УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9278 відвідувачів онлайн
Новини
15 518 35
Білорусь (7841) карантин (18171) податки (3736) збір (319)

У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни

У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни

Міністерство фінансів Білорусі пропонує запровадити збір під час виїзду з країни. Відповідні поправки хочуть внести до Податкового кодексу.

Про це повідомляє "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом, обласним радам депутатів можуть дозволити запроваджувати місцевий збір за перетин кордону транспортом, максимальна вага якого не перевищує 5 т, у розмірі не більше трьох базових величин.

"Об'єктом цього збору буде транспортний засіб, який перетинає кордон на виїзд", - уточнив міністр фінансів Республіки Юрій Селіверстов.

За його словами, якщо рішення підтримають, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції, забезпечення всім необхідним пунктів  пропуску.

Читайте також: Жителя Білорусі відправили на 1,5 року в колонію за фразу "ур...д в погонах"

Влада Білорусі 30 жовтня вже встановлювала правила в'їзду і виїзду з країни, щоб "мінімізувати зовнішні інфекційні ризики". В'їзд до країни дозволявся обмеженим категоріям іноземців і лише через аеропорт, а білорусів зобов'язали дотримуватися 10-денного карантину після прибуття в країну.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Ненабагато ліпше за сраний совок.
показати весь коментар
19.12.2020 12:53
+12
Система "ниппель"??
показати весь коментар
19.12.2020 12:51
+10
Если он выпустит всех старых совковых идиотов - за него некому будет голосовать
Потому что первыми сбегут молодые и активные.
показати весь коментар
19.12.2020 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Система "ниппель"??
показати весь коментар
19.12.2020 12:51 Відповісти
"вход - рупь, выход - червонец", чистые внуки канторского режима )
показати весь коментар
19.12.2020 13:30 Відповісти
во щасс абидна было...
У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
19.12.2020 14:09 Відповісти
Это же Нео из шматрицы😁
показати весь коментар
19.12.2020 14:35 Відповісти
Акваріум: вхід - карбованець, вихід - два (Віктор Суворов)
показати весь коментар
19.12.2020 13:32 Відповісти
ІТ-холопы Луки побежали куда подальше
показати весь коментар
19.12.2020 14:29 Відповісти
Ненабагато ліпше за сраний совок.
показати весь коментар
19.12.2020 12:53 Відповісти
Совок колись зробив набагато раціональніше...Коли совок почали звинувачувати,що він насильно тримає людей,забороняє виїзд з країни то совок сказав - добре,випускаємо...І випустив близько півмільйона старих,несповна розуму і з інвалідністю євреїв,з якими "захід" довго мучився,поки вони не повмирали...Думаю,що і "бацька",який починає трохи відходити від тих демонстрацій і приходити в себе придумає щось,щоб законно відправляти одних туди,других сюди,а третіх лишати в себе...на зоні...
показати весь коментар
19.12.2020 13:26 Відповісти
Если он выпустит всех старых совковых идиотов - за него некому будет голосовать
Потому что первыми сбегут молодые и активные.
показати весь коментар
19.12.2020 13:53 Відповісти
Про "несповна розуму" я би не казав так категорично. "Зробили" інвалідність для отримання совкових благ та пртввлеїв. Люди виїзжали з капіталом. Вони не "блажені" вони добре знали як "доїти" захід.
показати весь коментар
19.12.2020 17:07 Відповісти
На білорусії є податок на додану вартість ? Якщо немає , запропонуйте ! І податок на податок на додану вартість , дивно , що такого досі немає !
показати весь коментар
19.12.2020 12:55 Відповісти
УБЕРИТЕ СРОЧНО НОВОСТЬ!!! нашим тридварасам идея понравится!
показати весь коментар
19.12.2020 12:59 Відповісти
это верно - украинцы не такие терпилы как подданные бульбофюрера
показати весь коментар
19.12.2020 14:01 Відповісти
К сожалению через выборы не получится,ТОЛЬКО фонарная люстрация!
показати весь коментар
19.12.2020 14:27 Відповісти
Вот уж точно зона
показати весь коментар
19.12.2020 13:08 Відповісти
Зона...
показати весь коментар
19.12.2020 13:09 Відповісти
Лука біситься від безсилля.
показати весь коментар
19.12.2020 13:12 Відповісти
Ну і добре. Менше налізе.
показати весь коментар
19.12.2020 13:09 Відповісти
У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни - Цензор.НЕТ 1613
показати весь коментар
19.12.2020 13:10 Відповісти
лука на выезде заплатит?)
показати весь коментар
19.12.2020 13:32 Відповісти
так решил усатый чмо опередить лаптеногих, кстати, к такому приводят когда голосует без ума одно и тоже или просто не думая а верья чепухам колхозника.
показати весь коментар
19.12.2020 13:33 Відповісти
Ну, що, скоро почнуть приймать рішення і про заборону виїзду громадян... Ну, а там і до кріпосного права недалеко : "зачаток" уже є - заборона звільняться з роботи за власним бажанням...
показати весь коментар
19.12.2020 13:37 Відповісти
Там еще сообщают, что это временно, на 2 года - в связи с пандемией...
показати весь коментар
19.12.2020 13:40 Відповісти
Крепостное право тоже когда-то ввели временно, до завершения переписи.
показати весь коментар
19.12.2020 14:22 Відповісти
Я давно писал , что такой налог надо вести в Украине для тех кто едет в московию и эти деньги отдавать тем кто защищает Украину на Донбассе.
показати весь коментар
19.12.2020 14:12 Відповісти
Картоха собирает дань для выплат говнюкам в погонах. О чем думают идиоты? Все равно всем в кацапию драпать придется.
показати весь коментар
19.12.2020 15:40 Відповісти
Под чутким руководством Луки, теперь все белорусы, выехавшие из страны, смогут туда вернуться ,если захотят, конечно, вернуться, только , по истечению шести месяцев. Вот так вот.
показати весь коментар
19.12.2020 16:17 Відповісти
Интересное ноу-хау. Если такой почин ввести в Украине, то с бюджетом проблем не будет.....пока все из страны не выедут. Кого тогда жиды обдирать будут?
показати весь коментар
19.12.2020 17:47 Відповісти
Практику випускати за плату за межі держави історія вже знає. Німеччина . 1933 рік і пізніше після приходу Гітлера до влади. Євреїв випускали з Німеччини за плату. А потім при остаточному вирішенні єврейського питання випускали вже через трубу крематорію. А в 1945 році гітлеру настав капут. Лукашенко мав би і про це пам'ятати.
показати весь коментар
19.12.2020 19:15 Відповісти
Плата за выезд - конфискация всего имущества!
Думаю, так будет справедливо: ведь вместе с Бацькой 26 лет именно такую Белоруссию строили..
показати весь коментар
19.12.2020 22:29 Відповісти
 
 