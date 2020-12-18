Голова податкової Любченко: напрацьовано законопроєкт, компромісний із ФОПами, які протестують
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам фізосіб-підприємців, які протестують.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Зовсім недавно, на минулих вихідних, було напрацьовано законопроєкт, який повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент - Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - сказав Любченко.
Він уточнив, що фахівці Державної податкової відпрацьовували пропоновані законодавчі зміни відповідно до вимог ФОПів, які протестують.
"Ми знайшли компроміс, відпрацювали законопроєкт, зараз м'яч на стороні ФОПів і парламенту. Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси і формувала політику", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленій владі якраз хочеться позбавитти частини громадян власного заробітку. Аби "лохи
не сорокадворічні" з безвиході пішли на конвеєр олігархів та їм подібним. Дурбецали - у половини ттих, кого ви хочете загнатти на мінімальну зарплату, вже нема здоровья для конвеєра. Бо якби було, то рвонули б навіть далі за Польшу.
І ковід все одно скінчиться. І Європа відкриє кордони. А вам, придуркам пліснявим, захочеться поповнити країну дешевю силою з Азії. Китай вже чекає. Але дорого у вас він країну не купить.
Вибачаюсь...🤗
Частина будівельників-шабашників взагалі ніколи нічого не платила.
У вас там на Чернігівщині всі такі? Як ніби з дитсаду пишете.
Требуем мы принять норм законопроект, который действительно будет защищать бизнес и выведет людей из тени , а не загонит их туда. Профан профаном, а 25-30гр тысяч налогов платил в квартал, до этого карантина , а у вас судя по смайлу с теми ментами , которые нас избивали общие замашки,. А вы вкурсе, что женщине пожилой дубинкой сломали челюсть и череп...
И еще напрягает своих сотрудников ехать на майдан поддержать бедняжек ФОПов. Вот как то так
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/shema-na-20-mlrd-griven-yak-***********-monopolist-unikae-opodatkuvannya-rozsliduvannya.htm
Платить налоги преступной власти, покрывающей преступников, - ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!
Закон должен быть один для всех!!! Пока в Украине этого нет и на горизонте!!!