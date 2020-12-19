Степанов: Алгоритм ковид-тестирования полностью обновлен. Вводится скрининг на выявление антигена
МОЗ Украины обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.
"Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии", - сообщил он.
Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.
"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Если есть симптомы COVID-19, сделали тест, то подтверждение не требуется. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР", - сообщил он.
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раньше било тестирование сейчас скрининг
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https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина будет вакцинировать от https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препарат. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2712427699007589?__cft__[0]=AZWlkbpbz7XNaijvvRJzDE30_JU5bjTdEbIiIlIcjWZJBovT0aoVdMvikXdJJBZQ7b8O2zLz7aE4B7jJAUCrqjBOmfqGLn6lPYkZAMTzn9lWq1U46TKPLQXWAcFMDm0oh-TGtecynkd7bWRajaC0eqL8&__tn__=%2CO%2CP-R заявил президент https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский в видеообращении.
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.