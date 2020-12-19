Полиция откроет уголовное производство против должностных лиц НГЗ, - активисты "Стоп Шлам"

Ленинский районный суд Николаева обязал Корабельный районный отдел полиции ГУНП в Николаевской области внести сведения о совершении противоправных действий со стороны Николаевского глиноземного завода по заявлению частного исполнителя Дмитрия Куличенко.

Об этом 18 декабря сообщает ГО "Стоп Шлам" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

7 декабря частным исполнителем Дмитрием Куличенко было подано заявление в Витовский ОП Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области о совершении представителями ООО "НГЗ" преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 (сопротивление частному исполнителю) и ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

Однако, как сообщили в ГО, представитель полиции отказался вносить жалобу в Единый реестр досудебных расследований. Ленинский районный суд принял решение удовлетворить заявление Дмитрия Куличенко и обязать полицию внести в ЕРДР сведения по заявлению о совершении противоправных действий со стороны НГЗ.

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Ранее постановлением Заводского районного суда Николаева от 23 ноября был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права Николаевского глиноземного завода на сумму более 9,2 млрд гривен за нанесенный вред экологии Николаевской области. Однако руководство НГЗ препятствует выполнению решения суда, вступившего в силу.

Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов, свидетельствуют данные Управления экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации.