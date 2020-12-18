Глава налоговой Любченко: Наработан компромиссный с протестующими ФОП законопроект
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих физлиц-предпринимателей.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова...И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - сказал Любченко.
Он уточнил, что специалисты Госналоговой отрабатывали предлагаемые законодательные изменения в соответствии с требованиями протестующих ФОП.
Также на Цензор.НЕТ: Петрашко о протестах ФОПов на Майдане: Отменить локдаун по требованию протестующих не удастся
"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
Вибачаюсь...🤗
Частина будівельників-шабашників взагалі ніколи нічого не платила.
У вас там на Чернігівщині всі такі? Як ніби з дитсаду пишете.
Требуем мы принять норм законопроект, который действительно будет защищать бизнес и выведет людей из тени , а не загонит их туда. Профан профаном, а 25-30гр тысяч налогов платил в квартал, до этого карантина , а у вас судя по смайлу с теми ментами , которые нас избивали общие замашки,. А вы вкурсе, что женщине пожилой дубинкой сломали челюсть и череп...
И еще напрягает своих сотрудников ехать на майдан поддержать бедняжек ФОПов. Вот как то так
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/shema-na-20-mlrd-griven-yak-***********-monopolist-unikae-opodatkuvannya-rozsliduvannya.htm
Платить налоги преступной власти, покрывающей преступников, - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!
Закон должен быть один для всех!!! Пока в Украине этого нет и на горизонте!!!