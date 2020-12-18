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Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект

Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих физлиц-предпринимателей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова...И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - сказал Любченко.

Он уточнил, что специалисты Госналоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих ФОП.

Также на Цензор.НЕТ: Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся

"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - добавил он.

Автор: 
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Топ комментарии
+12
Як підприємець, я за тридцять років засвоїв одне: не страшні податки у розумних межах, коли я можу їх платити безболісно для свого сімейного бюджету. Страшна невизначеність, кажучи новомодним підвішеність, коли ти якось призвичаївся, можеш планувати витрати і доходи і тут тобі - на!!! Касовий апарат із дурним програмним і чого доброго платним забезпеченням. А санкції за перепутати коди товару - як ніби у Європі. А щоб клеїти автоматично стікери, то потрібне обладнання. Держава не дасть навіть на виплату, а не те що безкоштовно навіть касового апарата. Тоді як у тому ж Податковому кодексі було зазначено, що звітність до державних органів - безкоштовна.
Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
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19.12.2020 00:15
+7
Угу , с протестующими евробляхерами тоже закон согласовывали , а потом тупо обманули 😀😀😀
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18.12.2020 23:47
+4
ФОПам податки, зеленому неЛоху - бабки.
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18.12.2020 23:50
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Правила форума Совет форумчан
Угу , с протестующими евробляхерами тоже закон согласовывали , а потом тупо обманули 😀😀😀
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18.12.2020 23:47 Ответить
а ФОПи обратное говорят что он врет
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20.12.2020 13:04 Ответить
ФОПам податки, зеленому неЛоху - бабки.
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18.12.2020 23:50 Ответить
При любом хозяине -ты чмо будешь лебезить.А тут грязь, урок.петух на госдолжности и ты никто???
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19.12.2020 00:02 Ответить
Ойц!! Держава олігархічна кине, як завжди!!
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19.12.2020 00:00 Ответить
Як підприємець, я за тридцять років засвоїв одне: не страшні податки у розумних межах, коли я можу їх платити безболісно для свого сімейного бюджету. Страшна невизначеність, кажучи новомодним підвішеність, коли ти якось призвичаївся, можеш планувати витрати і доходи і тут тобі - на!!! Касовий апарат із дурним програмним і чого доброго платним забезпеченням. А санкції за перепутати коди товару - як ніби у Європі. А щоб клеїти автоматично стікери, то потрібне обладнання. Держава не дасть навіть на виплату, а не те що безкоштовно навіть касового апарата. Тоді як у тому ж Податковому кодексі було зазначено, що звітність до державних органів - безкоштовна.
Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
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19.12.2020 00:15 Ответить
Держава ця нахлібе, проходили це ще в 00 і раніше роках..не ****************!!
Вибачаюсь...🤗
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19.12.2020 00:43 Ответить
если ты не можешь платить налоги то иди на стройку работать. а то мозгов нет для бизнеса а вы туда лезете)))
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19.12.2020 11:30 Ответить
Мозгов походу у тебя, дятла, от рождения не было. Сходи на базар, купи свинные
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19.12.2020 11:37 Ответить
скажи честно, у тебя сегодня родители опять пьяные?)) а по теме можешь что нибудь буркнуть?))
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19.12.2020 11:45 Ответить
А ти їх платив - оті налоги? Шоб повністю, без мінімізації 46% пенсійний і соціальний внески при азарові з кучмою. апетити у влади не обмежені нічим, окрім всенародного спротиву. Між іншим: на стройке половина робітників не оформлена і , природньо податки не сплачують.
Частина будівельників-шабашників взагалі ніколи нічого не платила.
У вас там на Чернігівщині всі такі? Як ніби з дитсаду пишете.
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19.12.2020 19:04 Ответить
так вот умник посчитай с з.п в 10000 грн платится 2200 в пенс. фонд, соц пакет 1000, воен сбор 150, а потом подоходный 1800 итого 5150 с 10000, фоп с оборотом в 1,5 млн это 125000 в мес платит 700-1200 единый и 1200 пенс. итого максимум 2400))) так что в отличии от тебя ненормального я умею пользоваться калькулятором))) а стройки сейчас тоже прижали. учись хорошо в школе и тоже научишься считать
