У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни
Міністерство фінансів Білорусі пропонує запровадити збір під час виїзду з країни. Відповідні поправки хочуть внести до Податкового кодексу.
Про це повідомляє "Белта", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з проєктом, обласним радам депутатів можуть дозволити запроваджувати місцевий збір за перетин кордону транспортом, максимальна вага якого не перевищує 5 т, у розмірі не більше трьох базових величин.
"Об'єктом цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд", - уточнив міністр фінансів Республіки Юрій Селіверстов.
За його словами, якщо рішення підтримають, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції, забезпечення всім необхідним пунктів пропуску.
Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд до країни дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.
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Потому что первыми сбегут молодые и активные.
Думаю, так будет справедливо: ведь вместе с Бацькой 26 лет именно такую Белоруссию строили..