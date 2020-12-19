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Степанов: Алгоритм ковид-тестирования полностью обновлен. Вводится скрининг на выявление антигена

Степанов: Алгоритм ковид-тестирования полностью обновлен. Вводится скрининг на выявление антигена

МОЗ Украины обновил алгоритм тестирования на COVID-19. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ранее тестирование проводили людям с симптомами COVID-19 и пневмонии.

"Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-диагностика. Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться лицам с подозрением на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии", - сообщил он.

Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

"Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Если есть симптомы COVID-19, сделали тест, то подтверждение не требуется. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+5
Вся,с позволения сказать,хохма в том,что у нас и ковидтестирование подлаживается под хотелки власти,надо было показать "эффективность от введения карантина выходного дня" - уменьшили число тестов и,соответственно,уменьшилось число выявленных заражённых.Надо оправдать введение с 8 января локдауна - увеличивают число тестов и увеличиться число заражённых.Создается впечатление,что власть озабочена не сколько борьбой с эпидемией,столько своими рейтингами.
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19.12.2020 13:48
+3
скрининг? Ху из Степанов? Ирландец?Какого иглесиаса быть клоуном для англичан?И почему бы половину текста не эксчейндж на английские ворды?
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19.12.2020 12:47
+2
Если хилый- сразу в гроб!©
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19.12.2020 11:42
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Если хилый- сразу в гроб!©
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19.12.2020 11:42 Ответить
освоили бабло - поменяли слова
раньше било тестирование сейчас скрининг
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20.12.2020 15:05 Ответить
Скажи наркотикам "Трям!"
Скажи наркотикам "Чпок!"
Своди наркотики в цирк.
Купи им яблочный сок
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19.12.2020 11:56 Ответить
были мы в цирке.....и в кино ходили....сейчас идем мороженное кушать!
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19.12.2020 12:13 Ответить
Извините,поискал на Цензоре но не нашел... Это правда,что Спортивный Арбитражный Суд хапретил ВСЕМУ руководству рфии (пердзиденту,администрации пердзидента,госдуре,премьр-министру и министрам со своими замами,следственному комитету и другим),посещать спортивные мероприятия типа Чемпионаты Мира,Олимрийские Игры и др,?
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19.12.2020 11:57 Ответить
когда-то читал,что вроде высшим функционерам по спорту у московитов был запрет,ну они их вроде поменяли на новых,на них не распространяется запрет,точно не помню
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19.12.2020 12:06 Ответить
Шла речь о всем руководстве,-посмотрел,только что,ролик в Ютубе и не могу его опять
найти...
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19.12.2020 12:15 Ответить
Так, є таке. І стосується путєна та всієї кремлівської свори.https://www.google.com/amp/s/amp.championat.com/other/news-4219897-cas-zapretil-vladimiru-putinu-poseschat-chempionaty-mira-i-olimpiady.html Читайте.
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19.12.2020 12:33 Ответить
Спасибо! Класс!
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19.12.2020 12:43 Ответить
И сразу система безопасности в телефоне показала красный восклицательный знак! Как холопы боятся правды!
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19.12.2020 12:49 Ответить
Таки так!!))
Шукайте на інших сайтах..)))
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19.12.2020 12:12 Ответить
Есть?! Отлично!
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19.12.2020 12:16 Ответить
***, мастера спорта по асфальто-терапии
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19.12.2020 12:01 Ответить
А в чем на этот раз зрада? Количество тестов возрастет, значит и число выявленных зараженных возрастет. Все, как и хотели зрадофилы!
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19.12.2020 13:27 Ответить
Вся,с позволения сказать,хохма в том,что у нас и ковидтестирование подлаживается под хотелки власти,надо было показать "эффективность от введения карантина выходного дня" - уменьшили число тестов и,соответственно,уменьшилось число выявленных заражённых.Надо оправдать введение с 8 января локдауна - увеличивают число тестов и увеличиться число заражённых.Создается впечатление,что власть озабочена не сколько борьбой с эпидемией,столько своими рейтингами.
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19.12.2020 13:48 Ответить
Звідки кловани у владі?
Вони давно захопили усі сфери життя (медичну вже років з 50) , просто "найталановитіші " захопили владу!
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19.12.2020 12:13 Ответить
Я думаю, пора искать больницы и городишки ,где лучше всего спасают украинцев от Ковида.Есть такие города.Где легко попасть к участковому врачу,где эти врачи перехватывают лёгких больных на себя,при утяжелении заболевания своевременно отправляют в стационар.В стационаре врачи тоже прекрасные,знают своё дело.При устранении угрозы смерти ,опять передают больных участковым для дальнейшей реабилитации.Где пульмонологи тоже участвуют в процессе реабилитации.Чем меньше больных в стационаре ,тем больше им внимания ,меньше бардака.На переферии таких мест очень много.У них меньшая смертность к числу заболевших.Таких надо поощрять материально и местным властям и центральным.
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19.12.2020 12:19 Ответить
А чего их искать то?? Что за больница и что это за городок всем известно...феофания и конча заспа..
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19.12.2020 13:37 Ответить
Зеленский заявил, что Украина будет вакцинировать жителей временно оккупированных территорий

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигену - Цензор.НЕТ 395https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-zayavyv-shho-********-vakczynuvatyme-zhyteliv-tymchasovo-okupovanyh-terytorij/ Читать материал на украинском

https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина будет вакцинировать от https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препарат. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2712427699007589?__cft__[0]=AZWlkbpbz7XNaijvvRJzDE30_JU5bjTdEbIiIlIcjWZJBovT0aoVdMvikXdJJBZQ7b8O2zLz7aE4B7jJAUCrqjBOmfqGLn6lPYkZAMTzn9lWq1U46TKPLQXWAcFMDm0oh-TGtecynkd7bWRajaC0eqL8&__tn__=%2CO%2CP-R заявил президент https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский в видеообращении.
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19.12.2020 12:42 Ответить
скрининг? Ху из Степанов? Ирландец?Какого иглесиаса быть клоуном для англичан?И почему бы половину текста не эксчейндж на английские ворды?
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19.12.2020 12:47 Ответить
А вот и результат визита делегации ВООЗ. Сейчас резко увеличится количество тестов и зараженных. Украины больше не будет "портить" статистику по Европе!
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19.12.2020 13:34 Ответить
ну а пока в поликлиниках толпинг,крикинг и бестолковинг..
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19.12.2020 13:34 Ответить
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 14:17 Ответить
 
 