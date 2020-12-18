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Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення "про нашу роботу і перемоги України".

Відео опубліковано на сторінці президента в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський відзначив позитивну динаміку в захворюваності на COVID-19.

"Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, тому що зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань - 68 000, захворілих - 12 630. 28 листопада тестувань - 67 000, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день - 16 294 особи. Тобто майже на чотири тисячі більше", - зазначив Зеленський

Зеленський заявив, що в бюджеті на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, оборони та освіти.

"Перше. Гроші на медицину. Майже 160 млрд грн. Найбільше за час незалежності України. ... Ми підняли заробітні плати медикам на 30%, але ми всі розуміємо, що цього недостатньо, тому прагнемо в 2021 році продовжити збільшення їхніх заробітних плат", - сказав він.

Бюджет Міністерства оборони в 2021 році становив понад 117 млрд грн - для порівняння Зеленський навів дані минулих років: у 2017 році - 69 млрд грн, в 2018 році - 86 млрд грн, в 2019 році - 102 млрд грн.

Зеленський також зазначив, що з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн, а впродовж року зросте до 6,5 тис. грн.

Читайте також: "Після квітня має стати легше", - Степанов про повернення до життя без карантину
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Топ коментарі
+67
Мудрий нарід вибирав "Лишьби не Порошенко" і отримав Бубочку Оманського !!)))
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18.12.2020 22:29
+60
Количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается, - Зеленский о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2400
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18.12.2020 22:43
+59
И этого статиста или суфлера выбирали всем народом?
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18.12.2020 22:24
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Сторінка 4 з 4
Зеленський з президента держави перетворюється на рядового блогера.
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19.12.2020 13:01 Відповісти
Покажіть мені, хоча б одного психіатра, хто скаже, що воно притомне? А на адекватність, потрібно 72% активних перевіряти.
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19.12.2020 13:21 Відповісти
Тьфу!
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19.12.2020 13:22 Відповісти
Этот мини -псевдопутин Зеленский , похож на обезьяну! Что пуйло-***** делает , то и наш клоун Зеленский!! Уже даже не смешно!!
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19.12.2020 13:23 Відповісти
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:35 Відповісти
Навіть дивитись не буду це гівно!

