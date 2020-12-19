Италия повторно вводит жесткий локдаун из-за COVID-19
Правительство Италии во второй раз в этом году решило ввести жесткий локдаун в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, он будет действовать с 21 декабря по 6 января.
Так, все магазины, которые не торгуют товарами для удовлетворения ежедневных потребностей, а также рестораны и бары, должны быть закрыты. Перемещение людей из одного региона в другой также запрещается, причем исключения не предусмотрены даже для тех, кто имеет два места жительства. Оставлять свои дома разрешается только в ограниченных случаях. Люди из каждого домохозяйства могут выходить на улицу только раз в день. Исключения из всех установленных ограничений могут обосновываться только работой или состоянием здоровья.
Правительством предусмотрено некоторое ослабление ограничений с 28 до 30 декабря, а также 4 января. В эти дни будут открыты магазины и разрешено перемещение людей без указания причин.
Напомним, Италия, где проживают около 60 млн человек, была одной из первых стран, которые серьезно пострадала от коронавируса еще весной, в начале пандемии. Сейчас Италия входит в десятку стран мира с самым высоким количеством инфицированных коронавирусом. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего в Италии с начала пандемии зарегистрировали 1,9 миллиона больных, 67,9 тысячи человек умерли.
Пожалуйста, подождите...
Манхеттен..))
)))
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
Если денег нету то тебя лечить не будут и ни куда не выпустят с инфекционки так и помрешь
Локдаун до 10 января, а 9 начинается массовая вакцинация.
Но сегодня, вдруг вызвали на фирму -- полный сбор сотрудников по поводу каких-то новых правил и мер безопасности -- под роспись.
Причём, не с утра, а на 14 часов... ...шо-то, где-то припекает, раз разрешили массовое скопление организовать. Да ещё и полдня отпуска добавляют, хоть и в субботу сходка.
В общем, если что-то не секретное -- отчитаюсь вечерком... ...пойду собираться...
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.