Степанов: Алгоритм ковид-тестирования полностью обновлен. Вводится скрининг на выявление антигена

МОЗ Украины обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.

"Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии", - сообщил он.

Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Если есть симптомы COVID-19, сделали тест, то подтверждение не требуется. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР", - сообщил он.

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