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19.12.2020 19:25 Ответить
Вопрос в порядотности ФОПа и в прозрачности его годового оборота. Это же не тайна что миллионный ФОП с единым налогом в 210 грн в месяц делает обороты в десятки раз больше установленного для него лимита, соостветсвенно за это и не уплачено ни копейки налога в бюджет то есть теневая экономика.
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19.12.2020 19:46 Ответить
налоги это второстепенное, фопу не ведут бух. учета с первичной документацией. вся контрабанда которая завозится в украину реализуется через фопы. это нонсенс)))) ты продаешь кроссовки и не обязан отчитываться где ты их взял)))
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19.12.2020 19:58 Ответить
ну а кто реализует без документом эту контрабанду?
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19.12.2020 20:02 Ответить
фопы . у юр лиц строгая отчетность))) хотя откуда вам школьникам знать что такое бухгалтерия и как она ведется)))
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20.12.2020 10:03 Ответить
дурень фоп - это физическое лицо. Знаток, не смеши толпу!
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21.12.2020 01:25 Ответить
открою тебе секрет, фопы на общем налогооблажении ведут всю бухгалтерию))) вот именно что вы толпа а не граждане
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21.12.2020 09:18 Ответить
мальчик иди сперва закончи школу, потом мне тут галаголь
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23.12.2020 06:47 Ответить
Так и представил картину-ФОП под покровом ночи с мешками через плечо тащит через границу контрабанду .Дядя, контрабанду тянут через таможню, но побороться с таможней у правительства мысли не возникают.И под видом борьбы с контрабандой убивают слой экономически независимого населения.А такие типа "антиватники" тявкают в защиту тридварасов у власти.Вот и задумаешься-тявкают по скудоумию, или за денежку.
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20.12.2020 11:49 Ответить
в силу твоей умственной отсталости объясняю, завести контрабас это пол дела, его нужно еще продать, а вто здесь и приходят на помощь фоп, которому не нужна первичка (откуда взялся этот товар) если не будет реализации в черную то и завозить в черную никто не будет
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20.12.2020 12:40 Ответить
холуй, в силу твоей умственной отсталости приведу аналогию- наркоторговля, весь мир бореться с нарко трафиком и наркодилерами, а наркоманов лечат.ты же предлагаешь убивать наркоманов а о дилерах ни гу-гу, что с таможни живешь, или на зарплате сидишь?
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20.12.2020 14:20 Ответить
дурилка, ты сравниваешь жопу с пальцем))) нигде в мире нет бизнеса без кассовых аппаратов и бухгалтерии. иди собирайся в школу и не беси меня своей тупизной)))
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20.12.2020 15:12 Ответить
а по теме есть что возразить?))) ложись уже спать, экономический бунтарь)))
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20.12.2020 18:17 Ответить
что вы говорите, а давайте РРО на таможне поставим . Бред в Стамбуле РРО не видел, в Гданске тоже, в Браге Португалии тоже
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20.12.2020 19:52 Ответить
тебе 10 лет от роду и ты все знаешь?)))) вот взять бы тебя за ухо и поводить по гданьску))) идиот
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21.12.2020 09:28 Ответить
какие миллионы нас даже да 2ух млн не дотянет
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20.12.2020 19:49 Ответить
дурень тебяя это точно не касается, ты по натуре профан в предпринимательской деятельности.
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21.12.2020 01:35 Ответить
знаете ,проще всего, писать здесь чушь , а вы подойдите к стеле на майдане поговорите с предпринимателями , которые там уже неделю. Рынок алкоголя и сигарет уже давно с кассовыми , так там 50% тени.
Требуем мы принять норм законопроект, который действительно будет защищать бизнес и выведет людей из тени , а не загонит их туда. Профан профаном, а 25-30гр тысяч налогов платил в квартал, до этого карантина , а у вас судя по смайлу с теми ментами , которые нас избивали общие замашки,. А вы вкурсе, что женщине пожилой дубинкой сломали челюсть и череп...
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21.12.2020 09:11 Ответить
а той женщине писю пеной не задули? а она была только в трусиках? баран иди уже в школу
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21.12.2020 09:31 Ответить
Давай у меня ресурса на спор в пару тысяч долларов хватит , это по поводу кассовых апаратов, ампот поводу вашего хамства, так это простая провокация
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21.12.2020 09:36 Ответить
ты дурилка картонная высри сначала мамкины пирожки, получи образование, купи за свои деньги хотя бы трусы себе а потом начинай кидаться громкими заявлениями))))
