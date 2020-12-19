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Беларусь (7771) карантин (16728) налоги (3204) сбор (285)

В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

Министерство финансов Беларуси предлагает ввести сбор при выезде из страны. Соответствующие правки хотят внести в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно проекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортом, максимальная масса которых не превышает 5 т, в размере не более трех базовых величин.

"Объектом собрания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - уточнил министр финансов Республики Юрий Селиверстов.

По его словам, если решение поддержат, собранные средства с учетом пандемии могут направлять на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.

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Власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда из страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытии в страну.
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Топ комментарии
+14
Ненабагато ліпше за сраний совок.
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19.12.2020 12:53
+12
Система "ниппель"??
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19.12.2020 12:51
+10
Если он выпустит всех старых совковых идиотов - за него некому будет голосовать
Потому что первыми сбегут молодые и активные.
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19.12.2020 13:53
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Система "ниппель"??
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19.12.2020 12:51 Ответить
"вход - рупь, выход - червонец", чистые внуки канторского режима )
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19.12.2020 13:30 Ответить
во щасс абидна было...
У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни - Цензор.НЕТ 6958
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19.12.2020 14:09 Ответить
Это же Нео из шматрицы😁
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19.12.2020 14:35 Ответить
Акваріум: вхід - карбованець, вихід - два (Віктор Суворов)
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19.12.2020 13:32 Ответить
ІТ-холопы Луки побежали куда подальше
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19.12.2020 14:29 Ответить
Ненабагато ліпше за сраний совок.
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19.12.2020 12:53 Ответить
Совок колись зробив набагато раціональніше...Коли совок почали звинувачувати,що він насильно тримає людей,забороняє виїзд з країни то совок сказав - добре,випускаємо...І випустив близько півмільйона старих,несповна розуму і з інвалідністю євреїв,з якими "захід" довго мучився,поки вони не повмирали...Думаю,що і "бацька",який починає трохи відходити від тих демонстрацій і приходити в себе придумає щось,щоб законно відправляти одних туди,других сюди,а третіх лишати в себе...на зоні...
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19.12.2020 13:26 Ответить
Если он выпустит всех старых совковых идиотов - за него некому будет голосовать
Потому что первыми сбегут молодые и активные.
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19.12.2020 13:53 Ответить
Про "несповна розуму" я би не казав так категорично. "Зробили" інвалідність для отримання совкових благ та пртввлеїв. Люди виїзжали з капіталом. Вони не "блажені" вони добре знали як "доїти" захід.
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19.12.2020 17:07 Ответить
На білорусії є податок на додану вартість ? Якщо немає , запропонуйте ! І податок на податок на додану вартість , дивно , що такого досі немає !
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19.12.2020 12:55 Ответить
УБЕРИТЕ СРОЧНО НОВОСТЬ!!! нашим тридварасам идея понравится!
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19.12.2020 12:59 Ответить
это верно - украинцы не такие терпилы как подданные бульбофюрера
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19.12.2020 14:01 Ответить
К сожалению через выборы не получится,ТОЛЬКО фонарная люстрация!
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19.12.2020 14:27 Ответить
Вот уж точно зона
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19.12.2020 13:08 Ответить
Зона...
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19.12.2020 13:09 Ответить
Лука біситься від безсилля.
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19.12.2020 13:12 Ответить
Ну і добре. Менше налізе.
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19.12.2020 13:09 Ответить
У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни - Цензор.НЕТ 1613
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19.12.2020 13:10 Ответить
лука на выезде заплатит?)
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19.12.2020 13:32 Ответить
так решил усатый чмо опередить лаптеногих, кстати, к такому приводят когда голосует без ума одно и тоже или просто не думая а верья чепухам колхозника.
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19.12.2020 13:33 Ответить
Ну, що, скоро почнуть приймать рішення і про заборону виїзду громадян... Ну, а там і до кріпосного права недалеко : "зачаток" уже є - заборона звільняться з роботи за власним бажанням...
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19.12.2020 13:37 Ответить
Там еще сообщают, что это временно, на 2 года - в связи с пандемией...
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19.12.2020 13:40 Ответить
Крепостное право тоже когда-то ввели временно, до завершения переписи.
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19.12.2020 14:22 Ответить
Я давно писал , что такой налог надо вести в Украине для тех кто едет в московию и эти деньги отдавать тем кто защищает Украину на Донбассе.
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19.12.2020 14:12 Ответить
Картоха собирает дань для выплат говнюкам в погонах. О чем думают идиоты? Все равно всем в кацапию драпать придется.
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19.12.2020 15:40 Ответить
Под чутким руководством Луки, теперь все белорусы, выехавшие из страны, смогут туда вернуться ,если захотят, конечно, вернуться, только , по истечению шести месяцев. Вот так вот.
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19.12.2020 16:17 Ответить
Интересное ноу-хау. Если такой почин ввести в Украине, то с бюджетом проблем не будет.....пока все из страны не выедут. Кого тогда жиды обдирать будут?
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19.12.2020 17:47 Ответить
Практику випускати за плату за межі держави історія вже знає. Німеччина . 1933 рік і пізніше після приходу Гітлера до влади. Євреїв випускали з Німеччини за плату. А потім при остаточному вирішенні єврейського питання випускали вже через трубу крематорію. А в 1945 році гітлеру настав капут. Лукашенко мав би і про це пам'ятати.
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19.12.2020 19:15 Ответить
Плата за выезд - конфискация всего имущества!
Думаю, так будет справедливо: ведь вместе с Бацькой 26 лет именно такую Белоруссию строили..
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19.12.2020 22:29 Ответить
 
 