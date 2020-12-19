У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни

Міністерство фінансів Білорусі пропонує запровадити збір під час виїзду з країни. Відповідні поправки хочуть внести до Податкового кодексу.

Про це повідомляє "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом, обласним радам депутатів можуть дозволити запроваджувати місцевий збір за перетин кордону транспортом, максимальна вага якого не перевищує 5 т, у розмірі не більше трьох базових величин.

"Об'єктом цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд", - уточнив міністр фінансів Республіки Юрій Селіверстов.

За його словами, якщо рішення підтримають, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції, забезпечення всім необхідним пунктів пропуску.

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Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд до країни дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.