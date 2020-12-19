Нові карантинні правила набули чинності в Україні. ІНФОГРАФІКА
Цієї суботи, 19 грудня, на всій території України починають діяти нові обмеження в межах протикоронавірусного карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дію карантину в Україні продовжено до кінця зими, тобто до 28 лютого 2021 року. Також відсьогодні додатково заборонено:
- проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) з участю дітей із понад однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;
- проведення у розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;
- прийом відвідувачів у музеях, на виставках або в галереях, якщо в залах перебуває більше однієї людини на 10 кв. м;
- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос); проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч із 31 грудня на 1 січня 2021 року роботу ресторанів і кафе буде дозволено до 1:00.
- релігійні заходи в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Інші обмеження залишаються такими ж, як і раніше. З повним переліком можна ознайомитись на наведеній нижче інфографіці.
Будь ласка, зачекайте...
все спекотнішою стає планета
В церквях наверное вирус не той системы...😃
есть Конституция а там права охраняются покруче кабминовских правил
Так что тебя сперва нарушат работу твоего дыхания и швлом добьют
Это просто новогодний подарок аваковским ментам..
Вам же ясно написали, что это сопли, даже не ОРВИ...
В суде вам напишут так:
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
Транспорт забитий, ТЦ забиті зубожілими...
Зелена влада явно налаштована зменшити кількість українців
Навіть не знаю, що може врятувати країну