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21.12.2020 09:39 Ответить
я ж говорю ничего кроме хамства
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21.12.2020 09:45 Ответить
ты на уроках учись а не дерзи взрослым в инете. может из тебя человек получится))
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21.12.2020 09:55 Ответить
короче притомил ты этим бредом , приходи к стеле в Киеве поговорим , с Чернигова ехать недалеко
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21.12.2020 10:02 Ответить
сынка, о чем с тобой можно говорить? как девочек за косички тягать, или какие таньчики круче?))) дал бы тебе батя ремня лучше)))
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21.12.2020 10:11 Ответить
лучше б вам голову мозгами задули
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21.12.2020 09:38 Ответить
. у тебе є помилка у тексті (не розумієш про предмет який обговорюєш). Але я на неї тобі не вкажу. Надоїло без оплати вчити недовчених.
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19.12.2020 20:03 Ответить
это вы мне?
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19.12.2020 20:07 Ответить
черніговському
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19.12.2020 21:09 Ответить
ты не укажешь по одной причине, ты ее не знаешь))))
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20.12.2020 10:01 Ответить
вас два тупих? чи маск13 - це твоє друге імя?
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21.12.2020 19:33 Ответить
какое ты ничтожество, ты бы себя видел со стороны))) ну если ты такой острый то обоснуй мне так что бы я заткнулся?)))) а мозгов то хватает только на пук в небо
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21.12.2020 19:45 Ответить
а те, що це не чистий дохід, а це кошти в обороті, за які платиться оренда, купується товар і таке інше, ти чому не рахуєш. Дохід ФОПа і ЗП не порівнюй. На ЗП люди хоядть на роботу, на один і той самий час і так само йдуть з роботи, мають два вихідних, відпустку, лікарняне, які не які гарантії держави від невипалти ЗП і незаконного звільнення. А у ФОП нічого цього немає, точніш відпустку влаштувати, це не заробити грошей, лікарняне теж збитки, а потім якесь бидло вирішить, що підриємці мало платять податків чи біщнес не так ведуть, і все триндець, закривайся і гарантій від держави ніяких. Єдине, з чим погоджусь, що мають бути касові апарти, і якомога спрщений варіант, і все безкоштовно, як програмне забезпечення так і звітність і касові апарати можуть коштувати не більше 1000 грн.
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20.12.2020 17:28 Ответить
ты наверно бизнес видел по телевизору))) больничные фопам оплачиваются, рентабельность бизнеса не менее 20% а это 25 тыс в мес. все фопы должны подавать декларации, и не фопам ставить условие сколько что должно стоить. не хочешь вести бизнес по закону, закрывай бизнес. у нас на базарах фопы имеют по 5-10 точек и оборот у них 50-100 тыс в день))) так что вот ты мне быдло не рассказывай о несчастных фопах. я сам оформлен фопом и если быть честным к самому себе, это уничтожение своей страны и экономики. 90% фопов дутые.
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20.12.2020 18:15 Ответить
бидло це ти ублюдок. триндиш про те, що й поняття не має. отам оформляйся фопом. от гандон, з ним як з людиною, а воно било виявилось, хоча срузкопердящі ублюдки в основному всі такі.
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20.12.2020 21:55 Ответить
ты жертва аборта все маты вспомнил?))) а теперь щенок сопливый пиши по теме, что сказать то хотел, в чем я заблуждаюсь?)))
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21.12.2020 09:21 Ответить
тварино, в своєму існуванні.
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23.12.2020 08:32 Ответить
сдулся? ну вот и хорошо)))
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23.12.2020 09:48 Ответить
тварино кацапська, тобі
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23.12.2020 10:17 Ответить
ох и дурачина))
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23.12.2020 10:27 Ответить
тварино, але ти тупе. буду сперечатися з дурнем, то подумають, що теж такий. ти ж тупе і упороте, щось собі придумало і вважаєш, що таке скрізь. той думай, властивісь у вас кацапів така, якусь дурь собі в голову заб'єте і не переконаєш. то та таке, твої проблеми.
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23.12.2020 11:46 Ответить
Даремно Ви пояснили ідіоту його помилку. Як кажуть: дурака вчити - тільки псувати. Замість подякувати пану за науку, воно ще й бикує. Чернігівський так і не зрозумів, що пуйню написав. Бреше, що ФОПом працює. Можливо віддав паспорт, на який хтось мінімізує податки. А йому на випивку шось перепадає.
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21.12.2020 19:39 Ответить
