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насилие (388) Одесская область (3379) педофил (493) Нацполиция (16199)

Директор детдома на Одесчине развращал и насиловал воспитанников, - Нацполиция

Директор детдома на Одесчине развращал и насиловал воспитанников, - Нацполиция

В Одесской области руководителя специализированного детского учреждения подозревают в сексуальном насилии в отношении малолетних воспитанников и их развращении.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам проведения следственных действий полицейские установили, что более двух лет 59-летний мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботе о потерпевших, совершал в отношении них развратные действия и сексуальное насилие, что причиняло им физическую боль и развращало их", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мужчина приглашал девочек в свой кабинет посмотреть мультики, поесть сладостей и поиграть и удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, прикосновения ним к их телам и склонению их к взаимным действиям.

С целью сокрытия преступления, правонарушитель просил детей никому не рассказывать об их "играх", объясняя, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать.

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На основании собранных доказательств мужчине было сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи ходатайствуют об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+39
Замените слова "на Одесчине" любой другой территорией и вы получите полную картину во всех интернатах, домах горя и слез, насилия и разврата.
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19.12.2020 15:31
+19
Теперь у него появится новая тайна - сколько раз его отпетушили на зоне.
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19.12.2020 15:30
+10
Надо всех, кто имеет отношение к детям, прогонять на детекторе
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19.12.2020 15:58
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Теперь у него появится новая тайна - сколько раз его отпетушили на зоне.
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19.12.2020 15:30 Ответить
кинА насмотрелся? ))) сегодня сидят не те, что 50, 30 или 20 лет назад. теперь там 90% таких про которого статья. двух слов связать не могут, пишут печатными буквами, в одном слове 5 ошибок, ни профессии, ни навыков, ни желания. а "петух" это уже из народного фольклора, все петухзи, теперь это не западло.
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19.12.2020 16:17 Ответить
Все таки є виключення...Кажуть,що тим,хто членом грає на піяніно все таки відносяться згідно всіх традицій старої зони...
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19.12.2020 17:33 Ответить
а ты подумал, что это чмо будет против? оно такое по жизни, ЗЕ всегда ЗА.
Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6941
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19.12.2020 17:49 Ответить
Клієнт повністю підготований до законотворчої діяльності у Верховній Раді
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19.12.2020 17:31 Ответить
до суда не доживет..порвут
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19.12.2020 19:55 Ответить
я думаю последняя его тайна будет, сколько раз он упал с шконаря второго яруса !
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19.12.2020 22:21 Ответить
Ніхто старого пердуна фізично опускати не буде. Просто буде в касті опущених. Тобто виконувати ганебні функції прибиральника та витиральщика плювків з підлоги. А ще в нього будуть відбирати все пристойне. Буде собі такий "дєдушка-чухан" для підсрачника.
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20.12.2020 14:27 Ответить
Замените слова "на Одесчине" любой другой территорией и вы получите полную картину во всех интернатах, домах горя и слез, насилия и разврата.
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19.12.2020 15:31 Ответить
*********? тогда да.
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19.12.2020 15:39 Ответить
Ти можеш виїхати в будь-яку іншу країну. Придився до Африки - Ліберія, Сьєрра-Леоне . . може там тобі буде краще?
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19.12.2020 15:42 Ответить
К какому виду приматов вы относитесь?
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19.12.2020 15:44 Ответить
Є таке.Видно,не всі згоріли.
Директор дитбудинку на Одещині розбещував і ґвалтував вихованців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 992
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19.12.2020 16:10 Ответить
Ой не кажіть... Я вже предвкушаю...
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19.12.2020 19:43 Ответить
да. там еще стрелять не перестрелять. было б только кому рожки набивать, и ствол охлаждать.
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19.12.2020 17:14 Ответить
Треба ствол з радіатором
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19.12.2020 19:44 Ответить
