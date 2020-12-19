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Нові карантинні правила набули чинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Нові карантинні правила набули чинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Цієї суботи, 19 грудня, на всій території України починають діяти нові обмеження в межах протикоронавірусного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дію карантину в Україні продовжено до кінця зими, тобто до 28 лютого 2021 року. Також відсьогодні додатково заборонено:

- проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) з участю дітей із понад однієї групи/класу і в присутності відвідувачів;
- проведення у розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;
- прийом відвідувачів у музеях, на виставках або в галереях, якщо в залах перебуває більше однієї людини на 10 кв. м;
- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос); проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч із 31 грудня на 1 січня 2021 року роботу ресторанів і кафе буде дозволено до 1:00.
- релігійні заходи в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Дивіться також: Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус. ВIДЕО

Інші обмеження залишаються такими ж, як і раніше. З повним переліком можна ознайомитись на наведеній нижче інфографіці.

Нові карантинні правила набули чинності в Україні 01
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Топ коментарі
+17
Логика и зеленое стадо это не совместимо...
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19.12.2020 09:32
+15
Логіки в таких обмеженнях - абсолютний нуль.
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19.12.2020 09:28
+12
Музеи на 10 квадратов...церкви на 5 квадратов....
В церквях наверное вирус не той системы...😃
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19.12.2020 09:46
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якими жорсткими будуть обмеження від хануки до пуріма...аж до повного локдауну між різдвами ісуса і вови...на водохреща ополонок не буде і можна дотримати дистанцію у 1,5 м...
все спекотнішою стає планета
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19.12.2020 09:14 Відповісти
Логіки в таких обмеженнях - абсолютний нуль.
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19.12.2020 09:28 Відповісти
Логика и зеленое стадо это не совместимо...
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19.12.2020 09:32 Відповісти
ну так это не для того что бы остановить вирус а что бы привыкали
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19.12.2020 09:37 Відповісти
Логика -сварить лягушку постепенно подогревая воду, чтоб не выпрыгнула
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19.12.2020 10:28 Відповісти
Музеи на 10 квадратов...церкви на 5 квадратов....
В церквях наверное вирус не той системы...😃
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19.12.2020 09:46 Відповісти
Церкви набагато більші, відповідно і об*єм повітря більший
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19.12.2020 10:00 Відповісти
Да ты шо?? Ты в сельские церкви наверное не видел...и в музеях не бывал...
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19.12.2020 10:11 Відповісти
В сільських церквах і народу мало
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19.12.2020 10:16 Відповісти
А какая разнийа(с) зебилушка сколько народу в селе или городе...если речь идет об одном человеке на определенное количество квадратных метров площади помещения???
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19.12.2020 10:30 Відповісти
И по твоей зебильной логике соелует что в сепермакетах с их обьемом помещения следует разрешить больше народу на квадратный метр ..чем в маленьком магазине?? Да???
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19.12.2020 10:35 Відповісти
Я прям вижу как народец стройными рядами из кафешек и ресторанов 1 января в час ночи выходит...😃...причем дружно...построившись в колоны по четыре...
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19.12.2020 09:47 Відповісти
В колонну по одному с права! 😁👍
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20.12.2020 07:57 Відповісти
Вони або знущаються із "пастви" або вони дегенерати...
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19.12.2020 09:57 Відповісти
У багатьох країнах так само вводять обмеження - і чомусь не клянуть Зеленського
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19.12.2020 10:03 Відповісти
там его нет.
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19.12.2020 10:25 Відповісти
в тих країнах сильний вплив мають світові сіоністи з глобалістами...
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19.12.2020 10:27 Відповісти
я ложил на правила да еще и от кабмина в котором сидят менеджеры олигархов ...
есть Конституция а там права охраняются покруче кабминовских правил
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19.12.2020 10:24 Відповісти
Згадайте свої слова, коли вам апарата ШВЛ не дістанеться
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19.12.2020 10:29 Відповісти
Аппарата ШВЛ...ему может не достаться только лишь потому что зеленый скот у власти...степашины...шмыгали...зелегские...и прочие..
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19.12.2020 10:32 Відповісти
.Вам персональний нададуть ..від Петра .
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19.12.2020 10:34 Відповісти
Тебе зебилу повезло меньше...тебе и от Петра не дадут...и от зеленого стада не дадут...радуйся..
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19.12.2020 10:36 Відповісти
Малоросам ..тільки *кісточку * кинуть ..з барського столу .
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19.12.2020 10:41 Відповісти
а твои косточки обглодут клоуны, зебил
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19.12.2020 10:45 Відповісти
Зебилам тупым гавна кидают...и они рады до безумия...хавают..
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19.12.2020 10:47 Відповісти
Хто про що, а кацап про гівно
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19.12.2020 12:55 Відповісти
Згадайте свої слова, коли вам апарата ШВЛ не дістанеться ---- Зачем в протоколах лечения пневмоний в 2020г появились миорелаксанты? Что бы обездвижить человека? Что бы диафрагма перестала работать? Что бы нарушить нормальный процесс дыхания? Что бы была причина человека поместить на ШВЛ, который добивает пациента?
Так что тебя сперва нарушат работу твоего дыхания и швлом добьют
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19.12.2020 10:56 Відповісти
Ну вы и идиот...
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19.12.2020 18:06 Відповісти
Щось не знайшов у протоколі..?
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19.12.2020 22:22 Відповісти
посмотрим как будут востребованы ШВЛы через годик
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19.12.2020 10:59 Відповісти
твоему трупу он точно не поможет ... это да...
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19.12.2020 21:33 Відповісти
Ну, не озброєним оком видно, що Зебіли взяли курс на знищення українців і України. На 30-му році правління жидокацапи вирішили, що вже настав час "Ч" і їм можна рішуче діяти...
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19.12.2020 10:26 Відповісти
Однозначно! особенно церкви 1 на 5 метров. Это же геноцид, определённо!
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19.12.2020 10:33 Відповісти
а польська влада також знищує свій народ? Бо там також карантинний "геноцид", німецька також, італійська, іспанська..
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19.12.2020 10:39 Відповісти
там уряди під впливом глобалістів, а у нас є невмерлі науковці, які дають чіткі приписи, як в корткому часі здолати цю епідемію, але влада ПРИНЦИПОВО чути не хоче!!!
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19.12.2020 11:16 Відповісти
Всім *фомам * пройти пооблизувати ручки дверей інфекційних відділень .
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19.12.2020 10:33 Відповісти
В Польщі у новорічну ніч вводять комендантську годину, а у нас навпаки дозволяють ресторанам довше працювати ніж зазвичай.
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19.12.2020 10:34 Відповісти
поляки здурі, лягли під глобалістів цілком...
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19.12.2020 11:20 Відповісти
Поляки умнее тебя в 100 раз
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19.12.2020 21:34 Відповісти
Нові карантинні правила набули чинності в Україні - Цензор.НЕТ 3552
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19.12.2020 10:35 Відповісти
все, хана ресторанам та кафешкам. Вони тільки на новорічну ніч і розраховували. А хто піде святкувати до часу ночі? А потім куди? Навулицю йти чи додому їхати і ще там святковий стіл накривати? Ну не знаю, яка в біса різниця, чи підхопити вірус до першої годинитночі, чи вже після першої.. Не розумно якось. Та і йти в ресторан де можут бути потенційні носії - також не розумно.. хз..
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19.12.2020 10:37 Відповісти
Да никто и никуда в час ночи не уйдет...будут гулять до утра..
Это просто новогодний подарок аваковским ментам..
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19.12.2020 10:39 Відповісти
я так не думаю. Ресторани закриють, бо нафіг їм штрафи платити? Або взагалі не будуть влаштовувати новорічну вечірку.
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19.12.2020 10:40 Відповісти
Закроют...двери из нутри...а сумму штрафа компенсируют новогодней наценкой...ведь абы кто не придет...будут свои..и их заранее предупредят о новогодних ценах..
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19.12.2020 10:49 Відповісти
з одного боку прагнуть зупинити/зменшити коронавірус, з іншого - знищуюють потроху все, що ще хоч якось дихає.. Я не знаю як правильно. В мене сестра перехворіла так, що ми вже думали вона не виживе. І знайома, а вона взагалі сама медик, і в медичному середовищі почувається як риба в воді, але це не допомогло врятуватись чи якось пропєтляти легенько.. Тому, я з розумінням ставлюсь до таких заходів і страхів. В кожного свій досвід.
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19.12.2020 10:45 Відповісти
так, ти правий, незручно, то треба буде два столи робити, в ресторації сплачувати за стіл, та дома поляну накривати, а між ними перепочинок на свіжому повітря біля йолки та глінтвейн з кавою
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19.12.2020 13:28 Відповісти
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 р. № 641. Відповідальність за вказане правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП.