Не только на стройке-половина как минимум фопов на 1-гр. на рынках уже пару лет не платит нихере кроме местового!
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20.12.2020 14:05 Ответить
бот ФОП иди лесом, смени методичку
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19.12.2020 19:41 Ответить
не знаю за кого голосували Ви,проте ,90% фоп топили за осла.Ось і потрібно відповідати за свій вибір - думали вам залишать "бардак" у вигляді есв і добавлять обіцяних "плюшок" від Голобородька ? Всі хочуть порядку і справедливості -ніхто не готовий з себе розпочинати,в першу чергу влади і її зедротів це стосується.Навіть свій протест ви під білими прапорами капітуляціі зробили,не висунувши ніяких інших вимог ,крім своїх шкурних,ніби в державі все гаразд і вас влаштовує.Так що, не розпускайте соплі ,що хвоста прищемили і дружно ідіть у сраку.
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20.12.2020 10:25 Ответить
Полностью согласен. Я бы давно себе установил РРО, но эта неопределенность просто убивает. То их необходимо поставить было год назад. То сейчас, но не всем. То уже через год. То только кассовый с покупкой и обслуживанием ежемесячным, то достаточно программы на телефон-комп с принтером. Смотрю на своих коллег, которые поставили РРО еще год назад и понимаю, что как законопослушные граждане, сработавшие оперативно по установке оборудования, именно они и остались в идиотах. Так быть не должно. РРО должны стоять у всех. Но только вводить их нужно без всяких отсрочек и размусоливаний.
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20.12.2020 11:19 Ответить
Т.е. подготовили правки в Конституцию, об уголовной ответственности Рады за ухудшение жизни украинцев?
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19.12.2020 09:00 Ответить
да разрешите уже всем не платить налоги, работяги платят больше налогов чем фопы. нахрена такие фопы?))
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19.12.2020 11:28 Ответить
Шо ты платишь, чучело? Какашки дерке в сральнике?
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19.12.2020 11:38 Ответить
ты сын сына моих трусов переведи свой бред на человеческий язык?))) почему у вас гусских все сводится к жопе и какашкам?)))
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19.12.2020 11:43 Ответить
Ці наперсточники постараються кинуть ФОП в черговий раз. Їм віри немає.
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19.12.2020 13:52 Ответить
Теперь дурачков нету, что бы новый майдан проплатить. Можете теперь терпеть, с мужественно сжатыми челюстями.
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19.12.2020 17:26 Ответить
... а ФОПи знають ?
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19.12.2020 18:14 Ответить
Это возможность респекта. Сам факт встречи с протестующими и совместного поиска компромисса - это нечто не присущее ни яныку, ни пете... да, собственно, и зеле... может Любченка за это с работы с нимут. Короче возможность респекта превратится в респект только после голосования в Раде. Или не превратится...
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20.12.2020 10:43 Ответить
Как я сочувствую ФОПам и понимаю их душевную боль. Жена работает на одного из таких. Зарплаты платить нечем, заставили всех сотрудников написать по собственному желанию, чтобы налоги не платить за работников в период карантина. Говорят что нечем. Месяц назад себе купили Land Cruiser с салона, а сыночку mercedes gle тоже с салону. Но на официальное оформление работников у них денег нет беда....
И еще напрягает своих сотрудников ехать на майдан поддержать бедняжек ФОПов. Вот как то так
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20.12.2020 12:42 Ответить
+100
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20.12.2020 13:36 Ответить
любченко , ти ... а що тещі не купив хоча б джиліка ?
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20.12.2020 19:12 Ответить
ты дибил?
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20.12.2020 19:53 Ответить
"Схема на 20 млрд гривень: як тютюновий монополіст уникає оподаткування. Розслідування"
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/shema-na-20-mlrd-griven-yak-***********-monopolist-unikae-opodatkuvannya-rozsliduvannya.htm

Платить налоги преступной власти, покрывающей преступников, - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!

Закон должен быть один для всех!!! Пока в Украине этого нет и на горизонте!!!
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20.12.2020 14:17 Ответить
ФОПи ідуть у сраку
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20.12.2020 15:27 Ответить
а ФОПи знають ?
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20.12.2020 19:10 Ответить
знають і просять раду його прийняти
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20.12.2020 19:56 Ответить
Доротича спитайтесь - наш лідер, чекає всіх на майдані
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20.12.2020 20:39 Ответить
 
 