свої!). А ці гастарбайтери замість того, щоб будувати займаються ху№нею. Один просто не приходить на роботу; другий робить норм, але половину матерів собі у буса і прорабу; третій каже що за такі гроші буде тільки сцяти на фундамент, бо дуже "цєнній" работнік; четвертий тиче, що план херня і він буде "дєлать" по своєму; п"ятий притащив на працю своїх сракоруких родичів - гроші у сраку і усе перероблять. А прораб тіко ходить по будмайданчику і знімає відосіки як у них усе класно, по плану і клянчить доплату на "жить стала дорага". Якось так, ...
Вова у нас не только выдающийся
политикпианист, но еще и "смычком" пи-ликает когда говорит
1. Ідіот.
2. Бот на з/п.
3. Хтось з рідних.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість».
Володимир В'ЯТРОВИЧ
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До чого ж нікчемне самозакохане тупе створіння!
То, что не бреше.
И не вспоминает об ахентах и V колонне.
Цей блазень - образа України, шлях в парашу і позбавлення майбутнього наших дітей.
Це відверте знущання над гідністю українців і радість кацапським гнидам та манкуртам.
Все так не буде!!!
Очень актуальное произведение.
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1340200118058954758 11 ч
Bloomberg: Зеленский - некомпетентный лузер, продавшийся олигархам
США вирішили провести перевірку Зеленського та його оточення через роботу на РФ
З.І. Низький уклін вам 73!
Хоча б в текстовому форматі подавали, а так - НЕ ПОЧУВ.