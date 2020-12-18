ПДВ у грудні відшкодують у повному обсязі, - голова Держподаткової Любченко
Загальна сума заявок на бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у грудні перевищує 14 млрд грн, її буде профінансовано вчасно.
Про це голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У грудні у нас повне розуміння, що заявка на 14,1 млрд грн буде віддана платникам, чого не було в грудні 2019 року", - сказав Любченко.
Він зазначив, що за підсумками 11 місяців цього року заявки на бюджетне відшкодування ПДВ становили 122,7 млрд, тоді як відшкодовано за це період 128 млрд грн.
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А вот сдерут с остальных в двойном размере.