Деяким "громадянам" на пальцях доводиться пояснювати суть нинішньої влади і спосіб управління. Кажу: "Ось дивись, ти хочеш побудувати будинок. Наймаєш бригаду з прорабом, даєш план і ГРОШІ (свої!). А ці гастарбайтери замість того, щоб будувати займаються ху№нею. Один просто не приходить на роботу; другий робить норм, але половину матерів собі у буса і прорабу; третій каже що за такі гроші буде тільки сцяти на фундамент, бо дуже "цєнній" работнік; четвертий тиче, що план херня і він буде "дєлать" по своєму; п"ятий притащив на працю своїх сракоруких родичів - гроші у сраку і усе перероблять. А прораб тіко ходить по будмайданчику і знімає відосіки як у них усе класно, по плану і клянчить доплату на "жить стала дорага". Якось так, ...
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19.12.2020 13:41 Відповісти
чувак накурился и его тянет поржать, с вас Зе-избератели)))))
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19.12.2020 13:45 Відповісти
Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 1097
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19.12.2020 18:18 Відповісти
в о, а чому при вашому презеденстві впалі врожаї зернових та масляничних? Бо,бо.... бо Порох понадкусюсвав всі корінці зернових та масляничних.
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19.12.2020 13:53 Відповісти
Эта тварь просто глумиться.
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19.12.2020 13:56 Відповісти
В то время .как под его ОП стоят ФОПы с требованием разобраться с их ситуацией -этот недопрезидент показывает видосики как играет в пинг -понг
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19.12.2020 17:42 Відповісти
видосик - гундосик в стиле "...здравствуй Люся я твой осбливый ням- нямчик....."! блин, слов нет!
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19.12.2020 14:03 Відповісти
Это ж как надо бухать чтоб глаза уже еле открывались
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19.12.2020 14:07 Відповісти
Так спиртовой заводик ДУСи, в отличие от государственных спирт-заводов, на продажу не выставили, и выставлять не собираются...
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19.12.2020 14:11 Відповісти
Кто смотрел? Что он там про Рошен сказал?
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19.12.2020 14:17 Відповісти
Пиликал.
Вова у нас не только выдающийся политик пианист, но еще и "смычком" пи-ликает когда говорит
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19.12.2020 15:04 Відповісти
Как от прошлого пока ещё не тошнит, но смотреть на нынешнего всё сложнее.))
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19.12.2020 14:23 Відповісти
хитрожопо написав, мабуть у главЗе!біла навчився?
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19.12.2020 22:02 Відповісти
Ударим свеженьким видосиком по нищете безработице и ковиду!!!
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19.12.2020 14:25 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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19.12.2020 15:32 Відповісти
Весь у чорному. Чомусь стало сумно.
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19.12.2020 16:06 Відповісти
Не переймайтеся. Воно ж могло бути вдягнене ще й у маленьку фіолєтову майку-обліпку (Одеса, Оман). Мабудь лєнка - такі випрала цей секонд-хенд, та повісила на вєрьовку сушитися.
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19.12.2020 17:10 Відповісти
это шимпан--зе уже ******* своими видосиками для лохдаунов --- просто блть тошнит видеть эту харю в телевизоре . а еще только полтора года прошло .......
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19.12.2020 16:12 Відповісти
Я дивуюся чому він досі сидить не на свойому місці. навіть мені -здалеку огидно бачити це явно обдовбане чи обкурене опудало - як же ви його потерпаєте?
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19.12.2020 16:27 Відповісти
яка радість. ще один відосік
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19.12.2020 16:16 Відповісти
Оскорбить грязными словами ПРЕЗИДЕНТА страны ,которого выбирали миллионы людей,мог только ,лишенный ума ,недоносок! Аминь!
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19.12.2020 16:26 Відповісти
и миллионы людей ошибаются! Но, потом тысячи исправляют ошибки за миллионами!
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19.12.2020 16:43 Відповісти
ФОПи лікарі, які майже всі були в 73%, сьогодні ставлять палатки на Майдані і виходять на акції протесту. Та до них не поспішають приєднуватись всі інші. Нехай спочатку спокутують свою провину перед державою і майбутнім наших дітей.
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19.12.2020 22:23 Відповісти
А можно поподробнее, в чем проблема фоп врача с новым законом?
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19.12.2020 22:40 Відповісти
В них, ФОПів, лікарів і запитуйте.
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20.12.2020 11:58 Відповісти
Такого преЗЕдента могла выбрать только тупая деревенская чернь
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19.12.2020 17:18 Відповісти
Что вы имеете против сельских жителей? Вы сами к нам из Сан-Франциско переехали ?
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19.12.2020 20:00 Відповісти
Сама спроси у того сельского быдла которое голосовала за Лозинского...
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19.12.2020 20:51 Відповісти
Самі то звідки ?
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19.12.2020 23:58 Відповісти
За нього голосувала п'ята колона, яка живе переважно в містах і мріє про своє верховенство в українській колонії російської імперії. А в селах дехто голосував з асимільованих і обдурених.
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20.12.2020 09:32 Відповісти
Після усіх "досягнень" вовчіка янєЛОХа підтримувати його може:
1. Ідіот.
2. Бот на з/п.
3. Хтось з рідних.
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19.12.2020 18:05 Відповісти
А хто ображається на правду? Навіть якщо більшість вважає правду "брундою" правда залишається правдою. «Більшість не читає книг. Більшість не знає жодної іноземної мови. Більшість не бачила світу не лише поза Україною, а навіть поза своїм телевізором. Більшість не виходила на майдани, не спиняла «рускую вєсну» на Півдні та Сході, не воювала на фронті, не об'єднювалася у волонтерські групи для допомоги воякам.
Більшість мінлива і непостійна в своїх симпатіях. Більшість безлика і безвідповідальна. Більшість привела до влади Леніна, Гітлера, Путіна, Януковича.
Тому я не можу погодитися з тим, що більшість права лише тому, що вона більшість».
Володимир В'ЯТРОВИЧ
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19.12.2020 21:59 Відповісти
лживая, ЗЕблевотина! про какие миллиарды это гнусявое чмо несет!?
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19.12.2020 16:41 Відповісти
Хвора людина...
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19.12.2020 17:16 Відповісти
Дайте ему селедки, пожрать он любит, особенно за гроши нищих пенсионеров
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19.12.2020 17:20 Відповісти
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Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 8345
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19.12.2020 17:37 Відповісти
Морда, хоч пацюків бий... Нагадує заточкою Хазанова.
До чого ж нікчемне самозакохане тупе створіння!
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19.12.2020 17:53 Відповісти
Країну поступово ведуть до краху вороги та некомпетентні політики а блазень... він завжди блазень - жарти ідіоцьки, смішочки хіханьки.
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19.12.2020 18:02 Відповісти
Кто его смотрел .тот зелох😀😀😀
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19.12.2020 18:15 Відповісти
а как это смотреть ..эту мразотину кремлёвскую гундосину не возможно и секунды выдержать ..я даже не включаю.
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19.12.2020 20:58 Відповісти
малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество живущее в своем иллюзорном мирке....
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19.12.2020 18:18 Відповісти
Уважаемые, я не приверженец Зеленского, но, когда читаю язвительные постулаты, я хочу заспокоить этих писателей, Ребята! у Вас у всех, будет шанс вернуть зека, и бимбу, это и так ясно что так будет, и уже потом вы все возьмётесь опять писать свои опусы, если вам конечно дадут это сделать.
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19.12.2020 19:28 Відповісти
ЗЕбил решил на дурочку косить...зек и бимба давно вернулись, спроси у кореша твоего клоуна Портнова - он не даст соврать..
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19.12.2020 20:57 Відповісти
Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям ,реальній загрозі суверенітету та соборності України,реальній загрозі українцям ,як націі !!))
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19.12.2020 21:24 Відповісти
ну прям патрийот
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19.12.2020 22:00 Відповісти
👍 👍 👍
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19.12.2020 22:02 Відповісти
Приятно! Уже то, что не горланит лозунгами па-савецки.
То, что не бреше.
И не вспоминает об ахентах и V колонне.
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19.12.2020 19:49 Відповісти
Бо він сам агент і п'ята колона. А бреше, як дихає. А краде, як в останній день.
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20.12.2020 09:45 Відповісти
...читает как бы серьезные вещи, а лицо комедианта и ох как он себя любит....
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19.12.2020 20:23 Відповісти
Треба бути розумово неповносправним, щоб підтримувати це створіння.
Цей блазень - образа України, шлях в парашу і позбавлення майбутнього наших дітей.
Це відверте знущання над гідністю українців і радість кацапським гнидам та манкуртам.
Все так не буде!!!
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19.12.2020 20:33 Відповісти
Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 9925
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19.12.2020 20:36 Відповісти
ох и смешно Вы прм Жванецкий Вам бы на большую сцену
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19.12.2020 20:47 Відповісти
Так вы ж ЗЕбилы как раз и хотели поржать..
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19.12.2020 20:55 Відповісти
О тут я погоджуюсь - не смішно, бо зжере і не скаже "дякую". А які "цукерочки" і коли, то на розсуд Божий.
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19.12.2020 22:08 Відповісти
Ага . Як у моїх племіннЗеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус - Цензор.НЕТ 8841иків
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20.12.2020 00:07 Відповісти
Я вже не можу змусити себе дивитися відосики цього гундосого. Воно настільки безнадійно тупе що в Британії отримував би державну допомогу з діагнозом "mental health problems". Ату воно "презідєнт"... Суцільний сором і ганьба кожному громадянину держави за "явлєніє"...
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19.12.2020 20:39 Відповісти
А навіщо їх дивитись? То все пусте. Як завжди.
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19.12.2020 22:10 Відповісти
Василий Рыбников. Владимир Зеленский и инновационная шляпа.
Очень актуальное произведение.
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19.12.2020 20:42 Відповісти
Ще б інноваційну фанеру почепили.
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20.12.2020 09:54 Відповісти
О.. гундосики подоспели..Танюща Лайф уже паром ссит от счастия.. ЗЕльоный сцарь гундосик снял..вау...даже лайк поставила...циничная, ватная кремлёвская ЗЕбилка...
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19.12.2020 20:53 Відповісти
Опять Пороха приплетал? Кто смотрел скажите. А то влом смотреть этот нудный "презедентский квартал".
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19.12.2020 21:17 Відповісти
он применил новацию офигенно смешную для Лохдауна - все что он очень часто говорол о порохе в этот раз запикивали... Прикиньте как остроумно гы-гы-гы
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19.12.2020 21:20 Відповісти
Воно таке вумно даже тисячи рахуе.
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19.12.2020 21:24 Відповісти
Ця зелена лялька, з кремлівського балагана, втілює в життя кремлівський сценарій по поверненню України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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19.12.2020 21:28 Відповісти
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19.12.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1340200118058954758 11 ч

