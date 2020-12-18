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ПДВ у грудні відшкодують у повному обсязі, - голова Держподаткової Любченко

ПДВ у грудні відшкодують у повному обсязі, - голова Держподаткової Любченко

Загальна сума заявок на бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у грудні перевищує 14 млрд грн, її буде профінансовано вчасно.

Про це голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні у нас повне розуміння, що заявка на 14,1 млрд грн буде віддана платникам, чого не було в грудні 2019 року", - сказав Любченко.

Він зазначив, що за підсумками 11 місяців цього року заявки на бюджетне відшкодування ПДВ становили 122,7 млрд, тоді як відшкодовано за це період 128 млрд грн.

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Ахметке, коломойше и 95 кварталу?
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18.12.2020 23:11 Відповісти
скоро бубаноиды начнут клеить по две акцизных марки на каждую чекушку и пачку сигарет..
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18.12.2020 23:13 Відповісти
Достижение, твою дивизию. И возмещено больше заявленного возврата НДС. Где этих .... экономике учили?
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18.12.2020 23:31 Відповісти
Так значить, що бідакам із заблокованими накладними вже нічого не світить? Бо інакше ж звідкіля візьметься лишнє ПДВ?
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19.12.2020 00:18 Відповісти
Олигархам! Кто бы сомневался.
А вот сдерут с остальных в двойном размере.
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19.12.2020 09:01 Відповісти
 
 