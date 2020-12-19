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Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19

Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19

Уряд Італії вдруге цього року вирішив запровадити жорсткий локдаун у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, він діятиме з 21 грудня до 6 січня включно.

Зокрема, всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється. Винятків не передбачено навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати свої будинки дозволяється лише в обмежених випадках. Люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю лише раз на день. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватися лише роботою або станом здоров'я.

Урядом передбачено деяке послаблення обмежень із 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини, а також дозволено переміщення людей без зазначення причин.

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Нагадаємо, Італія, де проживають близько 60 мільйонів людей, була однією з перших країн Європи, яка серйозно постраждала від коронавірусу ще навесні, на початку пандемії. Нині Італія належить до десятки країн світу з найвищою кількістю інфікованих коронавірусом. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в Італії наразі зареєстрували 1,9 млн хворих, 67,9 тис. людей померли.
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Топ коментарі
+8
А у нас медики собираются начать общенациональную забастовку. Им ЗП даже на еду не хватает. А Польша своим медикам поднимает ЗП и дипломы наших медиков собирается признавать. Ребята, у кого лечиться будем? Уедут ведь.
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
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19.12.2020 12:31
+3
Байден Наш президент - ты шо не знал - ТрампаНет)))
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19.12.2020 12:34
+3
Супруншу взад!!
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19.12.2020 12:43
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почему не пишут сколько денег дают всем на руки - я возмущен этим
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19.12.2020 12:26 Відповісти
Індєєц, а що там в прєріях Техасу?
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19.12.2020 12:28 Відповісти
там для тебя оленей нет...
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19.12.2020 12:31 Відповісти
Це я про вас знаю.
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19.12.2020 12:54 Відповісти
Байден Наш президент - ты шо не знал - ТрампаНет)))
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19.12.2020 12:34 Відповісти
Вітаю!Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 6526
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19.12.2020 12:54 Відповісти
Єнто прохИндєєц..))
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19.12.2020 12:38 Відповісти
В Італії, чи в Україні?
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19.12.2020 12:29 Відповісти
в Италии - у нас зеленые при власти - они снега зимой не дадут
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19.12.2020 12:32 Відповісти
...япона мать!...
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19.12.2020 12:53 Відповісти
Вам, о шановний Вождь, бусами заплатили за
Манхеттен..))
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19.12.2020 12:40 Відповісти
Отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этой страны - основной наш изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает!
)))
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19.12.2020 12:48 Відповісти
А у нас медики собираются начать общенациональную забастовку. Им ЗП даже на еду не хватает. А Польша своим медикам поднимает ЗП и дипломы наших медиков собирается признавать. Ребята, у кого лечиться будем? Уедут ведь.
Но не это главное. Главное, что денег на ОПу добавили, аж на 39%. Конец эпохи бедности прям с 1 января.
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19.12.2020 12:31 Відповісти
Супруншу взад!!
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19.12.2020 12:43 Відповісти
А что у нас медики что то лечат?
Если денег нету то тебя лечить не будут и ни куда не выпустят с инфекционки так и помрешь
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19.12.2020 12:45 Відповісти
Та лікують. Тим, чим можуть, тими ліками, які продають в аптеках і з тим настроєм, який може бути при 6 тис зарплати. І так, скоро і цих не буде. А придуркуватий нарід і далі буде гавкати на те місце, де вчора ще хоч якось та лікували. Бо "ці казли давали клятву" )) Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо тупий.
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19.12.2020 15:52 Відповісти
Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 1230
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19.12.2020 13:27 Відповісти
Шо ти твориш, Зеля?!
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19.12.2020 12:48 Відповісти
У нас всё позакрывали, кроме пищевых цепочек.

Локдаун до 10 января, а 9 начинается массовая вакцинация.

Но сегодня, вдруг вызвали на фирму -- полный сбор сотрудников по поводу каких-то новых правил и мер безопасности -- под роспись.

Причём, не с утра, а на 14 часов... ...шо-то, где-то припекает, раз разрешили массовое скопление организовать. Да ещё и полдня отпуска добавляют, хоть и в субботу сходка.
В общем, если что-то не секретное -- отчитаюсь вечерком... ...пойду собираться...
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19.12.2020 13:42 Відповісти
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 14:16 Відповісти
Шо ж такое, коллективный имунитет и шведская модель не помогли?
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19.12.2020 14:26 Відповісти
Вся Европа на праздники ужесточается, а у нас президент всех приглашает на каток и карусельку.
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19.12.2020 14:46 Відповісти
Ну пусть еще по граблям побегают до п...ды эти ограничения.
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20.12.2020 07:58 Відповісти
 
 