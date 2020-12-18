Голова податкової Любченко: напрацьовано законопроєкт, компромісний із ФОПами, які протестують

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко заявив про готовність компромісного законопроєкту, який відповідає вимогам фізосіб-підприємців, які протестують.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім недавно, на минулих вихідних, було напрацьовано законопроєкт, який повністю влаштовує керівників акцій, які були ними на той момент - Доротича, Орлова... І ми знайшли повний компроміс, навіть як податкова служба", - сказав Любченко.

Він уточнив, що фахівці Державної податкової відпрацьовували пропоновані законодавчі зміни відповідно до вимог ФОПів, які протестують.

"Ми знайшли компроміс, відпрацювали законопроєкт, зараз м'яч на стороні ФОПів і парламенту. Я не хочу, щоб податкова служба втягувалася в політичні процеси і формувала політику", - додав він.

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