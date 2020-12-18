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НДС в декабре возместят в полном объеме, - глава Госналоговой Любченко

НДС в декабре возместят в полном объеме, - глава Госналоговой Любченко

Общая сумма заявок на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре превышает 14 млрд грн, она будет профинансирована вовремя.

Об этом глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре у нас полное понимание, что заявка в 14,1 млрд грн будет отдана плательщикам, чего не было в декабре 2019 года", - сказал Любченко.

Он отметил, что по итогам 11 месяцев этого года заявки на бюджетное возмещение НДС составили 122,7 млрд, тогда как возмещено за это период 128 млрд грн.

Также на Цензор.НЕТ: Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%

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Ахметке, коломойше и 95 кварталу?
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18.12.2020 23:11 Ответить
скоро бубаноиды начнут клеить по две акцизных марки на каждую чекушку и пачку сигарет..
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18.12.2020 23:13 Ответить
Достижение, твою дивизию. И возмещено больше заявленного возврата НДС. Где этих .... экономике учили?
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18.12.2020 23:31 Ответить
Так значить, що бідакам із заблокованими накладними вже нічого не світить? Бо інакше ж звідкіля візьметься лишнє ПДВ?
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19.12.2020 00:18 Ответить
Олигархам! Кто бы сомневался.
А вот сдерут с остальных в двойном размере.
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19.12.2020 09:01 Ответить
 
 