Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19
Уряд Італії вдруге цього року вирішив запровадити жорсткий локдаун у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, він діятиме з 21 грудня до 6 січня включно.
Зокрема, всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється. Винятків не передбачено навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати свої будинки дозволяється лише в обмежених випадках. Люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю лише раз на день. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватися лише роботою або станом здоров'я.
Урядом передбачено деяке послаблення обмежень із 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини, а також дозволено переміщення людей без зазначення причин.
Нагадаємо, Італія, де проживають близько 60 мільйонів людей, була однією з перших країн Європи, яка серйозно постраждала від коронавірусу ще навесні, на початку пандемії. Нині Італія належить до десятки країн світу з найвищою кількістю інфікованих коронавірусом. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в Італії наразі зареєстрували 1,9 млн хворих, 67,9 тис. людей померли.
Будь ласка, зачекайте...
Манхеттен..))
)))
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
Если денег нету то тебя лечить не будут и ни куда не выпустят с инфекционки так и помрешь
Локдаун до 10 января, а 9 начинается массовая вакцинация.
Но сегодня, вдруг вызвали на фирму -- полный сбор сотрудников по поводу каких-то новых правил и мер безопасности -- под роспись.
Причём, не с утра, а на 14 часов... ...шо-то, где-то припекает, раз разрешили массовое скопление организовать. Да ещё и полдня отпуска добавляют, хоть и в субботу сходка.
В общем, если что-то не секретное -- отчитаюсь вечерком... ...пойду собираться...
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.