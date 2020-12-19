Нові карантинні правила набули чинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Цієї суботи, 19 грудня, на всій території України починають діяти нові обмеження в межах протикоронавірусного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дію карантину в Україні продовжено до кінця зими, тобто до 28 лютого 2021 року. Також відсьогодні додатково заборонено:

- проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) з участю дітей із понад однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;

- проведення у розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;

- прийом відвідувачів у музеях, на виставках або в галереях, якщо в залах перебуває більше однієї людини на 10 кв. м;

- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос); проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч із 31 грудня на 1 січня 2021 року роботу ресторанів і кафе буде дозволено до 1:00.

- релігійні заходи в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Інші обмеження залишаються такими ж, як і раніше. З повним переліком можна ознайомитись на наведеній нижче інфографіці.