старый мужик интернет помогает убрать кому он не нужен зачем на мужчину преклонного возраста так обижать будете сами такого возраста поймёте как легко вас отправить в тюрьму зачем эти склоки на пожилого мужчину
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19.12.2020 15:43 Ответить
Тебя надо к нему в интернат отправить
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19.12.2020 15:45 Ответить
Она похоже там была, судя по офигенно "грамотной речи". Наверное - занималась только игрой в тайну. И, кажется. ей еще хочетс посекретничать.
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19.12.2020 17:03 Ответить
59 летнему дебилу нужно было свои склонности проявлять с 18 летними шалавами за деньги как положено, а не с детьми за тайны и конфеты.
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19.12.2020 16:05 Ответить
Надо всех, кто имеет отношение к детям, прогонять на детекторе
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19.12.2020 15:58 Ответить
детектор бесполезная херня с огромной погрешностью.
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30.04.2021 13:27 Ответить
папа шария? ***** там целая династия, кастрировать накуй.
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19.12.2020 16:02 Ответить
Кодель невыработанный , навкалывался бы как падло и не хотелось бы "играться" . В 59 уже джойстик можно и "присушить". По молодости надо чудить с девками в "охоте" , а не догонять на дрезине в старости . Видите ли " седина в бороду - бес в ребро ".
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19.12.2020 16:11 Ответить
Да нет, всё гораздо проще - данный контингент необходимо подвергать оскоплению -дабы не размножались.
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19.12.2020 16:26 Ответить
Персонал более строго проверять надо при приёме на работу.Ведь латентных педофилов как магнитом тянет туда.Это не только мужчины,но и женщины и не только детдома, но и любые места приложения сил наших малолеток.Я не предлагаю охоту на ведьм,но детекторы лжи должны стать непременным атрибутом медосмотров .Это касается всех работников с детьми.
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19.12.2020 16:24 Ответить
Те, кто должны бороться с наркомафией, становятся главными ее крышевателями, кто должен по своим прямым обязанностям бороться коррупцией, возглавляет ее, а те, кто должен стать главной защитой детей, кому государство поручило такую важную миссию- заботиться о детдомовцах - их насилует. Почему эти чиновники так себя ведут. Эти дети бедные и так лишены всего, а это чмо уничтожает их духовно и физически . Этим детям государство должно дать возможность уметь выжить, дать образование, всевозможные навыки- а вместо этого старый придурок учит их ненавидеть всех. Потом ругают нынешнею молодёжь . Старые совковые извращенцы, умеющие воровать, лгать, которые ради повышенной пенсии готовы продать родину путину - ненавижу вас
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19.12.2020 16:44 Ответить
Це дуже важливо - їх ніхто не захистить, в них немає батьків і рідних поруч. Вони малі, але вони наші homo sapiens.
І неважко придумати такий алгоритм, де такі злочини будуть розкриватися максимум через місяц. І цього не зможе приховати ніхто.
Це діти і повинні бути постійні перевірки.
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19.12.2020 17:51 Ответить
один писюном на пианине играет,другой...
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19.12.2020 16:49 Ответить
Когда начнем называть всё своими именами?
Не разврат а растление!
Разврат - удовольствие, вопреки морали общества.
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19.12.2020 16:59 Ответить
А то что *наша* власть то же самое делает со всеми украинцами и предлогает потерпеть то ничего страшного?
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19.12.2020 16:59 Ответить
Але ж українці повнолітні?
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19.12.2020 17:33 Ответить
Слуга воспитанников
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19.12.2020 17:08 Ответить
- а как менты узнали?
- дочка мента папе похвасталась... .
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19.12.2020 17:17 Ответить
А треба б щоб і директору слово дали, раз на нього така підозра лягає, там скоріше всього що він на пенсію не хотів йти, а посада така що там є що ділити.
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19.12.2020 17:42 Ответить
Теперь ему будут давать потрогать волосатые мужики. Это будет их "секретик"
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19.12.2020 18:19 Ответить
А вы еще спрашиваете, кто голосовал на одесчине за педофила петушария и его говнопартию. Такие же педофилы и голосовали, типа этого руководителя.
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19.12.2020 18:21 Ответить
На зоні щоранку він вставатиме з відчуттям, ніби його трахнув ешелон з металоломом.
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19.12.2020 21:10 Ответить
Я дивуюся тому що всі за малим винятком у темі.
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19.12.2020 22:05 Ответить
 
 