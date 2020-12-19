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Новые карантинные правила вступили в силу в Украине. ИНФОГРАФИКА
В эту субботу, 19 декабря, по всей территории Украины начинают действовать новые ограничения в рамках противокоронавирусного карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Действие карантина в Украине продлено до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года. В то же время с сегодняшнего дня дополнительно запрещено:
- проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;
- работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Остальные ограничения остаются такими же, как и раньше. С полным перечнем можно ознакомится на нижепреведенной инфографике.
Топ комментарии
+17 Привет
показать весь комментарий19.12.2020 09:32
+15 Андрей Стадник
показать весь комментарий19.12.2020 09:28
+12 Привет
показать весь комментарий19.12.2020 09:46
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Пожалуйста, подождите...
все спекотнішою стає планета
В церквях наверное вирус не той системы...😃
есть Конституция а там права охраняются покруче кабминовских правил
Так что тебя сперва нарушат работу твоего дыхания и швлом добьют
Это просто новогодний подарок аваковским ментам..
Вам же ясно написали, что это сопли, даже не ОРВИ...
В суде вам напишут так:
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
Транспорт забитий, ТЦ забиті зубожілими...
Зелена влада явно налаштована зменшити кількість українців
Навіть не знаю, що може врятувати країну