Bloomberg: Зеленский - некомпетентный лузер, продавшийся олигархам
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19.12.2020 21:41 Відповісти
Жаль что снова выбрали не то что хотели, артист и есть артист))
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19.12.2020 21:47 Відповісти
Хтось обізнаний сказав ще сто років тому: "Артистов, проституток и извозчиков (таксистов) НЕ трогать, они служат любой власти.
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20.12.2020 10:20 Відповісти
Патякання тупої беніної макаки цікавить лише ідіотів обравших її на роль преЗЕдента.
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19.12.2020 21:48 Відповісти
https://ukrvision.com.ua/ Український погляд

США вирішили провести перевірку Зеленського та його оточення через роботу на РФ
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19.12.2020 21:49 Відповісти
Вони завжди знають усе через свою розвідку.
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20.12.2020 10:23 Відповісти
Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Все чудесится и чудесится!
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19.12.2020 21:53 Відповісти
Недоумок!
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19.12.2020 21:58 Відповісти
Откуда ты взялось, ЧМО? Иди играй в пинг-понг...
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19.12.2020 22:31 Відповісти
Как буд-то ребенок сидит в кресле президента и балуется. А настоящий президент, где-то вышел.
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19.12.2020 23:32 Відповісти
Пусть дед мороз под елочку Владимиру Александровичу найвидатнішому лідеру, принесет конфетки РОШЕН
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20.12.2020 01:29 Відповісти
Краще шоколадки по 12, 50 по акції.
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20.12.2020 10:27 Відповісти
весело додику
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20.12.2020 02:12 Відповісти
Коли заграєш на піаніні?
З.І. Низький уклін вам 73!
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20.12.2020 05:44 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
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20.12.2020 05:59 Відповісти
Витримав це гнусіння 1 хв. 02 сек.
Хоча б в текстовому форматі подавали, а так - НЕ ПОЧУВ.
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20.12.2020 09:34 Відповісти
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