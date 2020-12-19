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Италия повторно вводит жесткий локдаун из-за COVID-19

Италия повторно вводит жесткий локдаун из-за COVID-19

Правительство Италии во второй раз в этом году решило ввести жесткий локдаун в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, он будет действовать с 21 декабря по 6 января.

Так, все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей, а также рестораны и бары, должны быть закрыты. Перемещение людей из одного региона в другой также запрещается, причем исключения не предусмотрены даже для тех, кто имеет два места жительства. Оставлять свои дома разрешается только в ограниченных случаях. Люди из каждого домохозяйства могут выходить на улицу только раз в день. Исключения из всех установленных ограничений могут обосновываться только работой или состоянием здоровья.

Правительством предусмотрено некоторое ослабление ограничений с 28 до 30 декабря, а также 4 января. В эти дни будут открыты магазины и разрешено перемещение людей без указания причин.

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Напомним, Италия, где проживают около 60 млн человек, была одной из первых стран, которые серьезно пострадала от коронавируса еще весной, в начале пандемии. Сейчас Италия входит в десятку стран мира с самым высоким количеством инфицированных коронавирусом. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в Италии с начала пандемии зарегистрировали 1,9 миллиона больных, 67,9 тысячи человек умерли.
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Топ комментарии
+8
А у нас медики собираются начать общенациональную забастовку. Им ЗП даже на еду не хватает. А Польша своим медикам поднимает ЗП и дипломы наших медиков собирается признавать. Ребята, у кого лечиться будем? Уедут ведь.
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
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19.12.2020 12:31
+3
Байден Наш президент - ты шо не знал - ТрампаНет)))
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19.12.2020 12:34
+3
Супруншу взад!!
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19.12.2020 12:43
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Правила форума Совет форумчан
почему не пишут сколько денег дают всем на руки - я возмущен этим
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19.12.2020 12:26 Ответить
Індєєц, а що там в прєріях Техасу?
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19.12.2020 12:28 Ответить
там для тебя оленей нет...
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19.12.2020 12:31 Ответить
Це я про вас знаю.
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19.12.2020 12:54 Ответить
Байден Наш президент - ты шо не знал - ТрампаНет)))
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19.12.2020 12:34 Ответить
Вітаю!Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 6526
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19.12.2020 12:54 Ответить
Єнто прохИндєєц..))
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19.12.2020 12:38 Ответить
В Італії, чи в Україні?
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19.12.2020 12:29 Ответить
в Италии - у нас зеленые при власти - они снега зимой не дадут
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19.12.2020 12:32 Ответить
...япона мать!...
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19.12.2020 12:53 Ответить
Вам, о шановний Вождь, бусами заплатили за
Манхеттен..))
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19.12.2020 12:40 Ответить
Отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этой страны - основной наш изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает!
)))
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19.12.2020 12:48 Ответить
А у нас медики собираются начать общенациональную забастовку. Им ЗП даже на еду не хватает. А Польша своим медикам поднимает ЗП и дипломы наших медиков собирается признавать. Ребята, у кого лечиться будем? Уедут ведь.
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
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19.12.2020 12:31 Ответить
Супруншу взад!!
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19.12.2020 12:43 Ответить
А что у нас медики что то лечат?
Если денег нету то тебя лечить не будут и ни куда не выпустят с инфекционки так и помрешь
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19.12.2020 12:45 Ответить
Та лікують. Тим, чим можуть, тими ліками, які продають в аптеках і з тим настроєм, який може бути при 6 тис зарплати. І так, скоро і цих не буде. А придуркуватий нарід і далі буде гавкати на те місце, де вчора ще хоч якось та лікували. Бо "ці казли давали клятву" )) Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо тупий.
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19.12.2020 15:52 Ответить
Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 1230
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19.12.2020 13:27 Ответить
Шо ти твориш, Зеля?!
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19.12.2020 12:48 Ответить
У нас всё позакрывали, кроме пищевых цепочек.

Локдаун до 10 января, а 9 начинается массовая вакцинация.

Но сегодня, вдруг вызвали на фирму -- полный сбор сотрудников по поводу каких-то новых правил и мер безопасности -- под роспись.

Причём, не с утра, а на 14 часов... ...шо-то, где-то припекает, раз разрешили массовое скопление организовать. Да ещё и полдня отпуска добавляют, хоть и в субботу сходка.
В общем, если что-то не секретное -- отчитаюсь вечерком... ...пойду собираться...
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19.12.2020 13:42 Ответить
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 14:16 Ответить
Шо ж такое, коллективный имунитет и шведская модель не помогли?
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19.12.2020 14:26 Ответить
Вся Европа на праздники ужесточается, а у нас президент всех приглашает на каток и карусельку.
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19.12.2020 14:46 Ответить
Ну пусть еще по граблям побегают до п...ды эти ограничения.
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20.12.2020 07:58 Ответить
 
 