Вам же ясно написали, что это сопли, даже не ОРВИ...
В суде вам напишут так:
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
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19.12.2020 11:02 Відповісти
наш головний вірус сьогодні - це зебіл...
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19.12.2020 11:21 Відповісти
Треба було продовжити і охопити радянські 8 марта і 9 мая, а то припадає лише на християнські Різдвяні свята.
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19.12.2020 12:04 Відповісти
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 14:15 Відповісти
І старих правил ніхто не виконував...що про нові говорити.
Транспорт забитий, ТЦ забиті зубожілими...
Зелена влада явно налаштована зменшити кількість українців

Навіть не знаю, що може врятувати країну
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19.12.2020 17:27 Відповісти
Быдла хочет тусить ... и жить """на полную "" ... одни не верят в инфекцию досихпор ...и кстати эти же ****** и болеют ( я даже немножко рад ) !!!! ... пускай идут в ад ... абсолютно все кто думает что "оно" особенное .... я весь год ношу маску FFP2 и не тусуюсь (хоть иногда и появляюсь общественных местах) ...мою руки всегда ....потому что лечение - дороже антисептика и не известно сколько заболевшие проживут ... раньше люди жили больше ста лет ...организм человека это позволяет ... но сейчас все дохнут в 50 а скоро будут дохнуть в 30 лет.
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19.12.2020 21:29 Відповісти
у кого мозги есть у того и карантин а кто без мозгов .то их хоть стреляй не дойдет до черепушки
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19.12.2020 21:33 Відповісти
 
 